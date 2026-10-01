Datafolha: Tarcísio, Celina, Paes e Cleitinho lideram disputas pelos governos de SP, DF, RJ e MG

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No levantamentos dos estados, Tarcísio tem 50%, Celina soma 53% dos votos válidos, Paes registra 42% e Cleitinho aparece com 40% das intenções de voto

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A nova Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra os cenários das disputas pelos governos de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais a três dias do primeiro turno. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 50% das intenções de voto, contra 33% de Fernando Haddad (PT). No Distrito Federal, Celina Leão (PP) aparece com 53% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) soma 26%.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) registra 42% das intenções de voto, contra 31% de Douglas Ruas (PL). Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem 40%, seguido por Patrus Ananias (PT), com 16%.

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Tarcísio mantém 50% em São Paulo

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas mantém os 50% registrados na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro. Fernando Haddad, por sua vez, passou de 30% para 33%. Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) aparecem com 2% cada, enquanto Izadora Dias (PCO) registra 1%. Brancos e nulos somam 7%, e 3% dos entrevistados estão indecisos.

No cálculo dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Tarcísio tem 56%, enquanto Haddad aparece com 37%. Em um eventual segundo turno entre os dois, o governador registra 55% das intenções de voto, contra 38% do candidato petista.

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01367/2026.

Celina Leão tem 53% dos votos válidos no DF

No Distrito Federal, Celina Leão aparece com 53% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass registra 26%. Paula Belmonte (PSDB) tem 10%, seguida por Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo), com 3% cada. Professora Samara Mineiro (UP) e Professor Robson Raymundo (PSTU) aparecem com 1% cada, enquanto os demais candidatos não pontuaram.

Na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, Celina tinha 51% dos votos válidos, contra 27% de Grass. No cenário de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos, a governadora registra 46%, ante 22% de Grass e 9% de Paula Belmonte.

Em um eventual segundo turno entre Celina e Grass, a governadora aparece com 55% das intenções de voto, enquanto o candidato do PT soma 32%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 53% e 34%, respectivamente.

O Datafolha ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para os votos válidos e de três pontos para os votos totais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado no TSE sob os números DF-00905/2026 e BR-06769/2026.

Paes tem 42% no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas registra 31%. Anthony Garotinho (Republicanos) tem 7%, seguido por William Siri (PSOL), com 3%, e Cyro Garcia (PSTU), com 2%. Juliete (UP), André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão) e Luan Monteiro (PCO) registram 1% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum candidato somam 8%, enquanto 4% estão indecisos.

Na rodada anterior, divulgada em 24 de setembro, Paes tinha 43%, Ruas, 30%, e Garotinho, 8%. Nos votos válidos, Paes aparece com 47%, contra 35% de Ruas e 8% de Garotinho. Em um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito registra 52%, enquanto o candidato do PL tem 38%.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores do Rio de Janeiro entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-02070/2026.

Cleitinho tem 40% em Minas Gerais

Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo registra 40% das intenções de voto, mesmo percentual da pesquisa anterior. Patrus Ananias passou de 15% para 16%, enquanto Alexandre Kalil avançou de 9% para 11%. Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD) têm 4% cada, e Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 2%. Ben Mendes (Missão), Professor Túlio Lopes (PCB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP) e Rafael Duda (PSTU) registram 1% cada. Brancos e nulos somam 9%, e os indecisos representam 8%.

No cálculo dos votos válidos, Cleitinho tem 49%, Patrus aparece com 20% e Kalil, com 13%. Flávio Roscoe e Mateus Simões registram 5% cada, Gabriel Azevedo tem 3% e Ben Mendes, 2%. Os demais candidatos aparecem com 1%.

Em um eventual segundo turno, Cleitinho registra 60% das intenções de voto contra 24% de Patrus Ananias. No cenário contra Alexandre Kalil, o senador tem 56%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte aparece com 27%.

O Datafolha entrevistou presencialmente 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha e pela Globo e registrado no TSE sob o número MG-09729/2026.

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