Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Santa Catarina

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Resultado das urnas define os 40 parlamentares que vão integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a partir de 2027

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Os eleitores de Santa Catarina escolheram neste domingo (4) os deputados estaduais que vão ocupar as 40 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) na próxima legislatura. A disputa pelo Legislativo estadual faz parte das Eleições 2026, que também definem representantes para os cargos de deputado federal, senador, governador e presidente.

Ao todo, 404 candidatos disputam as 40 vagas da Alesc neste ano, segundo dados divulgados pela própria Assembleia após a conclusão da análise dos registros de candidatura.

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A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos válidos são utilizados para definir a quantidade de cadeiras que cada partido ou federação terá direito. As vagas, então, são preenchidas pelos candidatos das respectivas legendas, conforme os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

O que faz um deputado estadual

O deputado estadual atua no Legislativo do estado e participa da elaboração, discussão e votação de leis de competência estadual. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo, acompanhar a execução do orçamento público e analisar propostas encaminhadas à Assembleia.

Os deputados podem ainda integrar comissões permanentes e temporárias, responsáveis por discutir projetos e outros temas antes da votação em plenário.

Como funciona a escolha dos deputados em Santa Catarina

A votação para deputado estadual é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.

Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.

Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa (Alesc) é formada por 40 deputados estaduais, com mandatos de quatro anos.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Santa Catarina