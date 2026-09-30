Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais
Eleitores mineiros escolherão 77 parlamentares para a Assembleia Legislativa; resultado define a composição da Casa para os próximos quatro anos
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Minas Gerais vai escolher, neste domingo (4), os 77 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na próxima legislatura. A votação para o cargo ocorre junto às eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.
A definição das cadeiras da ALMG segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas considera a votação dos partidos e federações, além do desempenho individual dos candidatos dentro das legendas. O resultado final será conhecido após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.
Qual é a função de um deputado estadual
Os deputados estaduais atuam na elaboração e votação de leis que são de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a execução do orçamento e participar das discussões sobre políticas públicas em Minas Gerais.
Os eleitos para a ALMG terão mandato de quatro anos e tomarão posse no início da nova legislatura.
Entenda como funciona a eleição para deputado estadual em Minas Gerais
O eleitor escolhe um candidato para deputado estadual, mas a distribuição das cadeiras não ocorre apenas pela quantidade de votos individuais. Primeiro, os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são considerados para definir o número de vagas que cada grupo terá direito.
Em seguida, as cadeiras são preenchidas pelos candidatos das respectivas legendas, conforme as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. O sistema proporcional é utilizado nas eleições para deputado estadual em todo o país.
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais
- Bruno Engler (PL)
- Pablo Almeida (PL)
- Eduardo Azevedo (PL)
- Antonio Carlos Arantes (PL)
- Chiara Biondini (PL)
- Sargento Rodrigues (PL)
- Vittorio Medioli (PL)
- Delegada Sheila (PL)
- Ugleno Alves (PL)
- Roberta Lopes (PL)
- Marcelo Heitor (PL)
- Alê Portela (PL)
- Gustavo Santana (PL)
- Anderson Lima (PL)
- Denerval Germano (PL)
- Marli Ribeiro (PL)
- Coronel Henrique (PL)
- Amanda Teixeira Dias (PL)
- Samuel Caires (PL)
- Marilia Amaral (PL)
- Pedro Luiz (PL)
- Noraldino Junior (PSB)
- Luiz Paulo (PSB)
- Carol Caram (Avante)
- João do Social (Avante)
- Cabo Gregorio Silva (Democrata)
- Rodrigo Cadeirante (Podemos)
- Flávia Borja (Podemos)
- Elismar Prado (PSD)
- Enes Candido (PSD)
- João Magalhães (PSD)
- Duarte (PSD)
- Gustavo Valadares (PSD)
- Gil Pereira (PSD)
- Delegado Christiano Xavier (PSD)
- Raul Belem (PSD)
- Tito Torres (PSD)
- Lud Falcão (Republicanos)
- Neilando Pimenta (Republicanos)
- Mauro Tramonte (Republicanos)
- Carlos Henrique (Republicanos)
- Dra Laís Santiago (PDT)
- Dr. Maurício (Novo)
- Zé Laviola (Novo)
- Maria Clara (PSDB)
- Tony Carlos (PSDB)
- Heleno Do Hospital (PSDB)
- Lucas Lasmar (Rede)
- Iza Lourença (PSOL)
- Roberto Andrade (PRD)
- Juca Bahia (PRD)
- Fernando Breno (PRD)
- Grego Da Fundação (União)
- Rodrigo Lopes (União)
- Betinho Pinto Coelho (União)
- Doorgal Andrada (PP)
- Adriano Alvarenga (PP)
- Nayara Rocha (PP)
- Zé Guilherme (PP)
- Vitório (PP)
- Beatriz Cerqueira (PT)
- Macaé Evaristo (PT)
- Leninha (PT)
- Adriana Souza (PT)
- Ulysses Gomes (PT)
- Ana Paula Siqueira (PT)
- Cristiano Silveira (PT)
- Ricardo Campos (PT)
- Marquinho Lemos (PT)
- Betão (PT)
- Andréia de Jesus (PT)
- Daniel Sucupira (PT)
- Leleco Pimentel (PT)
- Dr. Jean Freire (PT)
- Luizinho (PT)
- Mário Henrique Caixa (PV)
- Fabão (PV)