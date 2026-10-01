Globo anuncia cancelamento do debate dos candidatos à Presidência e critica interferência jurídica

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Emissora alegou insegurança jurídica após decisões do TSE e do STF alterarem regras previamente acordadas para o debate desta quinta-feira (1º).

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A TV Globo cancelou o debate entre candidatos à Presidência da República que estava marcado para a noite desta quinta-feira (1º), após duas decisões judiciais alterarem as regras previamente acordadas para o programa.

Em comunicado, a emissora afirmou ter recebido duas notificações pouco antes da realização do debate. Uma delas, da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu uma regra que previa a manutenção do púlpito destinado a candidatos ausentes e a possibilidade de perguntas dirigidas a eles.

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A medida atendeu a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do debate. Segundo a Globo, as regras haviam sido assinadas pelos partidos participantes.

Decisão sobre Renan Santos

A segunda decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a participação de Renan Santos, candidato do Missão, no debate.

Inicialmente, a Globo havia convidado Lula, Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). A emissora também incluiu Romeu Zema (Novo) após decisão anterior do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques.

A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade de convite para candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso. O Missão, partido de Renan Santos, possui um deputado federal.

Antes da decisão de Gilmar Mendes, pedidos para garantir a participação de Renan haviam sido rejeitados pela ministra Cármen Lúcia, do STF, e por Nunes Marques, do TSE.

Globo cita insegurança jurídica

No comunicado, a Globo afirmou que as decisões tomadas próximas ao horário do debate provocaram “insegurança jurídica” e, segundo a emissora, interferiram na organização previamente estabelecida para o programa.

A empresa afirmou ainda que sua tradição na realização de debates tem como objetivo promover a discussão de propostas e permitir que eleitores comparem os projetos dos candidatos.

Confira a nota na íntegra:

"A Globo recebeu há pouco duas notificações relacionadas à realização do debate presidencial programado para esta noite, que interferem nas regras previamente acordadas, e decidiu por seu cancelamento.



A primeira é assinada pela ministra Stella Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, e atende a um pedido da coligação da candidatura de Lula, do PT, à Presidência do Brasil. A decisão torna inválido o item das regras do debate que trata de candidatos ausentes. A ata com as regras, assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito reservado a ele seja mantido vazio no cenário, com uma placa que o identifique. E que, numa das rodadas de tema livre do debate, os candidatos presentes que assim desejarem formulem, em trinta segundos, o que fariam ao candidato que não compareceu. A decisão da ministra Stella Aranha proíbe o púlpito com o nome de Lula e a formulação das perguntas que seriam feitas a ele.



A segunda notificação recebida pela Globo esta noite é de uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e atende a um pedido feito pelo partido Solidariedade a respeito da participação no debate de Renan Santos, do Missão. As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em atendimento a essa regra, a Globo convidou para o debate os candidatos: Augusto Cury, do Avante; Flavio Bolsonaro, do PL; Ronaldo Caiado, do PSD; e Lula, do PT.



Uma outra decisão, do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, na terça-feira, alterou entendimento do próprio TSE na contagem de parlamentares no Congresso para fins de debate e decidiu que Romeu Zema, do Novo, teria direito de participar do debate. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, proferida há pouco, determinou a participação do candidato Renan Santos no debate, mesmo o Missão, partido de Renan, tendo apenas um parlamentar no Congresso Nacional.



A Globo tem longa tradição na organização de debates eleitorais. Nosso propósito é promover a discussão de ideias para o Brasil e oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar projetos. Nosso dever é o de promover a democracia, mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates eleitorais. Por essa razão, a Globo decidiu cancelar o debate desta noite. No horário, será exibido o capítulo inédito da novela Quem Ama Cuida."