Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos na Bahia
Votação deste domingo (4) define os 63 representantes que vão ocupar a Assembleia Legislativa da Bahia pelos próximos quatro anos
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Os eleitores baianos vão às urnas neste domingo (4) para escolher os deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) na próxima legislatura. Ao todo, estão em disputa 63 cadeiras no Legislativo estadual.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas leva em conta os votos recebidos pelos partidos e federações, além da votação dos candidatos. A definição dos eleitos ocorre após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.
Qual é o papel de um deputado estadual
Os deputados estaduais participam da elaboração e votação de leis de competência do estado e também exercem a função de fiscalização do governo estadual. Na Bahia, o trabalho parlamentar inclui ainda a análise de propostas sobre orçamento, sistema tributário e outras matérias relacionadas à administração pública.
As discussões e votações são realizadas no plenário e nas comissões da ALBA, que também podem promover audiências públicas e acompanhar ações do Poder Executivo.
Entenda a eleição para a Assembleia Legislativa da Bahia
As 63 vagas da ALBA são preenchidas pelo sistema proporcional. Por isso, o resultado não depende apenas da votação individual de cada candidato: o desempenho dos partidos e federações também interfere na quantidade de cadeiras conquistadas.
Após a distribuição das vagas entre as legendas, os candidatos são definidos de acordo com as regras previstas na legislação eleitoral. Os deputados eleitos terão mandato de quatro anos.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos na Bahia
A matéria será atualizada após a divulgação e a totalização dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).