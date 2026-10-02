João Campos reforça compromisso com habitação no último porta a porta da campanha
No Coque, candidato ao governo de Pernambuco destacou ações realizadas no Recife e apresentou propostas para ampliar o acesso à moradia em Pernambuco
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, na manhã desta sexta-feira (02), do último porta a porta da campanha, realizado no Coque, na Ilha Joana Bezerra, na região central do Recife. Acompanhado da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), ele percorreu ruas da comunidade e apresentou propostas voltadas à habitação e à urbanização.
Durante a agenda, João citou ações realizadas durante a gestão à frente da Prefeitura do Recife e afirmou que pretende ampliar iniciativas semelhantes caso seja eleito governador. Entre as propostas estão a construção de novas moradias, a ampliação do programa Entrada Garantida para servidores públicos e medidas para transformar imóveis do Centro em unidades habitacionais.
"Vamos construir novas habitações, ampliar o Entrada Garantida e criar um programa específico para os servidores públicos. Também vamos avançar na habitação do Centro e fazer em Pernambuco o que a gente já fez no Recife", afirmou.
A ampliação do Entrada Garantida para servidores públicos e o incentivo à conversão de imóveis ociosos do Centro em moradias fazem parte das propostas apresentadas por João durante a campanha. As medidas têm como objetivo ampliar o acesso à habitação e estimular a ocupação residencial de áreas centrais.
Durante o último ato de rua antes da votação, João também agradeceu aos apoiadores e fez referência à campanha realizada ao lado de Marília Arraes, do senador Humberto Costa (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente nessa caminhada. Chegamos à reta final felizes, animados e com a certeza de que fizemos uma campanha com muita proposta e muita presença nas ruas", declarou.
Ao falar sobre os próximos passos, o candidato afirmou que pretende levar para o Estado a experiência acumulada na administração municipal.
"Quero continuar essa caminhada e dedicar minha vida a Pernambuco, assim como fiz pelo Recife. É isso que quero fazer pelo nosso Estado", disse.