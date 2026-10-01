Datafolha: Raquel Lyra tem 50% e João Campos 46% em cenário de 2º Turno em Pernambuco
Governadora oscilou de 51% para 50%, enquanto candidato passou de 45% para 46% na comparação com a última pesquisa de 24 de setembro
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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco, divulgada nesta quinta-feira (1º), aponta a candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com 50% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o candidato João Campos (PSB), que aparece com 46%.
O levantamento mostra uma oscilação de Raquel, que tinha 51% na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, enquanto João passou de 45% para 46%.
A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.
Votos no segundo turno
A parcela dos entrevistados que declara voto em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos permanece em 3%, mesmo percentual registrado no levantamento anterior. Os indecisos representam 1% do eleitorado, também sem alteração em relação à pesquisa divulgada em 24 de setembro.
Conhecimento do número
O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles sabem o número que deverão digitar na urna. Entre os eleitores de João Campos, 72% informaram corretamente o número do candidato, enquanto 26% não souberam responder e 2% deram uma resposta incorreta. No levantamento anterior, os índices eram de 64%, 34% e 1%.
Entre os eleitores de Raquel Lyra, 71% acertaram o número da candidata, 23% não souberam informar e 5% responderam incorretamente. Na pesquisa anterior, eram 65%, 31% e 4%.
Rejeição
João Campos aparece com 34% de rejeição, ou seja, entre os entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. O índice era de 31% na pesquisa anterior. Raquel Lyra registra 32%, contra 31% anteriormente.
Entre os demais candidatos, Renan Hallais tem 25% de rejeição; Ivan Moraes e Guilherme Fonseca, 23% cada; Victor Assis, 21%; e Professora Camila, 19%. Outros 3% dizem não rejeitar nenhum candidato ou votar em qualquer um, enquanto 2% rejeitam todos. Não souberam responder 6%.
Dados da pesquisa
O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o número PE-06822/2026.