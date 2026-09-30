Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Paraná
Eleitores paranaenses definem neste domingo (4) os 54 parlamentares que vão formar a Assembleia Legislativa do Paraná nos próximos quatro anos
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As urnas do Paraná definem neste domingo (4) a composição da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para a próxima legislatura. Ao todo, 54 vagas estão em disputa para o cargo de deputado estadual.
A eleição para o Legislativo estadual é feita pelo sistema proporcional. Dessa forma, a quantidade de cadeiras conquistadas por cada partido ou federação depende da votação recebida pelas legendas. Depois, as vagas são ocupadas pelos candidatos de acordo com as regras previstas na legislação eleitoral.
Após a apuração e a totalização dos votos, será possível consultar os nomes dos 54 deputados estaduais eleitos e a votação obtida por cada candidato.
Quais são as funções de um deputado estadual
Os deputados estaduais têm como atribuições elaborar e votar leis de competência do estado, fiscalizar as ações do governo e participar da discussão e aprovação do orçamento estadual.
Os parlamentares também podem atuar em comissões, realizar audiências públicas, solicitar informações a órgãos públicos e participar de investigações conduzidas pela Assembleia.
Como funciona a eleição para deputado estadual
O eleitor escolhe individualmente um candidato, mas a definição das cadeiras não considera apenas a votação de cada nome. No sistema proporcional, os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são utilizados para calcular quantas vagas cada legenda terá direito.
Na sequência, os candidatos mais votados dentro dos partidos ou federações que conquistaram cadeiras ocupam as vagas, respeitados os critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral.
Veja quem foram os deputados estaduais eleitos no Paraná
Bruno Secco (Novo) - 82.898 votos
Luiz Fernando Guerra (Novo) - 64.788 votos
Deivid Wisley (Novo) - 31.935 votos
Ney Leprevost (Republicanos) - 53.372 votos
Jasson Goulart (Republicanos) - 50.693 votos
Alexandre Amaro (Republicanos - 42.031 votos
Do Carmo (Podemos) - 83.445 votos
Fabiana Parro (Podemos) - 42.192 votos
Lu Bonatto (Podemos) - 39.738 votos
Anibelli Neto (MDB) - 52.038 votos
Gerson Colodel (MDB) - 41.766 votos
Goura (PDT) - 49.778 votos
Paulo Melo (PL) - 192.409 votos
Jessicão (PL) - 131.673 votos
Delegado Jacovós (PL) - 76.373 votos
Denian Couto (PL) - 71.370 votos
Delegada Tathiana Guzella (PL) - 65.046 votos
Flávia Francischini (PL) - 63.831 votos
Mauro Moraes (PL) - 51.372 votos
Matheus Vermelho (PL) - 51.316 votos
Paulo Gomes da TV (PL) - 48.876 votos
Fão do Bolsonaro (PL) - 48.309 votos
Ricardo Zampieri (PL) - 47.231 votos
Itamar Paim (PL) - 42.880 votos
Emerson Pacil (PL) - 38.400 votos
Gilberto Ribeiro (PL) - 37.846 votos
Goura (PDT) - 49.778 votos
Marcio Nunes (PSD) - 119.707 votos
Gugu Bueno (PSD) - 105.124 votos
Hussein Bakri (PSD) - 99.700 votos
Romanelli (PSD) - 83.364 votos
Traiano (PSD) - 75.694 votos
Cobra Repórter (PSD) - 65.282 votos
Artagão Júnior (PSD) - 64.572 votos
Thiago Buhrer (PSD) - 63.192 votos
Moacyr Fadel (PSD) - 60.446 votos
Ulisses Maia (PSD) - 56.388 votos
Soldado Adriano José (PSD) - 54.848 votos
Adão Litro (PSD) - 54.826 votos
Bazana (PSD) - 51.207 votos
Batatinha (PSD) - 46.483 votos
Prof. Lemos (PT) - 123.338 votos
Miss Preta (PT) - 45.566 votos
Mario Verri (PT) - 45.047 votos
Yasmin Hachen (PT) - 43.343 votos
Beto Vizzotto (PT) - 36.097 votos
Angelo Vanhoni (PT) - 35.862 votos
Thiago Foltran (PT) - 32.831 votos
Dr. Antenor (PT) - 30.467 votos
Maria Victoria (PP) - 73.993 votos
Mabel Canto (PP) - 70.180 votos
Alisson Wandscheer (PP) - 58.528 votos
Cesar Silvestri (PP) - 50.175 votos
Paulo Mac Donald (PP) - 45.276 votos
Felipe Machado da Saúde (PP) - 43.300 votos