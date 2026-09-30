Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em São Paulo

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Resultado das urnas define os 94 parlamentares que vão compor a Assembleia Legislativa de São Paulo pelos próximos quatro anos

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Os eleitores de São Paulo definiram, neste domingo (4), os deputados estaduais que irão ocupar as 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na próxima legislatura. A votação faz parte das eleições gerais, para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

A disputa pelas vagas da Alesp ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração a votação recebida pelos partidos e federações, além dos votos obtidos individualmente pelos candidatos.

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Com a apuração e a totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confira nesta matéria a relação dos candidatos eleitos e a quantidade de votos recebida por cada um.

O que faz um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa e são responsáveis, entre outras funções, por propor, discutir e votar leis de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual e acompanhar a execução do orçamento público.

Em São Paulo, os deputados eleitos terão mandato de quatro anos e integrarão a Alesp durante a próxima legislatura.

Como funciona a eleição para deputado estadual em São Paulo

A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.

Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.

Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

Em São Paulo, a Assembleia Legislativa (Alesp) é formada por 94 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.

Confira a lista de deputados estaduais eleitos em São Paulo