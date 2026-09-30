Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro
Votação deste domingo (4) define os 70 parlamentares que vão integrar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na próxima legislatura
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Os eleitores do Rio de Janeiro escolhem neste domingo (4) os representantes que ocuparão as 70 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pelos próximos quatro anos. A disputa para deputado estadual ocorre simultaneamente às eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.
A composição da Alerj é definida pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas considera o desempenho dos partidos e federações nas urnas, além da votação individual dos candidatos. Após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral, é definida a relação dos parlamentares eleitos.
O que faz um deputado estadual
O deputado estadual exerce o mandato na Assembleia Legislativa e participa da elaboração e da votação de leis que tratam de assuntos de competência do estado. Entre as atribuições também estão a fiscalização das ações do Poder Executivo e a análise de propostas relacionadas ao orçamento estadual.
Na Alerj, os parlamentares também atuam por meio de comissões temáticas, que analisam projetos antes que eles sejam levados ao plenário para votação.
Como são escolhidos os deputados estaduais
Diferentemente das eleições majoritárias, em que vence o candidato com o maior número de votos, a disputa para deputado estadual segue o sistema proporcional. Os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são utilizados no cálculo das cadeiras que cada legenda poderá ocupar.
Depois da distribuição das vagas, os candidatos de cada partido ou federação são definidos conforme a votação obtida e os critérios previstos na legislação eleitoral.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro
- Índia Armelau (PL) - 248.504 votos
- Márcio Canella (União) -197.178 votos
- Renata Souza (PSOL) -176.871 votos
- Dani Balbi (PC do B) - 169.474 votos
- Guilherme Delaroli (PL) - 166.374 votos
- Rosenverg Reis (MDB) - 139.866 votos
- Elika Takimoto (PT) - 135.271 votos
- Anderson Moraes (PL) - 129.325 votos
- Costenaro (Novo) - 121.780 votos
- Dra. Gabriela (PL) - 96.267 votos
- Flavio Serafini (PSOL) - 95.666 votos
- Felipinho Ravis (PP) - 93.606 votos
- Alan Lopes (PL) - 93.396 votos
- João Pires (PSD) - 90.195 votos
- Verônica Lima (PT) - 85.421 votos
- Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) - 83.461 votos
- Fernanda Neves (PDT) - 83.326 votos
- Rafael Nobre (União) - 76.706 votos
- Jair Bittencourt (PL) - 73.722 votos
- Léo Vieira Filho (PSDB) - 72.939 votos
- André Ceciliano (PT) - 70.628 votos
- Nelsinho Ruas (PL) - 70.552 votos
- Bruno Dauaire (União) - 69.119 votos
- Marina Do Mst (PT) - 66.167 votos
- Rodrigo Medeiros (PL) - 65.530 votos
- André Correa (PSD) - 65.188 votos
- Carlinhos Bnh (PP) - 61.724 votos
- Felipe Pampolha (PP) - 61.589 votos
- Jorge Felippe Neto (PL) - 58.508 votos
- Delegado Carlos Augusto (PL) - 58.142 votos
- Marcelo Dino (PL) - 57.982 votos
- Librelon (Republicanos) - 57.409 votos
- Dr. Pedro Ricardo (PL) - 57.354 votos
- Delegado Bernardo Leal (PP) - 57.254 votos
- Claudio Caiado (PSD) - 56.936 votos
- Gustavo Tutuca (PP) - 56.334 votos
- Renato Miranda (PL) - 56.329 votos
- Dani Monteiro (PSOL) - 55.227 votos
- Guilherme Schleder (PSD) - 54.760 votos
- Munir Neto (Solidariedade) - 52.808 votos
- Julio Rocha (Agir) - 51.609 votos
- Allyson Elias (PT) - 51.145 votos
- Márcio Gualberto (PL) - 50.804 votos
- Chico Machado (PL) - 50.664 votos
- Vinícius Cozzolino (PSD) - 49.353 votos
- Leandro (Republicanos) - 49.013 votos
- Tia Ju (Republicanos) - 47.302 votos
- Coronel Menezes (PL) - 46.700 votos
- Rafael Picciani (União) - 46.686 votos
- Giovani Ratinho (MDB) - 46.380 votos
- Luciana Boiteux (PSOL) - 44.928 votos
- Leonel De Esquerda (PT) - 44.597 votos
- Giselle Monteiro (PL) - 44.532 votos
- Luiz Paulo (PSD) - 43.720 votos
- Serginho (PDT) - 43.664 votos
- Ana Paula Mendes (PSD) - 43.356 votos
- Yuri Moura (PSOL) - 43.336 votos
- Zeidan (PT) - 43.115 votos
- Poubel Filho (PL) - 42.871 votos
- Daniel Marques (PL) - 42.768 votos
- Adilson Pires (PT) - 42.467 votos
- Felipe Tropa (PL) - 41.293 votos
- Carla Machado (PSD) - 39.208 votos
- Vantoil Martins (PSB) - 39.179 votos
- Soldado Tobias (PRD) - 37.969 votos
- Joyce Trindade (PSD) - 37.088 votos
- Arthur Monteiro (Solidariedade) - 35.844 votos
- Jari (PSB) - 34.199 Votos
- Raone Ferreira (PT) - 28.377 votos
- Carlos Russo (DC) - 27.447 votos