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Política | Notícia

"Esse tempo de amadorismo e improviso tem que acabar", diz João Campos ao criticar gestão de Raquel Lyra

Candidato do PSB afirmou que atual gestão estadual promove "retrocesso" na educação e defendeu diálogo com professores e estudantes

Por Alice Lins Publicado em 30/09/2026 às 21:54
Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB)
Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB) - Marlon Diego/Divulgação

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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, nesta quarta-feira (30), de um encontro com representantes do segmento da educação, no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Durante o evento, criticou a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), principal adversária na disputa estadual, e afirmou que o atual governo não teria compromisso com a educação pública.

"Infelizmente, hoje o governo é liderado por um conjunto político que trabalha contra a educação pública de qualidade, que trabalha brigando com as categorias e construindo um retrocesso", expressou.

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Durante o encontro, João voltou a criticar medidas adotadas pelo governo estadual e disse que professores e estudantes estariam sendo prejudicados.

"Agora quem está pagando a conta são aqueles que foram desligados e os alunos que estão ficando sem aula num momento decisivo. Esse tempo de amadorismo, de improviso, tem que acabar", declarou.

Em outro momento, reforçou o "não cumprimento" da meta de construção de creches.

"Quando a gente olha um governo passar quatro anos fazendo a gestão de mais de R$ 240 bilhões e não construir uma escola técnica nova, não construir as 250 creches prometidas e não fazer a manutenção básica das escolas existentes, a gente precisa perguntar o que está acontecendo. Não é falta de recurso. É falta de compromisso e de prioridade", disse.

Entre as propostas, citou a expansão do ensino profissional, a modernização das ETEs, a interiorização da UPE e melhorias na estrutura das escolas. O ex-prefeito do Recife também prometeu ampliar o Embarque Digital para estudantes de todo o Estado, com bolsas de formação em tecnologia para alunos da rede pública.

No fim do discurso, o candidato projetou uma vitória nas eleições.

"A gente vai vencer essas eleições. E eu digo mais: essa eleição será vencida pela força do eleitorado feminino de Pernambuco. Vai ser pela força do povo popular, simples e generoso, a exemplo da terra onde nasceu Paulo Freire, que é filho de Casa Amarela, que vai consolidar uma derrota de quem está com autoritarismo, com a direita e com quem quer atacar a educação pública", finalizou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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