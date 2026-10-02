Datafolha em Pernambuco: Lula tem 61% e Flávio Bolsonaro, 25% na disputa presidencial
Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro, o presidente tinha 60% no seu estado natal e o senador 24% das intenções de voto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2) aponta o cenário da corrida pela Presidência da República em Pernambuco. No cenário estimulado, o presidente Lula (PT) aparece com 61% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro (PL).
Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante) registram 3% cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 1%, enquanto os demais candidatos não chegaram a 1%.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Lula passou de 60% para 61%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 24% para 25%. Renan Santos variou de 2% para 3%. Cury manteve os 3%, e Caiado passou de 2% para 1%.
Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados ainda não decidiram.
Segundo Turno: Lula x Flávio
Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 65% das intenções de voto, contra 29% do candidato do PL. Os percentuais são semelhantes aos registrados na pesquisa anterior, quando Lula tinha 64% e Flávio, 29%.
O levantamento também avaliou a percepção dos pernambucanos sobre o governo federal. A aprovação da gestão Lula passou de 64% para 66%, enquanto a desaprovação caiu de 33% para 31%. Na avaliação do presidente, 52% consideram o governo ótimo ou bom, 27% o classificam como ruim ou péssimo e 20% como regular.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A pesquisa entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro da pesquisa são PE-06822/2026 e BR-02676/2026.