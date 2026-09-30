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Política | Notícia

Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em São Paulo

Resultado das urnas define os 94 parlamentares que vão compor a Assembleia Legislativa de São Paulo pelos próximos quatro anos

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:18 | Atualizado em 05/10/2026 às 0:05
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Os eleitores de São Paulo definiram, neste domingo (4), os deputados estaduais que irão ocupar as 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na próxima legislatura. A votação faz parte das eleições gerais, para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

A disputa pelas vagas da Alesp ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração a votação recebida pelos partidos e federações, além dos votos obtidos individualmente pelos candidatos.

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Com a apuração e a totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confira nesta matéria a relação dos candidatos eleitos e a quantidade de votos recebida por cada um.

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O que faz um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa e são responsáveis, entre outras funções, por propor, discutir e votar leis de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual e acompanhar a execução do orçamento público.

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Em São Paulo, os deputados eleitos terão mandato de quatro anos e integrarão a Alesp durante a próxima legislatura.

Como funciona a eleição para deputado estadual em São Paulo

A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.

Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.

Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

Em São Paulo, a Assembleia Legislativa (Alesp) é formada por 94 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.

Confira a lista de deputados estaduais eleitos em São Paulo

  1. Eduarda Campopiano (PL) — 1.955.039 votos 
  2. Eduardo Suplicy (PT) — 654.504 votos 
  3. Sofia Favero (PSOL) — 407.619 votos 
  4. Carlos Giannazi (PSOL) — 367.761 votos 
  5. Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 326.098 votos 
  6. Giovanni Sanches (PL) — 235.360 votos 
  7. Rogerio Lins (PODE) — 229.924 votos 
  8. Tenente Coimbra (PL) — 198.187 votos 
  9. Rafa Minato (Missão) — 185.452 votos 
  10. Danilo Joan (PP) — 182.785 votos 
  11. Thomaz Henrique (PL) — 178.090 votos
  12. Ediane Maria (PSOL) — 170.819 votos 
  13. Luiza Erundina (PSOL) — 169.547 votos 
  14. Delegado Olim (PP) — 163.894 votos 
  15. Rodrigo Ashiuchi (PL) — 162.447 votos 
  16. Monica das Pretas (PSOL) — 159.040 votos 
  17. Itamar Borges (MDB) — 157.986 votos 
  18. Bruna Furlan (Republicanos) — 157.378 votos 
  19. Marcos Damasio (PL) — 156.574 votos 
  20. Dani Alonso (PL) — 155.562 votos 
  21. Regina Nunes (MDB) — 154.935 votos 
  22. Duda Hidalgo (PT) — 154.833 votos 
  23. Sargento Castro (PP) — 143.370 votos 
  24. Professora Bebel (PT) — 141.981 votos 
  25. Conte Lopes (PL) — 139.167 votos 
  26. Felipe Sertanejo (PL) — 138.180 votos 
  27. Rogério Nogueira (PSD) — 137.311 votos 
  28. Telhadinha, Capitão Telhada (PP) — 133.980 votos 
  29. Ana Carolina Serra (PSDB) — 132.881 votos 
  30. Mariana Conti (PSOL) — 126.324 votos 
  31. Delegada Graciela (PL) — 125.621 votos 
  32. Dr. Edson da Paiol (PODE) — 124.354 votos 
  33. Alex Madureira (PL) — 122.697 votos 
  34. Leonardo Grandini (PT) — 122.127 votos 
  35. Danilo Campetti (Republicanos) — 119.049 votos 
  36. Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos 
  37. Emídio (PT) — 108.267 votos 
  38. Paulo Mansur (PL) — 107.004 votos 
  39. Rafael Saraiva (União Brasil) — 105.049 votos 
  40. Rodrigo Mar (PT) — 104.813 votos 
  41. Enio Tatto (PT) — 102.888 votos 
  42. Reinaldo Alguz (MDB) — 101.861 votos 
  43. Marta Costa (PSD) — 100.054 votos 
  44. Caio França (PSB) — 99.836 votos 
  45. Franco Sardelli (PL) — 98.355 votos 
  46. Douglas Garcia (União Brasil) — 97.336 votos 
  47. Paulo Fiorilo (PT) — 96.356 votos 
  48. Danilo Balas (PL) — 96.180 votos 
  49. Luiz Fernando (PT) — 94.897 votos 
  50. Débora Camilo (PSOL) — 94.885 votos 
  51. Leticia Aguiar (PL) — 94.806 votos 
  52. Donato (PT) — 94.770 votos 
  53. Carla Morando (PSD) — 94.536 votos 
  54. Ricardo Madalena (PL) — 94.299 votos 
  55. Leandro Basson (PODE) — 90.880 votos 
  56. Pardini (PSD) — 89.552 votos 
  57. Rogério Franco (PL) — 89.145 votos 
  58. Analice Fernandes (PSD) — 88.690 votos 
  59. Delegado Mesquita (PP) — 87.912 votos 
  60. Thammy Miranda (PSD) — 85.601 votos 
  61. Valdomiro Lopes (PSB) — 85.262 votos 
  62. Bruno Zambelli (PL) — 82.921 votos 
  63. Ely Santos (Republicanos) — 82.553 votos 
  64. Léo Oliveira (MDB) — 82.153 votos 
  65. Thainara Faria (PT) — 81.384 votos 
  66. Marina Bragante (PSB) — 78.952 votos 
  67. Mauro Bragato (PSD) — 78.733 votos 
  68. Coronel Paganotto (PL) — 77.679 votos 
  69. Solange Freitas (União Brasil) — 77.524 votos 
  70. João Paulo (PL) — 76.345 votos 
  71. Camila Godoi (União Brasil) — 74.726 votos 
  72. Caruso (MDB) — 74.461 votos — 0,32%
  73. Kaká do Autismo (PODE) — 74.352 votos 
  74. Barba (PT) — 74.113 votos 
  75. Rafael Silva Jr. (PSD) — 73.676 votos 
  76. Rodrigo Moraes (PL) — 73.658 votos 
  77. Rômulo (PT) — 73.640 votos 
  78. Renata Sene (Republicanos) — 73.517 votos 
  79. Marcolino (PT) — 72.544 votos 
  80. Lucas Bove (PL) — 71.204 votos 
  81. Capitão Mosart (PL) — 70.962 votos 
  82. Ana Perugini (PT) — 70.735 votos 
  83. João Paulo Rillo (PT) — 70.341 votos 
  84. Fabio Faria de Sá (PODE) — 68.051 votos 
  85. Sebastião Santos (Republicanos) — 67.855 votos 
  86. Lisboa (PL) — 67.354 votos 
  87. Henrique Krigner (Novo) — 66.502 votos 
  88. Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.445 votos 
  89. Isaac Antunes (PL) — 61.903 votos 
  90. Fabiana Bolsonaro (PL) — 61.084 votos 
  91. Thiago Auricchio (PL) — 59.884 votos 
  92. Keit Lima (PSOL) — 58.976 votos 
  93. Atila Jacomussi (PRD) — 54.050 votos 
  94. Ricardo França (PODE) — 53.633 votos 

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