Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo'

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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"Você fala um minuto e espera dez minutos. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira, 1º, o formato dos debates presidenciais com vários candidatos e defendeu uma espécie de "processo seletivo" que permita confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que encontros com muitos participantes são "infrutíferos" e dificultam o aprofundamento das discussões.

"Quando você tem cinco ou seis candidatos, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%. É desproporcional até para o telespectador", afirmou.

Lula comparou a dinâmica a um jogador que dá um pique e volta a descansar. "Eu, sinceramente, acho esses debates infrutíferos. Não produzem nada, não dão sequência", disse. O petista também criticou o espaço para frases de efeito e provocações durante os confrontos e disse preferir formatos em que os candidatos respondam às mesmas perguntas.



