Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Ceará
Eleitores cearenses definem neste domingo (4) os 46 parlamentares que vão compor a Assembleia Legislativa do Ceará na próxima legislatura
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As urnas do Ceará definiram neste domingo (4) os representantes que irão ocupar as 46 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) a partir da próxima legislatura. A votação para deputado estadual ocorreu no mesmo dia das eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.
A escolha dos parlamentares segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a quantidade de cadeiras destinada a cada partido ou federação é calculada a partir da votação recebida pelas legendas. Os candidatos ocupam as vagas conquistadas de acordo com as regras previstas na legislação eleitoral.
Com o encerramento da apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral, a lista dos eleitos e a votação individual de cada candidato pode ser conferida nesta matéria.
O que faz um deputado estadual
Na Assembleia Legislativa, os deputados participam da elaboração e votação de leis de competência estadual e fiscalizam as ações do Poder Executivo. Entre os assuntos analisados pela Alece estão orçamento, sistema tributário, organização da administração pública e outras questões de interesse do estado.
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Os parlamentares também podem atuar em comissões permanentes e temporárias, que analisam projetos, realizam estudos, promovem audiências públicas e acompanham ações do governo estadual.
Entenda como funciona a eleição no Ceará
A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.
Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.
Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais, mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.
No Ceará, a Assembleia Legislativa (Alece) é formada por 46 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Ceará
- Tancredo dos Santos (PL) - 151.396 votos
- Gabriel Biologia (PSOL) - 141.749 votos
- Bella Carmelo (PL) - 130.802 votos
- Abreu Junior (PL) - 127.034 votos
- Romeu Aldigueri (PSB) - 112.303 votos
- Liziany Medeiros (PT) - 102.659 votos
- Davi de Raimundão (MDB) - 95.814 votos
- Lais Nunes (PT) - 92.485 votos
- Osmar Baquit (PSB) - 90.218 votos
- Sérgio Aguiar (PSB) - 88.148 votos
- Jade Romero (PT) - 85.490 votos
- Zezinho Albuquerque - 82.693 votos
- Moses Filho (União) - 82.423 votos
- Catanho (PT) - 80.441 votos
- Guilherme Landim (PSB) - 80.192 votos
- Jô Farias (PT) - 79.829 votos
- De Assis Diniz (PT) - 76.854 votos
- Domingos Filho (PSD) - 74.914 votos
- Jeová Mota (PSB) - 73.211 votos
- Fabiola Carneiro (PSB) - 73.029 votos
- Franzé Carneiro (PT) - 71.685 votos
- Missias Dias (PT) - 71.111 votos
- Marcos Sobreira (PSB) - 70.941 votos
- Elizeu Monteiro (PSB) - 70.411 votos
- Paloma Nunes (PSB) - 69.064 votos
- Manu Pimenta (PSB) - 69.000 votos
- Gadyel (PT) - 67.370 votos
- Firmo Camurça (PSD) - 67.171 votos
- Dra. Silvana (PL) - 66.473 votos
- Marta Gonçalves (PSB) - 65.340 votos
- Ilo Neto (PT) - 65.004 votos
- Dr. Geronimo (PSB) - 61.571 votos
- João Jaime (PV) - 58.478 votos
- Lia Gomes (PSB) - 54.433 votos
- James Bel (União) - 52.070 votos
- Moisés Braz (PT) - 51.453 votos
- David Durand (Republicanos) - 49.051 votos
- Felipe Vasques (PSDB) - 48.104 votos
- Simão Pedro (PSD) - 42.840 votos
- Leo Suricate (PSOL) - 39.510 votos
- Davi Benevides (PSDB) - 38.833 votos
- Georgia do Marcelão (Solidariedade) - 38.288 votos
- Gardel Rolim (Republicanos) - 36.236 votos
- Emília Pessoa (PSDB) - 35.902 votos
- Dra. Mayra Pinheiro (PL) - 34.752 votos
- Pastor Frota (PL) - 28.316 votos