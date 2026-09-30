Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Pernambuco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Resultado da votação deste domingo (4) determina a nova composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco para os próximos quatro anos

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Os eleitores de Pernambuco definiram neste domingo (4) os 49 deputados estaduais que representarão o estado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) durante a próxima legislatura. A escolha dos parlamentares é feita pelo sistema proporcional, que considera a votação dos candidatos e dos partidos ou federações na distribuição das cadeiras.

Com a apuração e a totalização dos votos das Eleições 2026, é possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida por cada um. O resultado corresponde às 49 vagas disponíveis na Alepe.

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O que faz um deputado estadual

Os deputados estaduais representam a população na Assembleia Legislativa e têm entre suas principais atribuições elaborar e votar leis de interesse do estado e fiscalizar as ações do governo estadual. Os parlamentares também participam da análise e votação do orçamento de Pernambuco e acompanham a aplicação dos recursos públicos.

Quantos deputados Pernambuco elege e como funciona a eleição

Pernambuco elege 49 deputados estaduais para a Alepe. O número de cadeiras é definido a partir da representação do estado na Câmara dos Deputados, conforme as regras previstas na Constituição Federal.

A eleição para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional, ou seja, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados estaduais eleitos em Pernambuco