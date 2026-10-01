Candidatos reagem ao cancelamento de debate da Globo

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Renan, Cury e Zema opinaram sobre cancelamento do debate presidencial da Globo, que aconteceria dia 1º. Globo alegou interferência jurídica

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Os candidatos que iriam participar do debate presidencial da Rede Globo, marcado para a n noite do dia 1º, se pronunciaram sobre o cancelamento do encontro. A Globo alegou interferência jurídica para suspender o encontro.

A Globo cancelou o debate após receber decisões judiciais que alteraram regras previamente estabelecidas para o programa. Além da determinação de Gilmar sobre Renan, a ministra Estela Aranha, do TSE, proibiu a emissora de manter um púlpito vazio para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia recusado participar do debate. Flávio Bolsonaro (PL) também desistiu do encontro horas antes do horário previsto.



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O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou nesta quinta-feira, 1, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) após o cancelamento do debate presidencial da TV Globo. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, em frente aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Renan questionou a ausência dos dois adversários.

"Que país é esse em que os dois primeiros colocados fogem como o diabo foge da cruz?", afirmou o candidato.

Renan havia sido incluído no debate poucas horas antes do horário previsto para o início do programa, por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Gilmar anulou decisão anterior do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que havia negado o pedido para participação do candidato. Na decisão, o ministro afirmou que Renan atendia a um requisito objetivo previsto nas próprias regras do debate.

CURY



Candidato do Avante à Presidência da República, o médico Augusto Cury afirmou que as decisões que embasaram o cancelamento do debate presidencial pela TV Globo causam insegurança jurídica e representam um atentado à democracia.

Segundo Cury, o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um protagonismo "completamente desproporcional" no Brasil. O presidenciável também declarou que o cancelamento do debate, último antes do primeiro turno das eleições, foi uma "frustração tremenda".

Cury disse ainda que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) se acovardaram ao faltar ao programa. Lula informou na quarta-feira que não participaria. Já Flávio cancelou a participação três horas antes do início do debate, marcado para 21h30.

"Lula e Flávio Bolsonaro, vocês se acovardaram. Vocês amam muito mais o cargo do que a sociedade brasileira", declarou.

Questionado se poderia renunciar à candidatura, Cury negou: "Claro que minha candidatura está de pé". Ele também fez um apelo ao eleitorado contra o voto útil na reta final da campanha.

"Não creiam nessa ditadura do voto útil porque querem calar a sua voz. O dia 4 de outubro é o seu momento solene, para você se rebelar contra essa ditadura que se estabeleceu de duas famílias querendo sequestrar o Brasil."

ZEMA

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou nesta quinta-feira, 01, a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate presidencial da TV Globo. Após a emissora cancelar o encontro, Zema afirmou em vídeo nas redes sociais que a decisão "faz sentido" diante do que chamou de "insegurança jurídica total".

"Debate cancelado. Fomos comunicados agora e faz sentido, sim. O Judiciário brasileiro se transformou numa bagunça, em um desrespeito total a quem segue as leis", escreveu Zema no X.

O candidato afirmou que Renan foi incluído "em cima da hora" e "totalmente em desacordo com a legislação". A avaliação é de Zema. Ao determinar a participação do candidato do Missão, Gilmar Mendes afirmou que Renan atendia a um requisito objetivo previsto no próprio regulamento do debate e anulou decisão anterior do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que havia negado o pedido.

"Triste dia para a democracia brasileira. Jogaram a última pá", afirmou Zema. "É a eleição mais absurda da história do nosso País", acrescentou.

CAIADO

O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta quinta-feira, 1, que o cancelamento do debate da TV Globo entre os candidatos à presidência, que aconteceria a partir das 21h20, é um "atentado à democracia". Segundo ele, o processo eleitoral no País "está sendo destruído" e a democracia "sofreu uma afronta". As declarações foram feitas em coletiva após a oficialização do cancelamento do debate.

Conforme explicou a Globo em nota, o cancelamento do debate aconteceu após duas decisões da justiça de hoje: a que impediu que fosse filmado o púlpito vazio reservado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a que obrigou a presença do presidenciável Renan Santos (Missão). De acordo com a emissora, as decisões representaram uma "interferência indevida" na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates.

Segundo Caiado, os responsáveis pelos poderes constituídos no Brasil estão levando os poderes "à ruína" e ao descrédito perante a sociedade.

O ex-governador de Goiás também criticou o não comparecimento do atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que ele não só fez questão de não aparecer, como optou por uma "linha paralela" de ser entrevistado por um podcast numa tentativa de inviabilizar o debate da Globo. Neste momento, o petista concede entrevista ao Flow podcast.

"O Lula, desde o primeiro momento, fez questão de não só não comparecer, mas também buscar uma linha paralela no podcast para tentar inviabilizar. E a partir daí nós tivemos algo ainda mais grave", afirmou. "Lula provocou isso tudo, foi determinante. Bateu em retirada e foi buscar todos os artifícios e decisões", seguiu.