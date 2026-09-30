Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em São Paulo
Resultado das urnas define os 94 parlamentares que vão compor a Assembleia Legislativa de São Paulo pelos próximos quatro anos
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Os eleitores de São Paulo definiram, neste domingo (4), os deputados estaduais que irão ocupar as 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na próxima legislatura. A votação faz parte das eleições gerais, para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.
A disputa pelas vagas da Alesp ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração a votação recebida pelos partidos e federações, além dos votos obtidos individualmente pelos candidatos.
Com a apuração e a totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confira nesta matéria a relação dos candidatos eleitos e a quantidade de votos recebida por cada um.
O que faz um deputado estadual
Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa e são responsáveis, entre outras funções, por propor, discutir e votar leis de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual e acompanhar a execução do orçamento público.
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Em São Paulo, os deputados eleitos terão mandato de quatro anos e integrarão a Alesp durante a próxima legislatura.
Como funciona a eleição para deputado estadual em São Paulo
A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.
Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.
Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.
Em São Paulo, a Assembleia Legislativa (Alesp) é formada por 94 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.
Confira a lista de deputados estaduais eleitos em São Paulo
- Eduarda Campopiano (PL) — 1.955.039 votos
- Eduardo Suplicy (PT) — 654.504 votos
- Sofia Favero (PSOL) — 407.619 votos
- Carlos Giannazi (PSOL) — 367.761 votos
- Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 326.098 votos
- Giovanni Sanches (PL) — 235.360 votos
- Rogerio Lins (PODE) — 229.924 votos
- Tenente Coimbra (PL) — 198.187 votos
- Rafa Minato (Missão) — 185.452 votos
- Danilo Joan (PP) — 182.785 votos
- Thomaz Henrique (PL) — 178.090 votos
- Ediane Maria (PSOL) — 170.819 votos
- Luiza Erundina (PSOL) — 169.547 votos
- Delegado Olim (PP) — 163.894 votos
- Rodrigo Ashiuchi (PL) — 162.447 votos
- Monica das Pretas (PSOL) — 159.040 votos
- Itamar Borges (MDB) — 157.986 votos
- Bruna Furlan (Republicanos) — 157.378 votos
- Marcos Damasio (PL) — 156.574 votos
- Dani Alonso (PL) — 155.562 votos
- Regina Nunes (MDB) — 154.935 votos
- Duda Hidalgo (PT) — 154.833 votos
- Sargento Castro (PP) — 143.370 votos
- Professora Bebel (PT) — 141.981 votos
- Conte Lopes (PL) — 139.167 votos
- Felipe Sertanejo (PL) — 138.180 votos
- Rogério Nogueira (PSD) — 137.311 votos
- Telhadinha, Capitão Telhada (PP) — 133.980 votos
- Ana Carolina Serra (PSDB) — 132.881 votos
- Mariana Conti (PSOL) — 126.324 votos
- Delegada Graciela (PL) — 125.621 votos
- Dr. Edson da Paiol (PODE) — 124.354 votos
- Alex Madureira (PL) — 122.697 votos
- Leonardo Grandini (PT) — 122.127 votos
- Danilo Campetti (Republicanos) — 119.049 votos
- Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos
- Emídio (PT) — 108.267 votos
- Paulo Mansur (PL) — 107.004 votos
- Rafael Saraiva (União Brasil) — 105.049 votos
- Rodrigo Mar (PT) — 104.813 votos
- Enio Tatto (PT) — 102.888 votos
- Reinaldo Alguz (MDB) — 101.861 votos
- Marta Costa (PSD) — 100.054 votos
- Caio França (PSB) — 99.836 votos
- Franco Sardelli (PL) — 98.355 votos
- Douglas Garcia (União Brasil) — 97.336 votos
- Paulo Fiorilo (PT) — 96.356 votos
- Danilo Balas (PL) — 96.180 votos
- Luiz Fernando (PT) — 94.897 votos
- Débora Camilo (PSOL) — 94.885 votos
- Leticia Aguiar (PL) — 94.806 votos
- Donato (PT) — 94.770 votos
- Carla Morando (PSD) — 94.536 votos
- Ricardo Madalena (PL) — 94.299 votos
- Leandro Basson (PODE) — 90.880 votos
- Pardini (PSD) — 89.552 votos
- Rogério Franco (PL) — 89.145 votos
- Analice Fernandes (PSD) — 88.690 votos
- Delegado Mesquita (PP) — 87.912 votos
- Thammy Miranda (PSD) — 85.601 votos
- Valdomiro Lopes (PSB) — 85.262 votos
- Bruno Zambelli (PL) — 82.921 votos
- Ely Santos (Republicanos) — 82.553 votos
- Léo Oliveira (MDB) — 82.153 votos
- Thainara Faria (PT) — 81.384 votos
- Marina Bragante (PSB) — 78.952 votos
- Mauro Bragato (PSD) — 78.733 votos
- Coronel Paganotto (PL) — 77.679 votos
- Solange Freitas (União Brasil) — 77.524 votos
- João Paulo (PL) — 76.345 votos
- Camila Godoi (União Brasil) — 74.726 votos
- Caruso (MDB) — 74.461 votos — 0,32%
- Kaká do Autismo (PODE) — 74.352 votos
- Barba (PT) — 74.113 votos
- Rafael Silva Jr. (PSD) — 73.676 votos
- Rodrigo Moraes (PL) — 73.658 votos
- Rômulo (PT) — 73.640 votos
- Renata Sene (Republicanos) — 73.517 votos
- Marcolino (PT) — 72.544 votos
- Lucas Bove (PL) — 71.204 votos
- Capitão Mosart (PL) — 70.962 votos
- Ana Perugini (PT) — 70.735 votos
- João Paulo Rillo (PT) — 70.341 votos
- Fabio Faria de Sá (PODE) — 68.051 votos
- Sebastião Santos (Republicanos) — 67.855 votos
- Lisboa (PL) — 67.354 votos
- Henrique Krigner (Novo) — 66.502 votos
- Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.445 votos
- Isaac Antunes (PL) — 61.903 votos
- Fabiana Bolsonaro (PL) — 61.084 votos
- Thiago Auricchio (PL) — 59.884 votos
- Keit Lima (PSOL) — 58.976 votos
- Atila Jacomussi (PRD) — 54.050 votos
- Ricardo França (PODE) — 53.633 votos