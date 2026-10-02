Coligação de Raquel Lyra aciona Justiça Eleitoral e questiona metodologia de pesquisa Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação no TRE-PE contesta informações do registro do levantamento; Frente Popular afirma que pedido busca suspender a divulgação dos resultados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A coligação Pernambuco de Coração, da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), acionou o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), na última quinta-feira (1), para questionar aspectos metodológicos de uma pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco.

A representação tramita sob o número 0603306-37.2026.6.17.0000. O JC apurou que o questionamento apresentado pela coligação é voltado à metodologia utilizada no levantamento e às informações apresentadas no registro da pesquisa.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A campanha de Raquel foi procurada pela reportagem, que aguarda manifestação. O espaço segue aberto.

Questionamento sobre metodologia

Em material divulgado nesta sexta, a Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato João Campos (PSB), afirmou que a ação questiona a forma como foram detalhados possíveis ajustes estatísticos no registro da pesquisa.

Segundo a Frente Popular a representação sustenta que não teriam sido especificadas de forma suficiente as variáveis, as fontes de dados e os critérios utilizados para eventuais ajustes no levantamento.

A Frente Popular afirma ainda que a Pernambuco de Coração pediu uma decisão liminar para impedir a divulgação dos resultados da pesquisa pela Quaest e pela Globo. O grupo de João classificou a iniciativa como uma tentativa de “impugnar” o levantamento e associou a ação à aproximação entre os dois principais candidatos na última rodada do instituto.

O pedido apresentado pela coligação de Raquel será analisado pela Justiça Eleitoral.

Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o registro de uma pesquisa deve apresentar, entre outras informações, a metodologia adotada, o plano amostral e as ponderações utilizadas. A legislação também permite que candidatos e coligações questionem judicialmente o registro ou a divulgação de levantamentos eleitorais.

Quaest mostrou empate entre Raquel e João

A rodada mais recente da Quaest, divulgada na terça-feira (29), mostrou Raquel Lyra e João Campos numericamente empatados, com 42% das intenções de voto no primeiro turno.

Na comparação com a pesquisa anterior, João passou de 39% para 42%, uma alta de três pontos percentuais. Raquel, por sua vez, passou de 41% para 42%, oscilando um ponto para cima. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário de segundo turno, os dois também apareceram com o mesmo percentual, com 44% das intenções de voto cada.

O levantamento foi contratado pela Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-00324/2026.