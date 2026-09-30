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Política | Notícia

Eleições 2026: confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Eleitores mineiros escolherão 77 parlamentares para a Assembleia Legislativa; resultado define a composição da Casa para os próximos quatro anos

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:19 | Atualizado em 05/10/2026 às 0:08
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Minas Gerais vai escolher, neste domingo (4), os 77 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na próxima legislatura. A votação para o cargo ocorre junto às eleições para presidente, governador, senador e deputado federal.

A definição das cadeiras da ALMG segue o sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das vagas considera a votação dos partidos e federações, além do desempenho individual dos candidatos dentro das legendas. O resultado final será conhecido após a apuração e a totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

Eleições 2026

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Qual é a função de um deputado estadual

Os deputados estaduais atuam na elaboração e votação de leis que são de competência do estado. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do governo estadual, acompanhar a execução do orçamento e participar das discussões sobre políticas públicas em Minas Gerais.

Os eleitos para a ALMG terão mandato de quatro anos e tomarão posse no início da nova legislatura.

Entenda como funciona a eleição para deputado estadual em Minas Gerais

O eleitor escolhe um candidato para deputado estadual, mas a distribuição das cadeiras não ocorre apenas pela quantidade de votos individuais. Primeiro, os votos válidos recebidos pelos partidos e federações são considerados para definir o número de vagas que cada grupo terá direito.

Em seguida, as cadeiras são preenchidas pelos candidatos das respectivas legendas, conforme as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. O sistema proporcional é utilizado nas eleições para deputado estadual em todo o país.

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

  • Bruno Engler (PL)
  • Pablo Almeida (PL)
  • Eduardo Azevedo (PL)
  • Antonio Carlos Arantes (PL)
  • Chiara Biondini (PL)
  • Sargento Rodrigues (PL)
  • Vittorio Medioli (PL)
  • Delegada Sheila (PL)
  • Ugleno Alves (PL)
  • Roberta Lopes (PL)
  • Marcelo Heitor (PL)
  • Alê Portela (PL)
  • Gustavo Santana (PL)
  • Anderson Lima (PL)
  • Denerval Germano (PL)
  • Marli Ribeiro (PL)
  • Coronel Henrique (PL)
  • Amanda Teixeira Dias (PL)
  • Samuel Caires (PL)
  • Marilia Amaral (PL)
  • Pedro Luiz (PL)
  • Noraldino Junior (PSB)
  • Luiz Paulo (PSB)
  • Carol Caram (Avante)
  • João do Social (Avante)
  • Cabo Gregorio Silva (Democrata)
  • Rodrigo Cadeirante (Podemos)
  • Flávia Borja (Podemos)
  • Elismar Prado (PSD)
  • Enes Candido (PSD)
  • João Magalhães (PSD)
  • Duarte (PSD)
  • Gustavo Valadares (PSD)
  • Gil Pereira (PSD)
  • Delegado Christiano Xavier (PSD)
  • Raul Belem (PSD)
  • Tito Torres (PSD)
  • Lud Falcão (Republicanos)
  • Neilando Pimenta (Republicanos)
  • Mauro Tramonte (Republicanos)
  • Carlos Henrique (Republicanos)
  • Dra Laís Santiago (PDT)
  • Dr. Maurício (Novo)
  • Zé Laviola (Novo)
  • Maria Clara (PSDB)
  • Tony Carlos (PSDB)
  • Heleno Do Hospital (PSDB)
  • Lucas Lasmar (Rede)
  • Iza Lourença (PSOL)
  • Roberto Andrade (PRD)
  • Juca Bahia (PRD)
  • Fernando Breno (PRD)
  • Grego Da Fundação (União)
  • Rodrigo Lopes (União)
  • Betinho Pinto Coelho (União)
  • Doorgal Andrada (PP)
  • Adriano Alvarenga (PP)
  • Nayara Rocha (PP)
  • Zé Guilherme (PP)
  • Vitório (PP)
  • Beatriz Cerqueira (PT)
  • Macaé Evaristo (PT)
  • Leninha (PT)
  • Adriana Souza (PT)
  • Ulysses Gomes (PT)
  • Ana Paula Siqueira (PT)
  • Cristiano Silveira (PT)
  • Ricardo Campos (PT)
  • Marquinho Lemos (PT)
  • Betão (PT)
  • Andréia de Jesus (PT)
  • Daniel Sucupira (PT)
  • Leleco Pimentel (PT)
  • Dr. Jean Freire (PT)
  • Luizinho (PT)
  • Mário Henrique Caixa (PV)
  • Fabão (PV)

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