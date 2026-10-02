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Política | Notícia

Datafolha em Pernambuco: Lula tem 61% e Flávio Bolsonaro, 25% na disputa presidencial

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro, o presidente tinha 60% no seu estado natal e o senador 24% das intenções de voto

Por JC Publicado em 02/10/2026 às 22:27
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR: Andressa Anholete/A.Senado

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A Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2) aponta o cenário da corrida pela Presidência da República em PernambucoNo cenário estimulado, o presidente Lula (PT) aparece com 61% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro (PL).

Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante) registram 3% cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 1%, enquanto os demais candidatos não chegaram a 1%.

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Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Lula passou de 60% para 61%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 24% para 25%. Renan Santos variou de 2% para 3%. Cury manteve os 3%, e Caiado passou de 2% para 1%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados ainda não decidiram.

Segundo Turno: Lula x Flávio

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 65% das intenções de voto, contra 29% do candidato do PL. Os percentuais são semelhantes aos registrados na pesquisa anterior, quando Lula tinha 64% e Flávio, 29%.

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O levantamento também avaliou a percepção dos pernambucanos sobre o governo federal. A aprovação da gestão Lula passou de 64% para 66%, enquanto a desaprovação caiu de 33% para 31%. Na avaliação do presidente, 52% consideram o governo ótimo ou bom, 27% o classificam como ruim ou péssimo e 20% como regular.

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A pesquisa entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são PE-06822/2026 e BR-02676/2026.

 

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