Debate SJCC: candidatos avaliam participação no último debate antes do primeiro turno

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João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes fizeram avaliações positivas sobre seus desempenhos no debate, marcado por troca de acusações e propostas

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Após o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco antes do primeiro turno, que será realizado neste domingo (4), João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) fizeram avaliações positivas sobre suas participações no encontro promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), nesta quinta-feira (1º).

O debate foi marcado por confrontos entre João e Raquel sobre as respectivas gestões, questionamentos envolvendo os vices das duas chapas e críticas de Ivan aos dois adversários.

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João Campos avaliou de forma positiva sua participação e afirmou ter saído do debate com a avaliação de que conseguiu apresentar propostas para o futuro de Pernambuco. O candidato também destacou ter participado de todos os debates realizados durante a campanha.

“Avaliação muito positiva, acabamos de vencer mais um debate, de poder falar do futuro, de compromissos, de propostas, estive presente em todos os debates e eu estou muito feliz”, afirmou.

Na reta final da campanha, o socialista disse que pretende concentrar os esforços nos eleitores que ainda não decidiram o voto. João também pediu que os eleitores comparem os resultados de sua gestão como prefeito do Recife com as realizações apresentadas pelos demais candidatos.

“A gente está na retinha final da eleição, agora é hora de consolidar uma grande vitória, conversar com quem ainda não decidiu o voto, com quem está pensando e pedir a vocês que avaliem quem trabalhou mais, quem tem a capacidade de fazer, quem foi prefeito e fez a diferença”, disse.

Durante o debate, João e Raquel protagonizaram a maior parte dos confrontos. A discussão passou por áreas como educação, segurança e abastecimento de água, além de acusações relacionadas aos integrantes das chapas.

Raquel questionou João sobre o candidato a vice, Carlos Costa (Republicanos), enquanto o socialista levou ao debate questionamentos envolvendo a vice-governadora Priscila Krause (PSD).

Ao avaliar o momento eleitoral, João também reforçou sua aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com os demais integrantes de sua chapa.

“Quero aqui agradecer ao presidente Lula por nos apoiar nessa caminhada, por estarmos juntos, lado a lado, construindo um compromisso com o futuro do Brasil. Dizer que o nosso time é o time do povo, é o time de Lula”, afirmou.

Avaliação da governadora

Raquel Lyra também considerou o debate uma oportunidade importante para apresentar sua candidatura a quatro dias da votação. A governadora e candidata à reeleição apresentou o encontro como uma discussão sobre a escolha do próximo governador e defendeu os resultados de sua administração nas áreas de saúde, segurança, educação e infraestrutura.

“Uma excelente oportunidade de, há quatro dias da eleição, o Pernambuco decidir se vai seguir em frente ou se volta ao passado. Aqui não é sobre Raquel, João ou Ivan, é sobre quem o Pernambuco vai escolher como líder para os próximos quatro anos”, declarou.

A candidata afirmou que recebeu o Estado com problemas e disse ter trabalhado para reorganizar a administração e acelerar projetos. No debate, Raquel defendeu obras e investimentos realizados durante seu mandato e sustentou o discurso de continuidade da gestão.

“Pegamos uma casa desarrumada, mas a gente não perdeu tempo nenhum, fomos focados, trabalhando, entregando, fazendo relação com o presidente Lula, com os prefeitos, mas sobretudo com o povo”, pontuou.

Raquel disse ainda estar preparada para buscar um segundo mandato. “Eu quero ser governadora de novo e eu estou pronta para isso e Pernambuco está pronto para viver os melhores anos da sua história. A casa está arrumada, os projetos aceleraram”, declarou.

Avaliação de Ivan Moraes

O candidato Ivan Moraes, por sua vez, também classificou sua participação como positiva e afirmou ter vencido mais um debate. O pleiteante do PSOL aproveitou a avaliação para reforçar sua estratégia de se apresentar como uma alternativa às candidaturas de João e Raquel.

“É um debate positivo, é mais um debate que eu venci, né? Vocês viram, vocês têm acompanhado, mais um debate que as duas candidaturas tidas como favoritas passam o tempo todo arengando, eu fiz mais, eu fiz melhor, eu terminei o que você começou, eu terminei o que seu pai começou”, afirmou.

Ivan disse que o confronto entre os dois principais adversários abriu espaço para que ele apresentasse propostas próprias e buscasse os eleitores ainda indecisos.

“E teve a minha candidatura, que traz propostas diferentes, que traz um jeito diferente de fazer política”, disse.

Durante o debate, o candidato apresentou propostas relacionadas a meio ambiente, combate ao feminicídio, políticas sobre cannabis, educação e comunicação. Também criticou a concessão de parte dos serviços da Compesa e defendeu o fortalecimento de políticas públicas voltadas à comunicação independente e comunitária.

Na avaliação de Ivan, sua participação também serviu para reforçar a ideia de que existe uma alternativa política ao revezamento entre grupos que, segundo ele, comandam o Estado.

“Muita gente está procurando uma forma nova de conviver com a política, muita gente está demandando um outro jeito de governar, muita gente está querendo um cidadão comum, é uma pessoa da classe média trabalhadora que vive os problemas que a maioria das pessoas vivem no governo de Pernambuco”, afirmou.

O candidato também destacou a pauta da desinformação e defendeu a comunicação como um direito, com recursos públicos destinados a veículos populares, independentes e comunitários.

“No meu governo a informação vai ser livre, a informação vai ser diversa e vai ser garantida com recurso público, de forma independente”, prometeu.

O debate do SJCC ocorreu quatro dias antes da votação do primeiro turno e encerrou a sequência de confrontos entre os três candidatos antes da eleição. Ao longo do encontro, além das discussões sobre as gestões de João e Raquel, os candidatos trataram de segurança pública, educação, abastecimento de água, relação com o governo federal e propostas para diferentes áreas da administração estadual.

