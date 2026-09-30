"Queremos saber quem pagou, quem recebeu e quanto": coligação de Raquel Lyra aciona Justiça contra João Campos e perfis de ataques

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Ação aponta supostas conexões financeiras e operacionais entre páginas nas redes e pede quebra de sigilos de responsáveis e empresas

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A coligação Pernambuco de Coração, da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), ingressou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) contra o candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), seu candidato a vice, Carlos Costa (Republicanos), e um grupo de administradores de perfis nas redes sociais que, segundo a representação, atuaria de forma coordenada na publicação de ataques à governadora. A ação pede a apuração de possíveis abusos de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha.

Entre os perfis citados estão as páginas “Raquel Bolada”, no Instagram, e “João Campos Platinado”, além de outras contas no Instagram e no TikTok. A coligação sustenta que há indícios de conexões técnicas, operacionais, financeiras e administrativas entre os responsáveis pelas páginas e os demais investigados. O pedido, contudo, ainda depende de apuração da Justiça Eleitoral e não representa uma conclusão sobre a existência das irregularidades apontadas.

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Um dos principais requerimentos é a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Eduardo da Silva Souza, identificado como responsável pelas páginas “@raquel_bolada” e “@eduardoninoof”, e de Marcelo Augusto Serra Diniz, ligado ao perfil “@marcelodinizpe”. A medida também alcança as empresas MD Inteligência Digital Ltda. e U Porto Agência de Publicidade Ltda. A solicitação é delimitada ao período de 1º de junho a 4 de outubro deste ano e às operações envolvendo empresas, órgãos e campanhas citados na ação.

Segundo a coligação, a intenção é identificar a origem e o destino dos recursos eventualmente movimentados entre os envolvidos. O pedido busca esclarecer “quem pagou, quem recebeu, quanto, quando e por qual causa declarada”, conforme a argumentação apresentada à Justiça Eleitoral.

Vínculo com a Prefeitura



A representação também solicita que a Prefeitura do Recife apresente, no prazo de dez dias, o contrato firmado com a empresa Pernambuco Conservadora Ltda. e a relação dos trabalhadores alocados na Secretaria de Articulação Política e Social. Entre os nomes estaria Eduardo da Silva Souza, conhecido como Eduardo Nino, cuja atuação política e vínculo profissional são questionados pela coligação.



A ação afirma que Eduardo Nino seria cabo eleitoral do PSB, especificamente ligado ao secretário de Esportes do Recife e vereador licenciado Eduardo Mota (PSB). Mota é filho do ex-deputado estadual Nilton Mota, coordenador político da campanha de João Campos. A representação também cita uma fotografia de Eduardo Nino ao lado de João Campos publicada nas redes sociais.



A coligação quer informações sobre a relação de Eduardo com a Pernambuco Conservadora, incluindo lotação, jornada e registros de frequência. A partir desses documentos, pretende verificar se houve eventual utilização da estrutura administrativa municipal em atividades político-eleitorais.



Outro pedido envolve o Blog Marcelo Diniz e a empresa MD Inteligência Digital. Os advogados de Raquel solicitam que sejam apresentados planos de mídia, pedidos de inserção, notas fiscais, ordens de pagamento e comprovantes de veiculação relacionados aos serviços prestados. A ação requer ainda informações sobre as faixas de endereços IP utilizadas nas redes de dados da Prefeitura do Recife, inclusive acessos remotos.



Advogado aparece como elo



A representação também relaciona os perfis “@jefinhodeolinda”, “@rodrigocastelli.pe”, “@esquerdape”, “@paulistaresiste”, “@pernambuco40_joaocampos”, “@jatobaordinario”, “@brunocribeiro_ofc” e “@tocomjoaobuique”. Para a equipe jurídica de Raquel, um dos pontos que justificariam a investigação é o fato de os responsáveis por essas páginas terem sido representados, em processos anteriores, pelo mesmo advogado, Celso Rocha Barbosa Souza.



A coligação sustenta que essa coincidência, somada a outros elementos apresentados na ação, poderia indicar uma atuação coordenada. A representação menciona ainda informações já publicadas pela imprensa segundo as quais Celso é proprietário do escritório Rocha & Pinto Advogados Associados e exerce função comissionada em um gabinete da Câmara do Recife ocupado por um vereador filiado ao PSB.



O escritório tem como sócio Américo Pinto, apontado na ação como amigo de infância de João Campos e do deputado federal Pedro Campos, irmão do ex-prefeito do Recife.



A representação também cita um episódio envolvendo o escritório em Garanhuns. Em 11 de setembro, uma decisão judicial suspendeu um contrato de R$ 180 mil firmado entre o município e a banca para prestação de serviços de assessoria jurídica especializada em Direito Administrativo e consultoria preventiva. A decisão determinou ainda o bloqueio dos pagamentos e a divulgação integral do contrato no Portal da Transparência e no sistema Tome Conta, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).



Garanhuns é administrada pelo prefeito Sivaldo Albino (PSB), aliado político de João Campos. O episódio é mencionado na ação como parte do conjunto de circunstâncias que, na avaliação da coligação, deve ser examinado pelas autoridades eleitorais.



Investigação sobre atuação coordenada



A tese central apresentada pela campanha de Raquel é a de que os perfis não funcionariam de maneira isolada, mas poderiam integrar uma estrutura organizada de comunicação político-eleitoral. A coligação pede que a Justiça Eleitoral apure se houve coordenação para disseminar conteúdos com o objetivo de atingir a imagem da governadora e favorecer a candidatura de João Campos.



O pedido inclui a adoção de medidas junto às plataformas Facebook e TikTok para obtenção de dados que possam auxiliar na identificação dos responsáveis e na reconstrução da atuação das contas. A equipe jurídica também solicita o aproveitamento de documentos, informações e registros obtidos em representações eleitorais e medidas cautelares anteriores, sobretudo aqueles relacionados à identificação dos administradores dos perfis e ao histórico de publicações e interações.



A AIJE pede ainda o acompanhamento do caso pelo Ministério Público Eleitoral. A partir dos elementos apresentados, caberá à Justiça Eleitoral avaliar a pertinência das diligências solicitadas e, posteriormente, se existem elementos suficientes para caracterizar eventual abuso de poder político, econômico ou uso indevido dos meios de comunicação.

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