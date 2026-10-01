Datafolha: Raquel Lyra tem 46% e João Campos tem 44% no 1º turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A diferença de dois pontos percentuais entre os candidato está dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A três dias do primeiro turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 46% das intenções de voto para o Governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) soma 44%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º). A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 24 de setembro, Raquel oscilou de 48% para 46%. João manteve os 44%.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Ivan Moraes (PSOL) passou de 1% para 2%, enquanto Renan Hallais (Missão) permaneceu com 1%. Professora Camila (UP) foi de 1% para 0%. Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) mantiveram 0%. Branco, nulo ou nenhum somam 4%, e os indecisos passaram de 2% para 3%.

Votos válidos

Quando são excluídos os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Raquel Lyra aparece com 50% dos votos válidos, enquanto João Campos tem 47%. No levantamento anterior, a governadora tinha 51% e o candidato do PSB, 46%.

Ivan Moraes registra 2% dos votos válidos e Renan Hallais, 1%. Professora Camila, Victor Assis e Guilherme Fonseca aparecem com 0%.

Pesquisa espontânea

No cenário em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a governadora foi citada por 40%, ante 41% na pesquisa anterior. o ex-prefeito passou de 33% para 34%.

Ivan Moraes apareceu pela primeira vez nesse recorte, com 1%. Eduardo Campos e a resposta "filho de Eduardo Campos" também registraram 1% cada. Outras respostas somaram 5%, enquanto 4% declararam voto em branco, nulo ou nenhum candidato. Os indecisos representam 15%, ante 16% no levantamento anterior.

Definição do eleitorado

Entre os eleitores que declararam intenção de votar em Raquel Lyra, 92% afirmam estar totalmente decididos, enquanto 8% dizem que ainda podem mudar de voto. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 86% e 13%, respectivamente.

No eleitorado de João Campos, 87% dizem estar totalmente decididos e 13% admitem que podem mudar de escolha. Antes, os índices eram de 85% e 14%.

Conhecimento do número

O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles sabem o número que deverão digitar na urna. Entre os eleitores de João Campos, 72% informaram corretamente o número do candidato, enquanto 26% não souberam responder e 2% deram uma resposta incorreta. No levantamento anterior, os índices eram de 64%, 34% e 1%.

Entre os eleitores de Raquel Lyra, 71% acertaram o número da candidata, 23% não souberam informar e 5% responderam incorretamente. Na pesquisa anterior, eram 65%, 31% e 4%.

Rejeição

João Campos aparece com 34% de rejeição, ou seja, entre os entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. O índice era de 31% na pesquisa anterior. Raquel Lyra registra 32%, contra 31% anteriormente.

Entre os demais candidatos, Renan Hallais tem 25% de rejeição; Ivan Moraes e Guilherme Fonseca, 23% cada; Victor Assis, 21%; e Professora Camila, 19%. Outros 3% dizem não rejeitar nenhum candidato ou votar em qualquer um, enquanto 2% rejeitam todos. Não souberam responder 6%.

Pesquisa

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o número PE-06822/2026.

