Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Santa Catarina
Resultado das urnas define os 40 parlamentares que vão integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a partir de 2027
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os eleitores de Santa Catarina escolheram neste domingo (4) os deputados estaduais que vão ocupar as 40 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) na próxima legislatura. A disputa pelo Legislativo estadual faz parte das Eleições 2026, que também definem representantes para os cargos de deputado federal, senador, governador e presidente.
Ao todo, 404 candidatos disputam as 40 vagas da Alesc neste ano, segundo dados divulgados pela própria Assembleia após a conclusão da análise dos registros de candidatura.
A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos válidos são utilizados para definir a quantidade de cadeiras que cada partido ou federação terá direito. As vagas, então, são preenchidas pelos candidatos das respectivas legendas, conforme os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.
O que faz um deputado estadual
O deputado estadual atua no Legislativo do estado e participa da elaboração, discussão e votação de leis de competência estadual. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo, acompanhar a execução do orçamento público e analisar propostas encaminhadas à Assembleia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os deputados podem ainda integrar comissões permanentes e temporárias, responsáveis por discutir projetos e outros temas antes da votação em plenário.
Como funciona a escolha dos deputados em Santa Catarina
A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.
Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.
Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.
Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa (Alesc) é formada por 40 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Santa Catarina
- Ana Campagnolo (PL) - 387.523 votos
- Luciane Carminatti (PT) - 124.590 votos
- Sérgio Guimarães (União) - 87.761 votos
- Lucas Neves (Republicanos) - 82.706 votos
- Dr. Vicente (União) - 79.663 votos
- Guilherme Colombo (PL) - 76.041 votos
- Fernando Krelling (MDB) - 70.506 votos
- Mauro de Nadal (MDB) - 65.369 votos
- Marquito (PSOL) - 65.199 votos
- Massocco (PL) - 64.805 votos
- Camilo Martins (PL) - 63.933 votos
- Jessé Lopes (PL) - 61.781 votos
- Clesio Salvaro (PSD) - 58.480 votos
- Pepê Collaço (PP) - 57.470 votos
- Carlos Humberto (PL) - 55.486 votos
- Oscar Gutz (PL) - 51.953 votos
- Osmar Teixeira (Podemos) - 48.994 votos
- Jean Volpato (PT) - 48.204 votos
- Delegado Ulisses Gabriel (PL) - 48.130 votos
- Altair Silva (PP) - 46.919 votos
- Marcos da Rosa (PL) - 46.523 votos
- Jerry Comper (MDB) - 45.603 votos
- Maurício Peixer (PL) - 44.158 votos
- Juliana Maciel (PL) - 43.142 votos
- Sorgatto (PL) - 42.513 votos
- Wilian Tonezi (PL) - 42.342 votos
- Tiago Zilli (MDB) - 41.548 votos
- Bruno Souza (PL) - 40.327 votos
- Chica do Eskudlark (PL) - 39.329 votos
- Fabio Botelho (Podemos) - 39.164 votos
- Marcius Machado (PL) - 37.061 votos
- Fabiano da Luz (PT) - 35.029 votos
- Mário Motta (PSD) - 34.977 votos
- Napoleão Bernardes (PSD) - 34.949 votos
- Neodi Saretta (PT) - 34.841 votos
- Sergio Motta (Republicanos) - 33.758 votos
- Padre Pedro (PT) - 33.304 votos
- Odair Tramontin (Novo) - 32.134 votos
- Rodrigo Minotto (PDT) - 27.918 votos
- Anna Carolina (Republicanos) - 25.647 votos