Raquel acusa João de manter no PSB candidato que agrediu mulher; ex-prefeito rebate e lembra fala da governadora sobre laqueadura

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Durante debate da TV Globo, João disse que já pediu apuração para expulsão e a governadora reforçou que já pediu desculpas por fala

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A discussão sobre violência contra a mulher ganhou espaço no debate da TV Globo entre os candidatos ao governo de Pernambuco, nesta terça-feira (29). Ao falar sobre saúde, Raquel Lyra (PSD) mudou o foco da discussão e trouxe o caso de Fábio Tyrone, político filiado ao PSB que foi condenado pela Justiça por violência doméstica contra Myriam Gadelha. João Campos (PSB), por sua vez, voltou a comentar o caso da sugestão da governadora de uma "laqueadura sem consentimento" a uma paciente.

O embate começou com o ex-prefeito do Recife questionando sobre os hospitais que foram fechados e a redução no número de leitos na gestão de Raquel. Assim, perguntou o que justificaria, segundo ele, o fechamento dos leitos.

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Na resposta, Raquel negou a afirmação e disse que a redução apontada pelo adversário estaria relacionada àqueles que foram criados durante a pandemia de Covid-19 e às mudanças na contabilização feita pelo Ministério da Saúde. A governadora alegou ainda que a gestão estaria ampliando a abertura de mil leitos, além da construção de novos hospitais.

Em seguida, mudou o tema da discussão e afirmou que precisava fazer uma pergunta "em nome de uma mulher". Ela citou Myriam, que tornou pública uma denúncia de violência doméstica contra Tyrone. Segundo Raquel, ele permanecia filiado ao PSB.

Raquel também mencionou pedidos anteriores para que o homem fosse retirado do partido e citou a deputada federal Tabata Amaral, esposa de João, que teria defendido a expulsão, além de falar da participação de Tyrone em uma agenda com João no Recife e afirmar que ele recebeu R$ 1,5 milhão em recursos do fundo eleitoral para a candidatura a deputado federal.

"A pergunta que ela faz é: por que você protege um agressor de mulheres?", indagou Raquel.

Na réplica, João afirmou que o processo envolvendo Tyrone havia sido encerrado antes de ele assumir a presidência nacional do PSB. Segundo o candidato, o caso foi reaberto por iniciativa de Tabata Amaral.

"Determinei de imediato que fosse apurado e há alguns dias eu já determinei a expulsão desta pessoa do PSB. O conselho de ética do PSB irá expulsá-lo do partido", declarou.

Na sequência, reafirmou o posicionamento contra a violência: "Eu nunca cometi nenhum ato de violência contra mulher. Eu nunca defendi nenhuma violação aos direitos das mulheres. Nenhuma".

O ex-prefeito também resgatou o episódio de uma declaração da governadora sugerindo uma paciente ser submetida a uma laqueadura sem consentimento no Hospital Dom Moura, em Garanhuns. João citou que a fala teria sido uma defesa de uma "esterilização forçada".

Na tréplica, a candidata afirmou que João não havia respondido diretamente à pergunta sobre Fábio Tyrone e classificou como oportunista a decisão de anunciar a expulsão durante o debate.

"Ao invés de responder a pergunta, o candidato me ataca. Essa mulher perguntou por que você acolhe, por que protege um agressor de mulheres. Essa foi a pergunta que ela fez. E ela precisa e merece respostas", afirmou.

Raquel também voltou a mencionar que já havia pedido desculpas pela declaração e citou as ações do governo para a proteção das mulheres.

"Eu já falei sobre o tema que o senhor levantou. Eu já me desculpei sobre isso, já falei que isso nem é o que eu faço, nem o que eu sou. Até porque o maior investimento em política para uma mulher da história está acontecendo no nosso governo", disse.

Ao citar o programa "Mães de Pernambuco", com 100.000 mulheres atendidas, prometeu o avanço para mais 50.000. Também citou a abertura do Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano e a construção de mais quatro hospitais da mulher.

"Quem sabe cuidar de mulher é o nosso governo. Você fala e faz diferente", finalizou, alfinetando o candidato.

Debate do SJCC

No próximo dia 1º de outubro, o Sistema Jornal do Commercio promoverá o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Participarão do encontro Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). A transmissão ao vivo terá início às 10h45 e poderá ser acompanhada pelo Portal JCPE, pela TV Jornal, pela TV Jornal Interior, além de todas as plataformas digitais do SJCC.

SUPER MANHÃ NA RÁDIO JORNAL ESPECIAL DEBATE DO SJCC COM IGOR MACIEL | 01.10.26