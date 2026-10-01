Datafolha: Marília Arraes e Humberto Costa têm 19% e lideram disputa pelo Senado em PE

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Mendonça Filho aparece com 12%, seguido por Eduardo da Fonte, com 10%, já Túlio Gadêlha aparece com 5%

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A disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado segue acirrada, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º). Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem com 19% das intenções de voto cada, enquanto Mendonça Filho (PL) soma 12% e Eduardo da Fonte (PP), 10%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, os quatro candidatos estão em um cenário de proximidade na corrida eleitoral.

O levantamento mostra estabilidade de Marília Arraes, que tinha os mesmos 19% na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro. Humberto Costa avançou dois pontos percentuais, passando de 17% para 19%. Mendonça Filho oscilou de 13% para 12%, enquanto Eduardo da Fonte manteve os 10% registrados no levantamento anterior.



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Na sequência, aparecem Túlio Gadêlha (PSD), com 5%, e Carlos Sant’Anna (Novo), com 2%. Pastor Gilvan Costa (Democrata), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) têm 1% cada. Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) não alcançaram 1%.



Indefinição



Os que declararam voto branco, nulo ou em nenhum candidato somam 16%, ante 19% no levantamento anterior. Já os indecisos passaram de 10% para 13%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a indefinição é ainda maior: 52% não souberam ou não quiseram indicar um nome. O resultado evidencia que uma parcela expressiva do eleitorado ainda não consolidou uma preferência para as duas cadeiras em disputa.



Entre as respostas espontâneas, Humberto Costa e Marília Arraes foram citados por 9% cada. Mendonça Filho aparece com 6%, enquanto Eduardo da Fonte tem 3%. Túlio Gadêlha foi mencionado por 2% dos entrevistados e Carlos Sant’Anna, por 1%.



Duas vagas em disputa



Pernambuco elegerá dois senadores, por isso, os percentuais da pesquisa correspondem às menções individuais aos candidatos e não devem ser somados como se representassem uma disputa de vaga única.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores em Pernambuco entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-06822/2026.