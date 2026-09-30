"Esse tempo de amadorismo e improviso tem que acabar", diz João Campos ao criticar gestão de Raquel Lyra
Candidato do PSB afirmou que atual gestão estadual promove "retrocesso" na educação e defendeu diálogo com professores e estudantes
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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, nesta quarta-feira (30), de um encontro com representantes do segmento da educação, no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Durante o evento, criticou a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), principal adversária na disputa estadual, e afirmou que o atual governo não teria compromisso com a educação pública.
"Infelizmente, hoje o governo é liderado por um conjunto político que trabalha contra a educação pública de qualidade, que trabalha brigando com as categorias e construindo um retrocesso", expressou.
Durante o encontro, João voltou a criticar medidas adotadas pelo governo estadual e disse que professores e estudantes estariam sendo prejudicados.
"Agora quem está pagando a conta são aqueles que foram desligados e os alunos que estão ficando sem aula num momento decisivo. Esse tempo de amadorismo, de improviso, tem que acabar", declarou.
Em outro momento, reforçou o "não cumprimento" da meta de construção de creches.
"Quando a gente olha um governo passar quatro anos fazendo a gestão de mais de R$ 240 bilhões e não construir uma escola técnica nova, não construir as 250 creches prometidas e não fazer a manutenção básica das escolas existentes, a gente precisa perguntar o que está acontecendo. Não é falta de recurso. É falta de compromisso e de prioridade", disse.
Entre as propostas, citou a expansão do ensino profissional, a modernização das ETEs, a interiorização da UPE e melhorias na estrutura das escolas. O ex-prefeito do Recife também prometeu ampliar o Embarque Digital para estudantes de todo o Estado, com bolsas de formação em tecnologia para alunos da rede pública.
No fim do discurso, o candidato projetou uma vitória nas eleições.
"A gente vai vencer essas eleições. E eu digo mais: essa eleição será vencida pela força do eleitorado feminino de Pernambuco. Vai ser pela força do povo popular, simples e generoso, a exemplo da terra onde nasceu Paulo Freire, que é filho de Casa Amarela, que vai consolidar uma derrota de quem está com autoritarismo, com a direita e com quem quer atacar a educação pública", finalizou.