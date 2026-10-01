TSE mantém decisão de retirar posts que associam Flávio Bolsonaro a boato sobre Nossa Senhora Aparecida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Maioria acompanhou André Mendonça, mas relator liberou publicação de Antonio Tabet após divergência sobre liberdade de expressão

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, nesta quarta-feira (30), por maioria, a decisão do ministro André Mendonça que determinou a remoção de 1.125 publicações em redes sociais que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei que supostamente retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Além de Mendonça, os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Sebastião Reis Júnior e Estela Aranha votaram pela manutenção da ordem de remoção dos conteúdos. Ricardo Villas Bôas Cueva e Floriano de Azevedo Marques divergiram parcialmente e defenderam que apenas as publicações consideradas notoriamente inverídicas fossem retiradas.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Entre os conteúdos analisados estava uma publicação do humorista Antonio Tabet, que escreveu: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. Inicialmente, Mendonça havia determinado a remoção do post.

Durante o julgamento desta quarta-feira, porém, Villas Bôas Cueva defendeu a manutenção da publicação sob o argumento de que havia dúvida sobre uma eventual referência direta a Flávio Bolsonaro. O ministro também apontou a necessidade de preservar a liberdade de expressão. Após a manifestação, Mendonça ajustou o próprio voto e decidiu liberar o conteúdo de Tabet.

Decisões no STF

A ordem de remoção determinada por Mendonça havia sido proferida na sexta-feira (25). Depois disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido de Tabet e autorizou a manutenção das publicações que associavam Flávio Bolsonaro ao boato.

Na sequência, o ministro Luiz Fux derrubou a decisão de Dino e restabeleceu os efeitos da liminar de Mendonça, que determinava a retirada dos conteúdos das redes sociais.

Divergência entre ministros

A sequência de decisões provocou divergências entre ministros do STF. Diante do impasse, o presidente da Corte, Edson Fachin, chegou a cogitar levar o caso para julgamento no plenário presencial.

A possibilidade, no entanto, foi desaconselhada por outros ministros, que buscavam evitar novos embates públicos entre os integrantes do Supremo em torno do caso.

