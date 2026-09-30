Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Pernambuco
Resultado da votação deste domingo (4) determina a nova composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco para os próximos quatro anos
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Os eleitores de Pernambuco definiram neste domingo (4) os 49 deputados estaduais que representarão o estado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) durante a próxima legislatura. A escolha dos parlamentares é feita pelo sistema proporcional, que considera a votação dos candidatos e dos partidos ou federações na distribuição das cadeiras.
Com a apuração e a totalização dos votos das Eleições 2026, é possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida por cada um. O resultado corresponde às 49 vagas disponíveis na Alepe.
O que faz um deputado estadual
Os deputados estaduais representam a população na Assembleia Legislativa e têm entre suas principais atribuições elaborar e votar leis de interesse do estado e fiscalizar as ações do governo estadual. Os parlamentares também participam da análise e votação do orçamento de Pernambuco e acompanham a aplicação dos recursos públicos.
Quantos deputados Pernambuco elege e como funciona a eleição
Pernambuco elege 49 deputados estaduais para a Alepe. O número de cadeiras é definido a partir da representação do estado na Câmara dos Deputados, conforme as regras previstas na Constituição Federal.
A eleição para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional, ou seja, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de deputados estaduais eleitos em Pernambuco
- DANI PORTELA (PT), 146.123 votos (2,78%)
- GILSON MACHADO FILHO (Podemos), 132.322 votos (2,52%)
- ANDRÉ FERREIRA (PL), 118.868 votos (2,26%)
- LARA SANTANA (PV), 104.652 votos (1,99%)
- GUSTAVO GOUVEIA (Podemos), 88.742 votos (1,69%)
- FRANCISMAR (PSB), 81.502 votos (1,55%)
- RODRIGO FARIAS (PSB), 79.569 votos (1,51%)
- ERIBERTO FILHO (PSB), 78.070 votos (1,48%)
- JOÃO PAULO DO PT (PT), 77.550 votos (1,47%)
- MARIA ARRAES (PSB), 75.888 votos (1,44%)
- PASTOR JÚNIOR TÉRCIO (PP), 75.534 votos (1,44%)
- BATISTA CABRAL (PSB), 73.907 votos (1,41%)
- JOÃOZINHO TENÓRIO (PSD), 73.761 votos (1,40%)
- ANTONIO COELHO (União), 72.372 votos (1,38%)
- ANTONIO MORAES (PSD), 67.808 votos (1,29%)
- JANJÃO (PSD), 67.479 votos (1,28%)
- BRUNO MARQUES (PSB), 67.376 votos (1,28%)
- JOBSON ALMEIDA (Republicanos), 66.002 votos (1,26%)
- DÉBORA ALMEIDA (PSD), 64.748 votos (1,23%)
- JOÃO DE NADEGI (PV), 64.476 votos (1,23%)
- AGLAILSON VICTOR (PSD), 63.834 votos (1,21%)
- GLEIDE ÂNGELO (PP), 63.687 votos (1,21%)
- PROFESSORA IVETE CAETANO (PT), 63.033 votos (1,20%)
- ROMERINHO JATOBÁ (PSB), 61.415 votos (1,17%)
- CAYO ALBINO (PSB), 60.753 votos (1,16%)
- SILENO (PSB), 60.546 votos (1,15%)
- FRANCE HACKER (PP), 60.535 votos (1,15%)
- CORONEL FEITOSA (PL), 58.813 votos (1,12%)
- DANNILO GODOY (PP), 57.153 votos (1,09%)
- KAIO MANIÇOBA (PP), 56.560 votos (1,08%)
- FÁBIO ARAGÃO (PSD), 54.768 votos (1,04%)
- JOÃO PAULO COSTA (PT), 54.256 votos (1,03%)
- ÁLVARO PORTO (MDB), 53.473 votos (1,02%)
- ADALTO SANTOS (PP), 51.540 votos (0,98%)
- JOAQUIM LIRA (PV), 50.770 votos (0,97%)
- JARBAS FILHO (PSD), 50.592 votos (0,96%)
- ABIMAEL SANTOS (PL), 50.404 votos (0,96%)
- LUCIANO DUQUE (Podemos), 50.096 votos (0,95%)
- VINI CASTELLO (PCdoB), 49.899 votos (0,95%)
- ANDRÉA MEDEIROS (PSD), 49.263 votos (0,94%)
- EMERSON FREITAS (MDB), 49.254 votos (0,94%)
- BRENO ARAÚJO (PT), 47.722 votos (0,91%)
- ROBERTA ARRAES (PP), 46.552 votos (0,89%)
- ZÉ DE IRMÃ TECA (PSD), 43.679 votos (0,83%)
- FABRIZIO FERRAZ (Podemos), 42.077 votos (0,80%)
- SEBASTIÃO OLIVEIRA (Avante), 40.882 votos (0,78%)
- WANDERSON FLORENCIO (Podemos), 34.556 votos (0,66%)
- JEFERSON TIMÓTEO (Podemos), 33.968 votos (0,65%)
- RENATO ANTUNES (Novo), 32.200 votos (0,61%)