"Saúde pública não pode ser usada como arma política", diz Priscila após decisão sobre hospital

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Vice-governadora reagiu às declarações de João Campos no debate da TV Jornal após Justiça Federal suspender efeitos de auditoria do DenaSUS

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A vice-governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), reagiu nesta quinta-feira (1º) às acusações feitas pelo candidato ao Governo do Estado João Campos (PSB) durante o debate promovido pela TV Jornal envolvendo a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, no Agreste.

Em pronunciamento divulgado após o encontro, a vice classificou as declarações do socialista como “mentira e calúnia” e recorreu a uma decisão da Justiça Federal que suspendeu, em caráter liminar, os efeitos de uma auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) contra a unidade de saúde.



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O hospital tem entre os sócios o médico Jorge Branco Neto, marido de Priscila. O caso entrou no centro do confronto entre João Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD) durante o último debate antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). Ao responder a questionamentos de Raquel sobre o seu candidato a vice, Carlos Costa (Republicanos), João citou a Auditoria nº 20.034 e cobrou explicações da governadora sobre a instituição de Garanhuns.



O relatório final do DenaSUS analisou aproximadamente R$ 55,89 milhões em recursos federais repassados ao hospital entre janeiro de 2023 e julho de 2025 e indicou R$ 905.233,95 para devolução aos cofres públicos. Durante o debate, João afirmou que a fiscalização havia identificado quase R$ 1 milhão em irregularidades relacionadas à unidade e mencionou procedimentos nas áreas de oncologia e hemodiálise.



A validade das conclusões da auditoria, no entanto, está sendo discutida judicialmente. Em decisão proferida em 18 de setembro, o juiz federal Deivisson Manoel de Lima, da 23ª Vara Federal em Pernambuco, concedeu parcialmente tutela de urgência pedida pelo hospital e suspendeu os efeitos do relatório final, inclusive a cobrança dos R$ 905 mil, até que o mérito da ação seja julgado. A União também ficou impedida de reter ou compensar repasses do SUS com base na auditoria ou de incluir a instituição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) em razão dos débitos questionados.



Na análise preliminar do caso, o magistrado apontou possíveis falhas na condução do procedimento administrativo. Uma delas diz respeito ao prazo concedido para manifestação da Casa de Saúde diante do Relatório Preliminar Complementar. Segundo a decisão, foram dados cinco dias úteis à instituição, enquanto a regulamentação citada no processo estabelece prazo de 15 dias úteis.



Outro ponto destacado pela Justiça envolve 46 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), que somam cerca de R$ 337 mil. De acordo com a decisão, justificativas técnicas apresentadas por médicos não teriam sido examinadas de forma suficiente antes da conclusão da auditoria. O magistrado também registrou, a partir dos documentos analisados nesta fase do processo, que não havia constatação de atendimentos fictícios ou da inexistência física dos procedimentos questionados. Parte das divergências apontadas estava relacionada ao preenchimento de documentos e a datas registradas nos sistemas.



A liminar suspende temporariamente os efeitos do relatório enquanto a ação tramita e não equivale à anulação definitiva da auditoria ou a um julgamento final sobre todos os apontamentos feitos pelo DenaSUS.



Foi justamente a decisão da Justiça Federal que Priscila utilizou como contraponto às declarações de João Campos. No pronunciamento, a vice-governadora afirmou que o magistrado identificou problemas na análise das informações apresentadas pelo hospital e sustentou que os procedimentos médicos efetivamente realizados não foram colocados em dúvida pela decisão.



“A Justiça Federal em Pernambuco concedeu uma decisão desmontando, ponto por ponto, uma acusação leviana contra o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, declarou Priscila. Em outro trecho, afirmou que “saúde pública e a vida das pessoas não podem ser usadas como arma de política”.



A vice também criticou a forma como o processo de fiscalização ganhou repercussão pública. Segundo ela e a instituição, houve exposição do caso antes de o hospital concluir sua defesa administrativa. O relato apresentado pela Casa de Saúde sustenta que representantes do órgão de auditoria chegaram a reunir veículos de comunicação em frente à unidade antes da conclusão dos trabalhos. Essa versão integra os argumentos apresentados pela instituição no processo.



Ao levar a discussão para o terreno eleitoral, Priscila acusou João de explorar politicamente o episódio e encerrou o pronunciamento pedindo votos para a chapa governista. “A verdade apareceu na Justiça”, afirmou, antes de defender “trabalho sério, respeito e responsabilidade” e repetir o número de campanha.

