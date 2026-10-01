Datafolha: Raquel Lyra tem 46% e João Campos tem 44% no 1º turno
A diferença de dois pontos percentuais entre os candidato está dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos
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A três dias do primeiro turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 46% das intenções de voto para o Governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) soma 44%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º). A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.
Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 24 de setembro, Raquel oscilou de 48% para 46%. João manteve os 44%.
Ivan Moraes (PSOL) passou de 1% para 2%, enquanto Renan Hallais (Missão) permaneceu com 1%. Professora Camila (UP) foi de 1% para 0%. Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) mantiveram 0%. Branco, nulo ou nenhum somam 4%, e os indecisos passaram de 2% para 3%.
Votos válidos
Quando são excluídos os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Raquel Lyra aparece com 50% dos votos válidos, enquanto João Campos tem 47%. No levantamento anterior, a governadora tinha 51% e o candidato do PSB, 46%.
Ivan Moraes registra 2% dos votos válidos e Renan Hallais, 1%. Professora Camila, Victor Assis e Guilherme Fonseca aparecem com 0%.
Pesquisa espontânea
No cenário em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a governadora foi citada por 40%, ante 41% na pesquisa anterior. o ex-prefeito passou de 33% para 34%.
Ivan Moraes apareceu pela primeira vez nesse recorte, com 1%. Eduardo Campos e a resposta "filho de Eduardo Campos" também registraram 1% cada. Outras respostas somaram 5%, enquanto 4% declararam voto em branco, nulo ou nenhum candidato. Os indecisos representam 15%, ante 16% no levantamento anterior.
Definição do eleitorado
Entre os eleitores que declararam intenção de votar em Raquel Lyra, 92% afirmam estar totalmente decididos, enquanto 8% dizem que ainda podem mudar de voto. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 86% e 13%, respectivamente.
No eleitorado de João Campos, 87% dizem estar totalmente decididos e 13% admitem que podem mudar de escolha. Antes, os índices eram de 85% e 14%.
Conhecimento do número
O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles sabem o número que deverão digitar na urna. Entre os eleitores de João Campos, 72% informaram corretamente o número do candidato, enquanto 26% não souberam responder e 2% deram uma resposta incorreta. No levantamento anterior, os índices eram de 64%, 34% e 1%.
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Entre os eleitores de Raquel Lyra, 71% acertaram o número da candidata, 23% não souberam informar e 5% responderam incorretamente. Na pesquisa anterior, eram 65%, 31% e 4%.
Rejeição
João Campos aparece com 34% de rejeição, ou seja, entre os entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. O índice era de 31% na pesquisa anterior. Raquel Lyra registra 32%, contra 31% anteriormente.
Entre os demais candidatos, Renan Hallais tem 25% de rejeição; Ivan Moraes e Guilherme Fonseca, 23% cada; Victor Assis, 21%; e Professora Camila, 19%. Outros 3% dizem não rejeitar nenhum candidato ou votar em qualquer um, enquanto 2% rejeitam todos. Não souberam responder 6%.
Pesquisa
O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o número PE-06822/2026.