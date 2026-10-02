Raquel Lyra faz panfletagem no Recife e pede voto para vencer no 1º turno, no penúltimo dia de campanha

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A candidata passou por bairros como Graças, Madalena, Imbiribeira e Afogados, além de ter passado pelo Ibura e pela Avenida Recife.

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No penúltimo dia de campanha para o primeiro turno das eleições, a candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) dedicou a agenda desta sexta-feira (2) a panfletagens em diferentes pontos do Recife. Ao lado de aliados, a governadora passou por bairros como Graças, Madalena, Imbiribeira e Afogados, além de ter passado pelo Ibura e pela Avenida Recife.

Na reta final da campanha, Raquel também passou a fazer pedidos de voto para o primeiro turno. Em um dos vídeos publicados, a candidata afirmou que conta com os eleitores para o próximo domingo (4). “Eu me encontro com vocês, domingo, para a vitória e na urna 55”, declarou.

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Raquel disse acreditar na possibilidade de encerrar a disputa já no primeiro turno. “Aqui a gente vai ganhar no primeiro turno”, afirmou.

Na sequência, a candidata convocou apoiadores a participarem das últimas horas de campanha e ainda citou o grupo adversário, do candidato ao governo João Campos (PSB). “Eles fizeram de tudo, mas eles não dobram a gente, não. O povo quer, vai no coração deles, a gente vai botar o voto na urna”, disse.

Na manhã desta sexta, Raquel cumprimentou motoristas, passageiros de ônibus e comerciantes. A governadora voltou a destacar obras e projetos do governo e afirmou que, em um segundo mandato, pretende ampliar as ações realizadas na atual gestão.

“Durante a nossa campanha, a gente buscou apresentar as nossas propostas, garantir o que a gente fez em todas as áreas e mostrar que precisamos continuar. Fizemos mil e quinhentos quilômetros de estrada, estamos em obras com mil e quinhentos e vamos fazer mais três mil quilômetros. Serão cinquenta mil novas habitações. Vamos entregar trinta novas Escolas Técnicas e chegar com as nossas 250 creches”, destacou.

Ao longo do dia, Raquel também publicou vídeos da agenda nas redes sociais e agradeceu à lideranças políticas que participaram das manifestações de campanha realizadas na última quinta-feira (1º).

“Entre uma panfletagem e outra no Recife, estou parando aqui para ver o Instagram e agradecer aos prefeitos, às lideranças políticas e ao povo que fez manifestações lindas ontem, invadiram as ruas de todas as cidades com mensagem de alegria, de fé, de esperança, que coisa linda de ver. Ondas de felicidade invadindo Pernambuco e dizendo que o trabalho precisa continuar”, disse.

A candidata ainda tem compromissos no interior de Pernambuco nesta sexta. Às 19h, participa de uma carreata em Gravatá. Depois, às 20h30, segue para Vitória de Santo Antão, onde realiza outra carreata.

Véspera da votação

No sábado (3), véspera da eleição, Raquel Lyra terá uma agenda de carreatas em três municípios. A candidata à reeleição começa o dia às 9h, com uma carreata por Jaboatão dos Guararapes e pelo Recife. Às 13h30, segue para Moreno e, às 18h, encerra a agenda com uma carreata em Caruaru.

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