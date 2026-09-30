TSE tinha 3 votos a 2 para manter veto a posts com fake news sobre padroeira

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tinha ontem à noite três votos para manter a proibição de postagens com a notícia falsa de que Flávio Bolsonaro (PL) pretende destituir Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil se for eleito presidente da República - e dois votos divergentes. Esse era o placar até as 21 horas de ontem. O prazo para os ministros se manifestarem no sistema terminaria às 23h59

O ministro André Mendonça, relator do processo, votou pela manutenção da proibição das publicações e, após divergência dos colegas, apresentou um ajuste em seu posicionamento. Ele acatou os argumentos por liberdade de expressão para liberar a publicação do humorista Antonio Tabet.

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Nas redes sociais, o artista havia mencionado projeto sobre a santa católica, mas sem citar o senador. "A família miliciana odeia tanto mulher preta que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!", disse o humorista.

A inclusão da publicação dele no rol daquelas alcançadas pela decisão de Mendonça foi criticada. "O ajuste limita-se à publicação específica de Antonio Tabet. Diante da razoabilidade da compreensão de ambiguidade de seu conteúdo, entendo que a solução mais consentânea com os critérios de intervenção mínima e de proteção reforçada da liberdade de expressão consiste em preservar a postagem", diz o ministro no despacho.

Em seguida, o presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, e Dias Toffoli votaram no mesmo sentido do relator. Villas Bôas Cueva e Floriano Marques divergiram.

O caso foi pautado por Nunes Marques após a polêmica causada por uma guerra de liminares entre ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira, Mendonça concedeu liminar para proibir as postagens com o conteúdo falso. No domingo, Flávio Dino, que não integra o TSE, cassou a decisão.

No dia seguinte, Luiz Fux, que também é do Supremo, derrubou a decisão de Dino. O presidente do STF, Edson Fachin, preferiu não pautar o julgamento. Coube a Nunes Marques adotar essa medida no TSE. Ele preferiu o plenário virtual para não amplificar ainda mais a polêmica. Pelo sistema, os ministros apenas postam seus votos, sem a necessidade do debate público. Até as 21h de ontem restavam os votos dos ministros Estela Aranha e Sebastião Reis Junior.

SEM CENSURA

O relator André Mendonça votou para manter fora do ar os conteúdos que ligavam falsamente Flávio Bolsonaro a uma tentativa de retirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. No voto, o ministro afirmou que não se trata de um caso de censura.

Ao rebater acusações de cerceamento religioso, o magistrado disse que "a fé e Nossa Senhora Aparecida não estavam em julgamento", mas sim a circulação de uma notícia falsa em meio ao período eleitoral.

Segundo o ministro, se a rede social tiver dúvida razoável sobre se o post é apenas uma crítica ácida ou a cópia do boato, deve manter a publicação no ar e consultar o juiz. Com isso, a decisão preservou piadas, sátiras, opiniões e críticas políticas, desde que não reproduzam a mentira central.

Outro ponto enfatizado no voto foi que a ordem não derrubou perfis, contas ou canais. Nenhum usuário ficou impedido de continuar publicando na plataforma, disse Mendonça. A medida atingiu unicamente os links específicos (URLs) que espalhavam a notícia falsa delimitada.

FATO FALSO

No voto, Nunes Marques ressaltou que a posição do relator atenta para dois compromissos do TSE: "a máxima proteção à liberdade de expressão e a garantia de que o eleitor forme sua convicção a partir de um ambiente informacional minimamente íntegro".

Segundo o presidente da Corte, "não houve proibição temática, suspensão de perfis, controle prévio de manifestações futuras ou restrição à fé". Ao contrário, "houve a identificação judicial de um fato falso, a delimitação precisa de seu núcleo e a adoção das providências necessárias para que a ordem não fosse esvaziada pela replicação massiva".

RESSALVA

Dias Toffoli também concordou com o relator. Para ele, há "aparente extrapolação dos limites da crítica política legítima, e o perigo de dano, decorrente da permanência e da contínua disseminação do conteúdo no ambiente digital".

No entanto, ele fez algumas ressalvas. Segundo o ministro, a multa por desobediência incide apenas em casos de disseminação de "conteúdo sabidamente falso", com critérios objetivos. "A atuação dos provedores deve permanecer estritamente vinculada aos parâmetros objetivos estabelecidos pela decisão judicial", anotou.

Cueva divergiu

Villas Bôas Cueva votou contra o trecho da decisão de Mendonça que determinou a remoção da publicação do ator Antonio Tabet e que o impediu de veicular outros conteúdos semelhantes, por não tratar textualmente da mesma notícia falsa originalmente proibida. Para ele, apenas publicações que associem literalmente o caso a Flávio Bolsonaro podem ser banidas das redes.

Segundo o ministro, "não se incluem nesse paradigma as manifestações de caráter prospectivo acerca de eventual atuação futura do candidato, nem críticas, opiniões, associações políticas, inferências acerca de compromisso ou intenção futura e prognósticos".

Cueva propôs o restabelecimento dos postagens removidos que não se enquadrem nos limites definidos por ele e a manutenção da retirada do ar de cópias idênticas do card que afirma que Flávio Bolsonaro articula a destituição da padroeira do Brasil para agradar evangélicos.

O ministro também defendeu que as plataformas removam outras publicações a partir de ordem confirmada pelo TSE e de uma definição clara do conteúdo considerado ilícito pelo colegiado. Em caso de dúvida sobre o alcance da determinação, ele propõe que as redes preservem a postagem, com pedido de esclarecimento do caso específico ao tribunal.

O ministro Floriano de Azevedo Marques também divergiu do relator, André Mendonça. Em seu voto, afirmou que as postagens que ensejaram a representação da chapa de Flávio não tinham por objetivo "imputar ao candidato representante a falsa conduta de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil".

Ele se referiu a publicação do humorista Antonio Tabet, que não citou o nome do senador, mas fez menção a "família miliciana". Sustentou que acatar a tese de irregularidade da manifestação exigiria o reconhecimento do vínculo do candidato bolsonarista com o crime organizado.

"Nada há que permita associar o candidato a facção criminosa ou que permita patentear que a expressão ‘família miliciana’ se refere ao seu clã familiar. Até porque, houvesse prova robusta sobre isso, a própria candidatura do representante teria que ser indeferida", diz o ministro.

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