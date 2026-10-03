"Amanhã é dia do povo escolher se quer avançar ou andar para trás", diz Raquel Lyra no último dia de campanha
Governadora realiza série de carreatas entre Jaboatão dos Guararapes e Recife, finalizando o dia em Moreno e Caruaru neste sábado (03)
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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), iniciou o último dia de campanha, neste sábado (03), véspera do primeiro turno das eleições, com uma carreata que percorreu Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), até o bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.
Raquel participou do ato ao lado da vice-governadora candidata à reeleição Priscila Krause (PSD), dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de candidatos a deputados federais e estaduais e outras lideranças políticas.
Continuidade do governo
Durante entrevista à imprensa, a governadora afirmou que a eleição deste domingo (04) representa uma escolha entre diferentes projetos para o Estado.
"A emoção do dia de hoje traz aquele frio na barriga. Amanhã é dia do povo escolher se quer avançar ou andar para trás. A gente vem fazendo um governo de entrega. Conseguimos reestruturar o Estado de Pernambuco, reconstruindo áreas da saúde, da educação, as estradas e ampliando o cuidado com as pessoas. E isso não é promessa, já está sendo feito", afirmou.
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Raquel também citou pesquisas de avaliação do governo e pediu o voto de eleitores que aprovam a gestão.
"O que eu peço, a poucas horas da eleição, é a confiança e o voto de quem aprova o nosso governo. Nós temos quase 70% de aprovação. É essa confiança que eu peço para continuar o nosso trabalho. O que começou não pode parar", declarou.
A candidata finaliza o dia com mais duas carreatas: em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, e em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, permanecendo na cidade para as votações do domingo (04).