Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará

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Eleitores paraenses definem neste domingo (4) os 41 parlamentares que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

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Os eleitores do Pará vão às urnas neste domingo (4) para escolher os deputados estaduais que irão integrar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) durante os próximos quatro anos. Ao todo, 41 vagas estão em disputa para o Legislativo estadual.

A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelas legendas são considerados na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. Depois do cálculo das vagas, os candidatos mais votados dentro das legendas que conquistaram representação ocupam os postos, conforme as regras eleitorais.

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Com a apuração e a totalização dos votos, será possível consultar a relação dos 41 eleitos e a votação obtida por cada parlamentar.

Qual é a função de um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa na elaboração e votação de leis de interesse do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e analisar propostas relacionadas ao orçamento.

No Pará, os eleitos terão mandato de quatro anos e irão compor a Alepa a partir da próxima legislatura.

Como funciona a eleição para deputado estadual no Pará

A disputa pelas cadeiras da Alepa segue o sistema proporcional. A votação de cada candidato é somada à dos demais candidatos da mesma legenda, além dos votos dados diretamente ao partido ou federação.

A partir da votação válida, é calculado o número de cadeiras destinado a cada partido ou federação. As vagas são então preenchidas pelos candidatos que atendem aos critérios previstos na legislação eleitoral.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Pará