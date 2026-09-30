Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Sul
Eleitores gaúchos escolhem 55 representantes para a Assembleia Legislativa; resultado define a composição do Legislativo estadual a partir de 2027
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A votação deste domingo (4) define os deputados estaduais que vão ocupar as 55 cadeiras da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) na próxima legislatura. A escolha ocorre no primeiro turno das Eleições 2026, que também terá votação para presidente, governador, senador e deputado federal.
A eleição para deputado estadual é realizada pelo sistema proporcional. Assim, a distribuição das cadeiras considera a votação obtida pelos partidos e federações. Depois de calculado o número de vagas destinado a cada legenda, os candidatos são definidos conforme as regras eleitorais.
Com a apuração concluída e os votos totalizados pela Justiça Eleitoral, a lista dos eleitos e a votação individual de cada parlamentar poderá ser conferida nesta matéria.
Qual é o trabalho de um deputado estadual
Os deputados estaduais exercem o mandato na Assembleia Legislativa, onde participam da elaboração e votação de leis de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do Poder Executivo e acompanhar a aplicação dos recursos previstos no orçamento estadual.
No Rio Grande do Sul, os 55 eleitos terão mandato de quatro anos e formarão a composição da ALRS para a próxima legislatura.
Entenda como são distribuídas as cadeiras
Na eleição proporcional, o voto dado ao candidato também contribui para a votação do partido ou federação ao qual ele pertence. É a partir desse resultado que são calculadas as cadeiras destinadas a cada legenda.
A distribuição das vagas e a definição dos candidatos eleitos seguem os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral e pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Sul
A matéria será atualizada após a divulgação e a totalização dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).