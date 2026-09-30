Raquel Lyra e João Campos destacam papel dos debates na reta final da campanha

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Quatro dias antes da votação, o SJCC promove nesta quinta (1º) o último debate antes do primeiro turno, com os candidatos ao Governo de Pernambuco

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A quatro dias do primeiro turno das eleições em Pernambuco, os candidatos ao Governo do Estado Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) destacaram, nesta quarta-feira (30), a importância dos debates na reta final da campanha. Os dois apontaram os encontros como uma oportunidade de alcançar eleitores que ainda não definiram o voto e de colocar propostas e resultados das gestões em comparação.

Para a candidata à reeleição, os debates são “um momento importante para falar com o eleitor, especialmente o eleitor que ainda está indeciso. E eu quero falar com eles, que aprovam nosso governo”, afirmou durante uma roda de conversa sobre propostas de combate à fome, no Recife.

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João também destacou a possibilidade de os debates alcançarem esse público. Segundo o candidato, o encontro “consolida um eleitor que já está próximo e ele é um momento para você trazer um eleitor indeciso”, declarou João, em entrevista após ser sabatinado pelo Sindhospe.

Nesta quinta-feira (1º), João, Raquel e Ivan Moraes (PSOL) participam do último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco antes do primeiro turno. O encontro será realizado às 10h45 e ocorre quatro dias antes da votação.

Na reta final da campanha, o debate será mais uma oportunidade para os candidatos apresentarem propostas, defenderem os resultados de suas gestões e responderem aos questionamentos dos adversários. O encontro também deve colocar novamente em discussão temas que marcaram a campanha e permitir aos eleitores comparar as posições dos três candidatos antes de decidir o voto.

Para Raquel, os debates também permitem apresentar o que foi realizado durante o mandato e as prioridades para um eventual segundo governo. A governadora citou ações da gestão e afirmou que a reta final deve abrir espaço para discutir os próximos passos para o estado.

“Olha, é um debate onde a gente pode apresentar prioridades para Pernambuco, falamos do que a gente fez, mas a oportunidade de fazer, de falar do que vem pela frente”, disse.

Por sua vez, o ex-prefeito do Recife afirma que os debates permitem ao eleitor analisar tanto as propostas quanto os resultados apresentados pelas candidaturas.

“É muito importante você olhar as candidaturas, olhar o que cada um propôs, o que é que fez de compromisso. E também você tem a oportunidade de olhar o feito e o não feito”, afirmou.

Na avaliação da atual gestora, essa comparação deve fazer parte da decisão dos eleitores nos últimos dias antes da votação. “É uma oportunidade das pessoas poderem avaliar, comparar e decidir o futuro de Pernambuco, sobre o que se quer para Pernambuco nos próximos anos”, afirmou.

João fala ainda que pretende manter a estratégia adotada ao longo da campanha nos próximos debates, com foco na apresentação de propostas. “A estratégia é sempre a mesma, é poder falar a verdade, falar de futuro, falar de proposta e estar pronto para debater”, declarou.



SUPER MANHÃ NA RÁDIO JORNAL ESPECIAL DEBATE DO SJCC COM IGOR MACIEL | 01.10.26

