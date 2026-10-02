Raquel Lyra e João Campos: veja estratégia dos candidatos a governador de Pernambuco no último dia de campanha

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A véspera do 1º turno acontece após uma disputa marcada por agendas de rua, debates e apresentação de propostas para áreas como saúde e segurança

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A candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) concentram no sábado (3), véspera do primeiro turno, uma programação marcada por carreatas em municípios da Região Metropolitana do Recife e do interior. O último dia de campanha acontece após uma disputa marcada por agendas de rua, debates e apresentação de propostas para áreas como saúde, segurança, infraestrutura, habitação e mobilidade.

Ao longo das últimas semanas, os dois candidatos também intensificaram a presença em diferentes regiões do Estado e os pedidos de voto, com discursos voltados à continuidade de ações do atual governo, no caso de Raquel, e à transferência de iniciativas da Prefeitura do Recife para Pernambuco, no caso de João.

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Raquel terá carreatas em Jaboatão, Recife, Moreno e Caruaru

A candidata começa o último dia de campanha às 9h, com uma carreata que percorre Jaboatão dos Guararapes e o Recife. O ato concentra a primeira parte da agenda da candidata na Região Metropolitana, onde ela deve circular pelas ruas antes de seguir para o interior.

Às 13h30, Raquel participa de uma nova carreata, desta vez em Moreno. Depois, a candidata segue para Caruaru, no Agreste, onde encerra a programação do dia com uma terceira carreata, marcada para as 18h. A cidade foi administrada por Raquel por dois mandatos, entre 2017 e 2022.

Na sexta-feira, a governadora dedicou boa parte da agenda a panfletagens em pontos do Recife. Ao lado de aliados, passou por Graças, Madalena, Jardim São Paulo, Encruzilhada, Aflitos, Imbiribeira e Afogados, além do Ibura e da Avenida Recife. Durante os compromissos, cumprimentou motoristas, passageiros de ônibus e comerciantes.

Governadora Raquel Lyra em campanha eleitoral - Janaína Pepeu

Raquel também passou a fazer pedidos diretos de voto para o primeiro turno. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que espera encontrar os eleitores no domingo e declarou acreditar na possibilidade de vencer a eleição já no primeiro turno.

“Eu me encontro com vocês, domingo, para a vitória e na urna 55”, afirmou. Em outro momento, disse: “Aqui a gente vai ganhar no primeiro turno”.

Durante as atividades, a candidata voltou a citar obras e ações do atual governo e apresentou propostas para um eventual segundo mandato. Entre elas, mencionou a construção de novas habitações, a ampliação da malha rodoviária, a entrega de escolas técnicas e a expansão da rede de creches.

“Fizemos mil e quinhentos quilômetros de estrada, estamos em obras com mil e quinhentos e vamos fazer mais três mil quilômetros. Serão cinquenta mil novas habitações. Vamos entregar trinta novas Escolas Técnicas e chegar com as nossas 250 creches”, disse.

À noite, Raquel deixou o Recife para participar de carreatas em Gravatá, às 19h, e em Vitória de Santo Antão, às 20h30.

João passará em Recife, Olinda e Jaboatão

A agenda de João Campos inicia às 9h, quando o candidato participa de uma carreata que passa pela Zona Norte do Recife e por Olinda. O compromisso abre a programação de sábado, com circulação pelas ruas das duas cidades.

No período da tarde, às 15h30, João retoma os atos de rua com uma carreata pela Zona Sul do Recife e por Jaboatão dos Guararapes. O percurso marca o encerramento da agenda do candidato no dia anterior à votação do primeiro turno.

Nesta sexta-feira, João realizou o último porta a porta da campanha no Coque, na Ilha Joana Bezerra, na região central do Recife. Acompanhado da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), percorreu ruas da comunidade e apresentou propostas para habitação e urbanização.

Candidato ao governo de Pernambuco João Campos em campanha - Marlon Diego

Durante a agenda, o candidato citou ações realizadas na Prefeitura do Recife e afirmou que pretende ampliar iniciativas semelhantes caso seja eleito governador. Entre as propostas mencionadas estão a construção de novas moradias, a ampliação do programa Entrada Garantida para servidores públicos e a transformação de imóveis ociosos do Centro em unidades habitacionais.

“Vamos construir novas habitações, ampliar o Entrada Garantida e criar um programa específico para os servidores públicos. Também vamos avançar na habitação do Centro e fazer em Pernambuco o que a gente já fez no Recife”, afirmou.

João também passou por Jaboatão dos Guararapes em uma carreata, onde apresentou propostas para a infraestrutura viária do Estado. Ele citou a triplicação da BR-101 Metropolitana, o contorno viário da Muribeca, Prazeres e Cajueiro Seco e a duplicação da BR-232 e da PE-90.

Na mesma agenda, voltou a defender a construção do Hospital Geral Metropolitano, com 900 leitos, entre Recife e Jaboatão. O candidato também mencionou a realização de obras em áreas de morro e outras propostas apresentadas durante a campanha.

Antes das carreatas deste sábado, João ainda passou por Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife em atividades de campanha nesta sexta-feira.

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