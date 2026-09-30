Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro

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Votação deste domingo (4) define os 70 parlamentares que vão integrar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na próxima legislatura

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Os eleitores do Rio de Janeiro escolhem neste domingo (4) os representantes que ocuparão as 70 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pelos próximos quatro anos. A disputa para deputado estadual ocorre simultaneamente às eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.

A composição da Alerj é definida pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas considera o desempenho dos partidos e federações nas urnas, além da votação individual dos candidatos. Após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral, é definida a relação dos parlamentares eleitos.

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O que faz um deputado estadual

O deputado estadual exerce o mandato na Assembleia Legislativa e participa da elaboração e da votação de leis que tratam de assuntos de competência do estado. Entre as atribuições também estão a fiscalização das ações do Poder Executivo e a análise de propostas relacionadas ao orçamento estadual.

Na Alerj, os parlamentares também atuam por meio de comissões temáticas, que analisam projetos antes que eles sejam levados ao plenário para votação.

Como são escolhidos os deputados estaduais

Diferentemente das eleições majoritárias, em que vence o candidato com o maior número de votos, a disputa para deputado estadual segue o sistema proporcional. Os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são utilizados no cálculo das cadeiras que cada legenda poderá ocupar.

Depois da distribuição das vagas, os candidatos de cada partido ou federação são definidos conforme a votação obtida e os critérios previstos na legislação eleitoral.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro