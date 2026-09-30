Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

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Eleitores mineiros escolherão 77 parlamentares para a Assembleia Legislativa; resultado define a composição da Casa para os próximos quatro anos

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Minas Gerais vai escolher, neste domingo (4), os 77 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na próxima legislatura. A votação para o cargo ocorre junto às eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.

A definição das cadeiras da ALMG segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas considera a votação dos partidos e federações, além do desempenho individual dos candidatos dentro das legendas. O resultado final será conhecido após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

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Qual é a função de um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na elaboração e votação de leis que são de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a execução do orçamento e participar das discussões sobre políticas públicas em Minas Gerais.

Os eleitos para a ALMG terão mandato de quatro anos e tomarão posse no início da nova legislatura.

Entenda como funciona a eleição para deputado estadual em Minas Gerais

O eleitor escolhe um candidato para deputado estadual, mas a distribuição das cadeiras não ocorre apenas pela quantidade de votos individuais. Primeiro, os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são considerados para definir o número de vagas que cada grupo terá direito.

Em seguida, as cadeiras são preenchidas pelos candidatos das respectivas legendas, conforme as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. O sistema proporcional é utilizado nas eleições para deputado estadual em todo o país.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais