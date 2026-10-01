fechar
Política | Notícia

Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo'

"Você fala um minuto e espera dez minutos. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%

Por Estadão Conteúdo Publicado em 01/10/2026 às 22:53
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira, 1º, o formato dos debates presidenciais com vários candidatos e defendeu uma espécie de "processo seletivo" que permita confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que encontros com muitos participantes são "infrutíferos" e dificultam o aprofundamento das discussões.

"Quando você tem cinco ou seis candidatos, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%. É desproporcional até para o telespectador", afirmou.

Lula comparou a dinâmica a um jogador que dá um pique e volta a descansar. "Eu, sinceramente, acho esses debates infrutíferos. Não produzem nada, não dão sequência", disse. O petista também criticou o espaço para frases de efeito e provocações durante os confrontos e disse preferir formatos em que os candidatos respondam às mesmas perguntas.


Leia também

Esperança nos debates
ELEIÇÕES

Esperança nos debates
Debate SJCC: João Campos e Raquel Lyra confrontam vices e gestões; Ivan Moraes critica os dois
Eleições 2026

Debate SJCC: João Campos e Raquel Lyra confrontam vices e gestões; Ivan Moraes critica os dois

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.