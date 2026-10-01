TSE mantém decisão de retirar posts que associam Flávio Bolsonaro a boato sobre Nossa Senhora Aparecida
Maioria acompanhou André Mendonça, mas relator liberou publicação de Antonio Tabet após divergência sobre liberdade de expressão
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, nesta quarta-feira (30), por maioria, a decisão do ministro André Mendonça que determinou a remoção de 1.125 publicações em redes sociais que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei que supostamente retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.
Além de Mendonça, os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Sebastião Reis Júnior e Estela Aranha votaram pela manutenção da ordem de remoção dos conteúdos. Ricardo Villas Bôas Cueva e Floriano de Azevedo Marques divergiram parcialmente e defenderam que apenas as publicações consideradas notoriamente inverídicas fossem retiradas.
Entre os conteúdos analisados estava uma publicação do humorista Antonio Tabet, que escreveu: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. Inicialmente, Mendonça havia determinado a remoção do post.
Durante o julgamento desta quarta-feira, porém, Villas Bôas Cueva defendeu a manutenção da publicação sob o argumento de que havia dúvida sobre uma eventual referência direta a Flávio Bolsonaro. O ministro também apontou a necessidade de preservar a liberdade de expressão. Após a manifestação, Mendonça ajustou o próprio voto e decidiu liberar o conteúdo de Tabet.
Decisões no STF
A ordem de remoção determinada por Mendonça havia sido proferida na sexta-feira (25). Depois disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido de Tabet e autorizou a manutenção das publicações que associavam Flávio Bolsonaro ao boato.
Na sequência, o ministro Luiz Fux derrubou a decisão de Dino e restabeleceu os efeitos da liminar de Mendonça, que determinava a retirada dos conteúdos das redes sociais.
Divergência entre ministros
A sequência de decisões provocou divergências entre ministros do STF. Diante do impasse, o presidente da Corte, Edson Fachin, chegou a cogitar levar o caso para julgamento no plenário presencial.
A possibilidade, no entanto, foi desaconselhada por outros ministros, que buscavam evitar novos embates públicos entre os integrantes do Supremo em torno do caso.