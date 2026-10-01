Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38%, no 1º turno da disputa presidencial

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No último levantamento, a diferença também era de quatro pontos, o petista tinha 40%, enquanto o senador, 36% das intenções de voto para o pleito

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Com o primeiro turno das eleições sendo realizado neste domingo (4), o presidente Lula (PT) aparece com 42% das intenções de voto para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 38%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

A diferença numérica entre o chefe do Executivo e o senador é de quatro pontos percentuais. Considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, os dois aparecem dentro de uma faixa de sobreposição estatística no levantamento.

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Em relação ao levantamento anterior, a diferença entre os dois também era de quatro pontos, realizado uma semana antes, os dois candidatos oscilaram dois pontos para cima, com Lula passando de 40% para 42%, e Flávio, de 36% para 38%.

Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 4% das intenções de voto. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) registram 3% cada.

Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram no levantamento.

Brancos, nulos e indecisos

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não escolheriam nenhum dos candidatos representam 5% da amostra, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior. Outros 2% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, também sem alteração em relação à rodada anterior.

Espontânea

O levantamento também mediu a intenção de voto espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Nesse cenário, Lula passou de 36% para 39%, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 27% para 31%. Augusto Cury oscilou de 3% para 2%, enquanto Caiado e Renan Santos permaneceram com 2% cada.

Levantamento

O Datafolha entrevistou 2.506 eleitores com 16 anos ou mais entre o fim de setembro e o início de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.



