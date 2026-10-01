Debate SJCC: Candidatos a vice viram motivo de troca de acusações entre Raquel Lyra e João Campos

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Governadora citou Carlos Costa em mensagens de Vorcaro; João rebateu com acusações sobre hospital ligado ao marido de Priscila Krause

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Os candidatos ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) trocaram acusações envolvendo os próprios vices durante o último debate antes do primeiro turno das eleições, realizado nesta quinta-feira (1), pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Raquel questionou João sobre o fato de Carlos Costa (Republicanos) ter sido citado em mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, investigado por suspeitas de fraude financeira. Em resposta, João direcionou as acusações para Priscila Krause (PSD) e citou um hospital que tem entre os sócios o marido da vice-governadora.

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Raquel levou ao debate uma reportagem publicada pela Veja sobre mensagens trocadas entre Vorcaro e o advogado Luiz Rennó, em fevereiro de 2025. Segundo a publicação, as conversas tratavam da manutenção de um pagamento mensal de R$ 100 mil relacionado a Carlos Costa.

A empresa citada nas mensagens é a RI Consulting, que tem entre os sócios o ex-deputado federal Silvio Costa, pai de Carlos. Em nota enviada ao Jornal do Commercio, Silvio afirmou que a empresa prestava serviços de consultoria política e empresarial e que o contrato com o Banco Master já havia sido encerrado.

Durante a pergunta, Raquel questionou se João tinha conhecimento do caso antes de convidar Carlos Costa para compor a chapa. “Eu preciso saber e Pernambuco também. Você sabia disso antes de convidá-lo para compor a sua chapa?”, perguntou a governadora.

João respondeu afirmando que Carlos Costa já havia se manifestado sobre o assunto e disse que o candidato a vice trabalha desde 2019 para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e presta serviços a bancos.

“É impressionante como você não deseja debater o futuro de Pernambuco”, afirmou. Em seguida, mudou o foco da discussão para Priscila Krause: “Agora, quem deve explicações sobre vice é você, candidata.”

Acusação envolve hospital em Garanhuns

João citou uma auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) realizada na Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns. A unidade tem entre os sócios Jorge Branco Neto, marido de Priscila Krause.

O relatório final da Auditoria nº 20.034 apontou R$ 905.233,95 em valores que deveriam ser devolvidos aos cofres públicos e questionou procedimentos relacionados, entre outros pontos, a oncologia e hemodiálise. A fiscalização analisou R$ 55,89 milhões em recursos federais repassados entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

No debate, João afirmou que a auditoria teria identificado quase R$ 1 milhão em irregularidades e utilizou o caso para cobrar explicações de Raquel sobre a atuação de sua vice.

A situação, porém, passou a ser questionada judicialmente pelo próprio hospital. Em 18 de setembro, a Justiça Federal em Pernambuco concedeu parcialmente uma tutela provisória de urgência e suspendeu os efeitos do relatório final e das cobranças dele decorrentes, no valor de R$ 905.233,95, até o julgamento final da ação.

A decisão também determinou que a União não faça cobrança, retenção ou compensação de recursos do SUS com base no relatório e não inscreva a instituição no CADIN por esses débitos.

Em análise preliminar, o juiz federal Deivisson Manoel de Lima apontou possíveis falhas no procedimento. Entre elas, citou a concessão de cinco dias úteis para a resposta do hospital ao Relatório Preliminar Complementar, enquanto a regulamentação mencionada na decisão prevê 15 dias úteis.

O magistrado também apontou que, em 46 AIHs, o relatório final teria utilizado divergências de datas que não haviam sido apresentadas previamente à instituição.

A decisão registra ainda que, segundo os documentos analisados naquele momento, a auditoria não teria constatado atendimentos fictícios ou a inexistência física dos procedimentos questionados. Parte das divergências estaria relacionada à documentação e ao preenchimento de formulários.

A suspensão é provisória e não representa uma decisão definitiva sobre a validade das conclusões do DenaSUS. O processo continua em tramitação, e o mérito da ação ainda será analisado.

Contestações

Na réplica, Raquel contestou a forma como João apresentou o caso e afirmou que o relatório havia sido suspenso judicialmente. “Essa fraude suposta que você fala do Ministério da Saúde, do hospital, do marido de Priscila, que serve ao governo há 55 anos, passando por 15 governadores, ela foi anulada, suspensa por indícios claros de direcionamento e má-fé da auditoria feita pelo Ministério da Saúde”, disse.

Na decisão judicial, contudo, o termo utilizado é suspensão dos efeitos do relatório, e não uma anulação definitiva da auditoria. O juiz fundamentou a medida em uma análise inicial sobre possíveis vícios formais e materiais no procedimento e determinou a suspensão até o julgamento final da ação.

Raquel também voltou a pressionar João sobre Carlos Costa. “Agora, Pernambuco precisa saber se o senhor vai tirar o seu vice da chapa ou se vai manter”, afirmou.

Na tréplica, João retomou as críticas ao caso envolvendo o hospital e disse que as acusações relacionadas a procedimentos de oncologia e hemodiálise eram graves. “Muito grave. Fraudes, procedimentos de câncer, de hemodiálise são gravíssimos”, declarou.

Em seguida, o candidato citou Waldomiro Teixeira, conhecido como Dodi, primo de Raquel. João afirmou que o empresário recebeu R$ 1,7 milhão em 48 transferências de uma empresa que venceu um contrato de publicidade de R$ 1,2 bilhão do Governo de Pernambuco. O caso havia sido divulgado pela imprensa nacional nesta quinta-feira (1º).

“Também deve explicações porque hoje a imprensa nacional estampa sobre Valdomiro Teixeira, primo de Raquel Lyra. Valdomiro Teixeira, conhecido como DOD, homem poderoso, recebeu mais de R$ 1,7 milhão de reais de uma empresa que ganhou um contrato no governo dela de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. E ele recebeu 48 transferências dessa empresa”, afirmou.

Raquel negou relação entre os pagamentos ao primo e o contrato do governo estadual e afirmou que o assunto havia sido levado à imprensa “de ontem para hoje”. A governadora também citou discussões anteriores sobre contratos de publicidade e decisões de órgãos de controle.

“Você já discutiu sobre o contrato de publicidade, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, disse que estava tudo certo. E esse que você está dizendo agora, que você colocou de ontem para hoje na imprensa nacional, não tem nada a ver com o contrato de Pernambuco”, afirmou.

Ao final, João voltou a citar as investigações envolvendo Priscila Krause e afirmou que a vice-governadora poderia ser alvo de um processo de impeachment. Ele também retomou críticas à gestão de Raquel e questionou a capacidade do governo de cumprir a promessa de construir 11 novos hospitais.