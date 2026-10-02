Coligação de Raquel Lyra aciona Justiça Eleitoral e questiona metodologia de pesquisa Quaest
Ação no TRE-PE contesta informações do registro do levantamento; Frente Popular afirma que pedido busca suspender a divulgação dos resultados
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A coligação Pernambuco de Coração, da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), acionou o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), na última quinta-feira (1), para questionar aspectos metodológicos de uma pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco.
A representação tramita sob o número 0603306-37.2026.6.17.0000. O JC apurou que o questionamento apresentado pela coligação é voltado à metodologia utilizada no levantamento e às informações apresentadas no registro da pesquisa.
A campanha de Raquel foi procurada pela reportagem, que aguarda manifestação. O espaço segue aberto.
Questionamento sobre metodologia
Em material divulgado nesta sexta, a Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato João Campos (PSB), afirmou que a ação questiona a forma como foram detalhados possíveis ajustes estatísticos no registro da pesquisa.
Segundo a Frente Popular a representação sustenta que não teriam sido especificadas de forma suficiente as variáveis, as fontes de dados e os critérios utilizados para eventuais ajustes no levantamento.
A Frente Popular afirma ainda que a Pernambuco de Coração pediu uma decisão liminar para impedir a divulgação dos resultados da pesquisa pela Quaest e pela Globo. O grupo de João classificou a iniciativa como uma tentativa de “impugnar” o levantamento e associou a ação à aproximação entre os dois principais candidatos na última rodada do instituto.
O pedido apresentado pela coligação de Raquel será analisado pela Justiça Eleitoral.
Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o registro de uma pesquisa deve apresentar, entre outras informações, a metodologia adotada, o plano amostral e as ponderações utilizadas. A legislação também permite que candidatos e coligações questionem judicialmente o registro ou a divulgação de levantamentos eleitorais.
Quaest mostrou empate entre Raquel e João
A rodada mais recente da Quaest, divulgada na terça-feira (29), mostrou Raquel Lyra e João Campos numericamente empatados, com 42% das intenções de voto no primeiro turno.
Na comparação com a pesquisa anterior, João passou de 39% para 42%, uma alta de três pontos percentuais. Raquel, por sua vez, passou de 41% para 42%, oscilando um ponto para cima. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
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No cenário de segundo turno, os dois também apareceram com o mesmo percentual, com 44% das intenções de voto cada.
O levantamento foi contratado pela Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-00324/2026.