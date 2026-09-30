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Política | Notícia

Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará

Eleitores paraenses definem neste domingo (4) os 41 parlamentares que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:24 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:21
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Os eleitores do Pará vão às urnas neste domingo (4) para escolher os deputados estaduais que irão integrar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) durante os próximos quatro anos. Ao todo, 41 vagas estão em disputa para o Legislativo estadual.

A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelas legendas são considerados na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. Depois do cálculo das vagas, os candidatos mais votados dentro das legendas que conquistaram representação ocupam os postos, conforme as regras eleitorais.

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Com a apuração e a totalização dos votos, será possível consultar a relação dos 41 eleitos e a votação obtida por cada parlamentar.

Qual é a função de um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa na elaboração e votação de leis de interesse do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e analisar propostas relacionadas ao orçamento.

No Pará, os eleitos terão mandato de quatro anos e irão compor a Alepa a partir da próxima legislatura.

Como funciona a eleição para deputado estadual no Pará

A disputa pelas cadeiras da Alepa segue o sistema proporcional. A votação de cada candidato é somada à dos demais candidatos da mesma legenda, além dos votos dados diretamente ao partido ou federação.

A partir da votação válida, é calculado o número de cadeiras destinado a cada partido ou federação. As vagas são então preenchidas pelos candidatos que atendem aos critérios previstos na legislação eleitoral.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará

  • Lanuzia Cunha - PL
  • Mariza Almeida - PL
  • Tati Barra - PL
  • Renata Fonseca - PL
  • JK do Povão - PL
  • Mayky Vilaça - PL
  • Coronel Neil - PL
  • Juá Pará - REPUBLICANOS
  • Torrinho Torres - REPUBLICANOS
  • Chamonzinho - MDB
  • Dr. Sipriano Ferraz - MDB
  • Cilene Couto - MDB
  • Iran Lima - MDB
  • Andreia Xarão - MDB
  • Ana Cunha - MDB
  • Erick Monteiro - MDB
  • Watanabe - MDB
  • Ronie Silva - MDB
  • Nenem Albuquerque - MDB
  • Eugenio Gadelha - MDB
  • Carlos Vinicios - MDB
  • Andrea Dantas - MDB
  • Gustavo Seffer - PSD
  • Leonardo Vale - PSD
  • Delegado Nilton Neves - PSD
  • Alexandre Gomes - PODEMOS
  • Fabricio Miranda - PODEMOS
  • Rui Begot - PODEMOS
  • Renato Oliveira - AVANTE
  • Paulo Henrique Gomes - AVANTE
  • João Coelho - PDT
  • Miro Sanova - PT
  • Maria - PT
  • Elias Santiago - PT
  • Fábio Figueiras - PV
  • Thiago Araujo - UNIÃO
  • Victor Dias - UNIÃO
  • Angelo Ferrari - UNIÃO
  • Paula Titan - PP
  • Luth Rebelo - PP
  • Lívia Duarte - PSOL

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