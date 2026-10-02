TRE-PE rejeita pedido de Raquel para suspender divulgação de pesquisa Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O relator aponta que registro do levantamento atende às exigências da legislação eleitoral e não vê motivo para impedir a divulgação do resultado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) rejeitou o pedido da coligação Pernambuco de Coração, da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), para suspender a divulgação da pesquisa Quaest registrada sob o número PE-09665/2026.

A coligação havia acionado a Justiça Eleitoral para questionar a metodologia do levantamento, alegando que o registro não detalhava suficientemente as variáveis, as fontes de dados e os critérios relacionados a possíveis ajustes estatísticos da amostra.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Na decisão, o relator indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve, por ora, a possibilidade de divulgação da pesquisa. Segundo Mendonça de Araújo, não foi identificada, em análise preliminar, omissão de requisito expressamente exigido pela legislação eleitoral que justificasse a suspensão do levantamento.

O relator destacou que o registro apresenta o plano amostral, as variáveis de sexo, idade, renda e escolaridade, os respectivos percentuais e as fontes dos dados utilizados. O documento também informa a possibilidade de pós-estratificação por meio de mecanismos como rake, MrP e likely voter.

Pedido de reconsideração também é rejeitado

Em uma segunda decisão, o TRE-PE também indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela coligação. A Pernambuco de Coração havia apresentado novos documentos e alegado que uma reportagem sobre pagamentos feitos pelo PSB à Quaest, relacionados a contratos de pesquisas eleitorais em Pernambuco, reforçaria os questionamentos apresentados inicialmente.

O relator, no entanto, afirmou que os documentos apresentados não demonstravam uma relação objetiva entre os pagamentos mencionados e eventual interferência na metodologia, na coleta, na ponderação ou nos resultados da pesquisa.

A decisão registra que a própria representante afirmou não pretender, naquele momento, o reconhecimento de fraude. Para o desembargador, as informações apresentadas não eram suficientes para alterar a decisão anterior.

O relator citou ainda precedente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), segundo o qual suspeitas levantadas em matéria jornalística, sem relação demonstrada com a pesquisa analisada, não seriam suficientes para determinar a suspensão de sua divulgação.

Questionamento da coligação

A representação foi apresentada pela coligação Pernambuco de Coração contra a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e a Globo Comunicação e Participações S.A..

Entre os argumentos apresentados pela coligação está a avaliação de que o registro deveria detalhar previamente as variáveis, fontes, critérios e hipóteses de aplicação dos mecanismos de pós-estratificação mencionados pela Quaest.

Na decisão inicial, o relator afirmou que a Resolução TSE nº 23.600/2019 exige informações sobre o plano amostral e a ponderação da pesquisa, mas não estabelece expressamente a obrigação de individualizar, para cada mecanismo de ajuste estatístico, todas as variáveis, fontes, critérios e hipóteses de aplicação.

A campanha de Raquel foi procurada pela reportagem do JC, que aguarda manifestação. O espaço segue aberto.



Com as duas decisões, permanece autorizada, por enquanto, a divulgação da pesquisa. O processo ainda terá análise definitiva após a apresentação das defesas e manifestação do Ministério Público Eleitoral.