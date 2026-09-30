Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Ceará

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Eleitores cearenses definem neste domingo (4) os 46 parlamentares que vão compor a Assembleia Legislativa do Ceará na próxima legislatura

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As urnas do Ceará definiram neste domingo (4) os representantes que irão ocupar as 46 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) a partir da próxima legislatura. A votação para deputado estadual ocorreu no mesmo dia das eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.

A escolha dos parlamentares segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a quantidade de cadeiras destinada a cada partido ou federação é calculada a partir da votação recebida pelas legendas. Os candidatos ocupam as vagas conquistadas de acordo com as regras previstas na legislação eleitoral.

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Com o encerramento da apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral, a lista dos eleitos e a votação individual de cada candidato pode ser conferida nesta matéria.

O que faz um deputado estadual

Na Assembleia Legislativa, os deputados participam da elaboração e votação de leis de competência estadual e fiscalizam as ações do Poder Executivo. Entre os assuntos analisados pela Alece estão orçamento, sistema tributário, organização da administração pública e outras questões de interesse do estado.

Os parlamentares também podem atuar em comissões permanentes e temporárias, que analisam projetos, realizam estudos, promovem audiências públicas e acompanham ações do governo estadual.

Entenda como funciona a eleição no Ceará

A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.

Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.

Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais, mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

No Ceará, a Assembleia Legislativa (Alece) é formada por 46 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos no Ceará