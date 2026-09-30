Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará
Eleitores paraenses definem neste domingo (4) os 41 parlamentares que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Pará
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Os eleitores do Pará vão às urnas neste domingo (4) para escolher os deputados estaduais que irão integrar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) durante os próximos quatro anos. Ao todo, 41 vagas estão em disputa para o Legislativo estadual.
A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelas legendas são considerados na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. Depois do cálculo das vagas, os candidatos mais votados dentro das legendas que conquistaram representação ocupam os postos, conforme as regras eleitorais.
Com a apuração e a totalização dos votos, será possível consultar a relação dos 41 eleitos e a votação obtida por cada parlamentar.
Qual é a função de um deputado estadual
Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa na elaboração e votação de leis de interesse do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e analisar propostas relacionadas ao orçamento.
No Pará, os eleitos terão mandato de quatro anos e irão compor a Alepa a partir da próxima legislatura.
Como funciona a eleição para deputado estadual no Pará
A disputa pelas cadeiras da Alepa segue o sistema proporcional. A votação de cada candidato é somada à dos demais candidatos da mesma legenda, além dos votos dados diretamente ao partido ou federação.
A partir da votação válida, é calculado o número de cadeiras destinado a cada partido ou federação. As vagas são então preenchidas pelos candidatos que atendem aos critérios previstos na legislação eleitoral.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará
- Lanuzia Cunha - PL
- Mariza Almeida - PL
- Tati Barra - PL
- Renata Fonseca - PL
- JK do Povão - PL
- Mayky Vilaça - PL
- Coronel Neil - PL
- Juá Pará - REPUBLICANOS
- Torrinho Torres - REPUBLICANOS
- Chamonzinho - MDB
- Dr. Sipriano Ferraz - MDB
- Cilene Couto - MDB
- Iran Lima - MDB
- Andreia Xarão - MDB
- Ana Cunha - MDB
- Erick Monteiro - MDB
- Watanabe - MDB
- Ronie Silva - MDB
- Nenem Albuquerque - MDB
- Eugenio Gadelha - MDB
- Carlos Vinicios - MDB
- Andrea Dantas - MDB
- Gustavo Seffer - PSD
- Leonardo Vale - PSD
- Delegado Nilton Neves - PSD
- Alexandre Gomes - PODEMOS
- Fabricio Miranda - PODEMOS
- Rui Begot - PODEMOS
- Renato Oliveira - AVANTE
- Paulo Henrique Gomes - AVANTE
- João Coelho - PDT
- Miro Sanova - PT
- Maria - PT
- Elias Santiago - PT
- Fábio Figueiras - PV
- Thiago Araujo - UNIÃO
- Victor Dias - UNIÃO
- Angelo Ferrari - UNIÃO
- Paula Titan - PP
- Luth Rebelo - PP
- Lívia Duarte - PSOL