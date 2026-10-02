Eleições 2026: veja o que funciona e o que fecha no Recife neste domingo (4)
Serviços de saúde e assistência funcionam em esquema especial; parques, museus e equipamentos de lazer terão mudanças no domingo
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O funcionamento de serviços públicos e equipamentos municipais do Recife terá alterações neste domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das Eleições 2026. Serviços essenciais de saúde e assistência social terão atendimento mantido, enquanto parques, museus, teatros e espaços de lazer terão horários modificados ou estarão fechados.
Saúde
As policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto, funcionarão 24 horas. O atendimento de urgência, emergência e internação também será mantido nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima, em Casa Amarela, e Professor Arnaldo Marques, no Ibura, além da Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados, e do Hospital Pediátrico Helena Moura, na Tamarineira.
Na rede conveniada, o atendimento também será realizado no Hospital Maria Lucinda, em Parnamirim, e na Fundação Altino Ventura, na Boa Vista.
O Hospital da Mulher, no Curado, funcionará 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco e emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos também terá atendimento ininterrupto.
Os Centros de Vacinação funcionarão no domingo. O atendimento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h nos shoppings Recife e RioMar, com oferta de multivacinação e Influenza.
O Hospital Veterinário do Recife também funcionará normalmente, com atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência.
Atendimento à mulher
O Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, funcionará 24 horas. Os Serviços Especializados Regionalizados (SER) Clarice Lispector, em Areias e Casa Amarela, terão atendimento das 7h às 19h.
Os demais equipamentos da Secretaria da Mulher estarão fechados no domingo e retomam o atendimento na segunda-feira (5). A exceção é o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, que reabre na terça-feira (6).
A população pode acionar a rede de serviços para a mulher pelo WhatsApp 24 horas, no número (81) 99488-6138, ou pelo Liga Mulher, no 0800 281 0107.
Parques e lazer
A Ciclofaixa de Turismo e Lazer não será montada neste domingo. A suspensão ocorre a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em razão das eleições.
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O Parque das Esculturas também estará fechado no domingo e na segunda-feira (5), com reabertura na terça-feira (6), das 10h às 17h. O Jardim Botânico do Recife terá o mesmo esquema e reabrirá na terça.
Os demais parques e praças da cidade estarão abertos normalmente.
O Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará no sábado (3). Já os passeios do Olha! Recife estarão suspensos durante o fim de semana, com atividades previstas para quarta e sexta-feira.
O Parque 60+, na área externa do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, nas Graças, funcionará das 5h30 às 20h no sábado e no domingo.
Mercados públicos
Os mercados públicos administrados pela Conviva funcionarão normalmente no sábado, das 8h às 18h. No domingo, o atendimento será das 6h às 13h.
As praças de alimentação terão horários estendidos.
Compaz
As unidades da Rede Compaz funcionarão normalmente no sábado, com exceção do Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, que foi cedido ao TRE-PE para a realização das eleições.
No domingo, todas as unidades da Rede Compaz estarão fechadas.
Museus e teatros
Todos os equipamentos administrados pela Secretaria de Cultura do Recife estarão fechados no domingo, incluindo o Paço do Frevo.
Assistência social
Os serviços essenciais da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome funcionarão normalmente no domingo. Entre eles estão os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).
Já os Centros Arrecifes da Cidadania, CRESAN, Cozinha Comunitária do Gurupé, Banco de Alimentos, CRAS, CREAS, Central do CadÚnico, Centros POP, CINPOP e a sala da Política sobre Drogas estarão fechados no domingo.