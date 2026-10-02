Lula já fala em vencer no segundo turno das eleições

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Em caminhada em Belo Horizonte, presidente diz que, "se acontecer uma desgraça qualquer e não ganharmos no 1º turno, vamos ganhar no 2º"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 2, durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que está convicto de uma vitória na eleição presidencial ainda no primeiro turno neste domingo, 4. Lula, porém, disse que também será vitorioso em uma segunda rodada se acontecer uma "desgraça qualquer".

"Eu tenho a convicção de que nós vamos ganhar as eleições no primeiro turno no domingo. Mas, se acontecer uma desgraça qualquer e a gente não ganhar no primeiro turno, a gente vai ganhar no segundo turno. Enquanto eu tiver perna, força e saúde, não vou permitir que a extrema direita volte a governar esse País. Americano nenhum vai mandar aqui", disse Lula.

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O presidente voltou a conclamar apoiadores a tentar convencer eleitores de 70 anos, grupo que as pesquisas apontam que são mais favoráveis ao petista, a irem votar no domingo. O presidente também convocou adolescentes e pediu para a militância não caia em "provocações" de opositores.

"Queria pedir para vocês a dedicação de amanhã para a gente tentar convencer as pessoas com mais 70 anos a ir votar. Queria que vocês ajudassem a convencer os adolescentes que ainda não querem votar a ir votar. Sobretudo, eu queria pedir para vocês não aceitarem nenhuma provocação da extrema-direita."

A carreata foi seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição. Ele esteve ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado, 3.

