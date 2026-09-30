Mensagens de Vorcaro citam pagamentos de R$ 100 mil a empresa de Carlos Costa, vice de João Campos, por consultoria, diz revista

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Em nota ao Jornal do Commercio, Silvio Costa, pai de Carlos, diz que contrato previa consultoria sobre reforma tributária e projetos de lei

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O candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa de João Campos (PSB), Carlos Costa (Republicanos), foi citado em mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e seu advogado, Luiz Rennó. O conteúdo foi revelado em reportagem publicada pela revista Veja nesta quarta-feira (30).

Segundo a publicação, as conversas, que integram um relatório de investigação da Polícia Federal sobre o caso Master, ocorreram em fevereiro de 2025 e tratam da manutenção de um pagamento mensal de R$ 100 mil relacionado a Carlos Costa.

De acordo com a revista, nas mensagens, Rennó questiona Vorcaro sobre um contrato que havia vencido. O advogado afirma que Carlos Costa recebia R$ 100 mil por mês para fazer acompanhamento de projetos de lei e legislação. Na sequência, menciona uma suposta ligação com o então ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, irmão de Carlos.

Vorcaro responde, segundo a Veja, que o pagamento não deveria ser interrompido. “Ah, sim. Pode cortar não”.

O diálogo, diz a Veja, ocorreu no mesmo período em que os dois conversavam sobre articulações políticas em Brasília e mencionavam os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Contrato com a RI Consulting

De acordo com a reportagem, os pagamentos estavam relacionados a um contrato entre o Banco Master e a RI Consulting, empresa que tem entre os sócios o ex-deputado federal Silvio Costa, pai de Carlos.

Carlos Costa aparecia como administrador da empresa até março de 2026, quando deixou a função para integrar a chapa de João Campos na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Dados apresentados anteriormente no âmbito da CPI do Crime Organizado apontaram que a RI Consulting havia recebido pelo menos R$ 1,1 milhão do Banco Master. A Veja afirma que o valor poderia chegar a R$ 2 milhões, segundo estimativa apresentada à comissão.

Silvio Costa contesta relação com investigações

Procurado pelo Jornal do Commercio, Carlos Costa, segundo assessoria, não deverá se pronunciar sobre o caso, com o posicionamento sendo feito pela somente pela RI Consulting.

Em nota enviada ao JC, Silvio Costa afirmou que empresa presta serviços de consultoria política e empresarial para associações e federações do setor produtivo.

Segundo o ex-deputado, o contrato com o Banco Master teve como finalidade acompanhar a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional, além de projetos de lei em estados e municípios.

Silvio Costa também afirmou que a empresa não participou de reuniões com o Banco Central, o Banco de Brasília (BRB) ou outras instituições mencionadas nas investigações sobre o Master.

Ainda de acordo com ele, durante a vigência do contrato, a consultoria encaminhava relatórios mensais sobre os serviços prestados e registrava em atas notariais os contatos mantidos com diretores do banco. A nota também informa que o contrato com o Master já foi encerrado.

A reportagem da Veja afirma ter procurou a campanha de João Campos, que informou que o assunto seria tratado por Carlos Costa.

