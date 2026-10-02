PRF reforça operação nas BRs para garantir mobilidade durante as eleições

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Comitê vai acompanhar as rodovias em tempo real neste domingo (4), com integração entre a PRF, o TSE e o Ministério da Justiça

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prepara uma operação especial nas rodovias federais para este domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026. A atuação terá foco na mobilidade e na segurança dos eleitores durante os deslocamentos.

Um comitê vai acompanhar, em tempo real, a movimentação nas rodovias dos 26 estados e do Distrito Federal. A PRF também informou que haverá integração com órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para atuação diante de eventuais ocorrências.

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Segundo a diretora de Operações da PRF, Nádia Zilotti, o planejamento busca garantir deslocamentos seguros até os locais de votação. A corporação também orienta os eleitores a planejarem o trajeto com antecedência.

