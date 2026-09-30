"É um momento para você trazer um eleitor indeciso", diz João Campos sobre reta final da campanha

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O candidato ao governo participou da sabatina com o Sindhospe nesta quarta-feira (30)

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A cinco dias do primeiro turno, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a mirar os eleitores que ainda não definiram o voto e defendeu que os últimos dias da campanha sejam usados para a comparação entre propostas e resultados das gestões.



Em entrevista após ser sabatinado pelo Sindhospe nesta quarta-feira (30), o candidato afirmou que os debates têm dupla função: consolidar o eleitor que já está próximo e alcançar quem ainda está em dúvida sobre qual candidatura escolher.



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A declaração ocorre em um cenário de disputa acirrada, com João e a governadora Raquel Lyra (PSD) empatados com 42% das intenções de voto no levantamento mais recente da Quaest. A pesquisa aponta ainda 10% de eleitores indecisos no cenário estimulado.



“Eu acho que o debate consolida um eleitor que já está próximo e ele é um momento para você trazer um eleitor indeciso, é muito importante você olhar as candidaturas, olhar o que cada um propôs, o que é que fez de compromisso. E também você tem a oportunidade de olhar o feito e o não feito”, declarou João sobre o debate.



Ao falar sobre sua passagem pela Prefeitura do Recife, o candidato citou a construção de hospitais e UPAs, a implantação de creches e parques e intervenções em áreas de morro. “Vocês podem ver o que nós fizemos enquanto prefeito do Recife”, afirmou.



Na sequência, direcionou a comparação para a gestão estadual e questionou a existência de grandes obras entregues durante o atual governo. “Qual é uma grande obra inaugurada do zero, feita, inaugurada nesse governo do Estado? Uma grande indústria? Quais são as grandes ações que esse governo fez?”, questionou.



O discurso acompanha uma campanha em que João tem buscado apresentar a eleição como uma escolha entre diferentes projetos para o Estado, sobretudo nas áreas de infraestrutura, saúde, abastecimento de água e desenvolvimento econômico.



Ao comentar a sequência de debates, João afirmou que pretende manter a mesma linha adotada até agora, sem alterar a estratégia para o último confronto antes da votação. “A estratégia é sempre a mesma, é poder falar a verdade, falar de futuro, falar de proposta e estar pronto para debater”, disse.



O próximo encontro entre os candidatos será realizado nesta quinta-feira (1º), pela com transmissão pelos canais do Sistema Jornal do Commercio.



João também voltou a explorar a ideia de que Pernambuco estaria perdendo espaço para outros estados da região. Citou investimentos em infraestrutura, tecnologia, indústria e turismo realizados ou anunciados em estados vizinhos e afirmou que o Estado precisa voltar a atrair grandes empreendimentos.



“Pernambuco não vai ficar sendo ultrapassado pelos estados do Nordeste, não tendo uma grande obra entregue, não conseguindo trazer uma nova indústria, não gerando oportunidade para o seu povo”, afirmou.



Ausência de Lula



A relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal aliado nacional de João, também apareceu nas declarações desta quarta. Questionado sobre a possibilidade de Lula não participar do debate presidencial da TV Globo, o candidato pernambucano disse acreditar que a decisão caberá à estratégia da campanha nacional.

João classificou Lula como “o melhor candidato dessa eleição” e afirmou que considera importante o presidente participar de debates sobre o país. Também avaliou que, diante da configuração atual da disputa presidencial, o principal confronto seria entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL).



Saúde



João defendeu uma ampliação da oferta de serviços de saúde a partir da integração entre a rede pública e a rede complementar. O candidato afirmou que Pernambuco precisa aproveitar o aumento dos recursos federais destinados à saúde e criticou a redução, segundo ele, da participação da área no orçamento estadual. Na avaliação apresentada por João, a expansão da assistência precisa vir acompanhada de planejamento orçamentário e de novas fontes de financiamento.



O candidato também colocou a industrialização e a formação profissional como parte da estratégia para ampliar os investimentos em saúde. Entre as propostas apresentadas, citou a criação de uma secretaria executiva voltada à reforma tributária, investimentos em infraestrutura e formação de mão de obra especializada. Também defendeu o fortalecimento do Lafepe para a produção de medicamentos injetáveis e a aproximação entre instituições públicas, hospitais e laboratórios privados.



Na rede assistencial, João prometeu ampliar serviços especializados no interior, com atenção especial à oncologia. Citou a criação de um complexo de atendimento oncológico em Serra Talhada, integrado ao Hospital Eduardo Campos, e defendeu a descentralização de serviços de alta complexidade para reduzir o deslocamento de pacientes até o Recife.



O candidato também propôs uma maior utilização da rede complementar durante o processo de requalificação dos hospitais estaduais. Segundo João, a medida permitiria realizar reformas sem manter pacientes em áreas que estejam passando por obras. “Não deveria utilizar leitos da rede complementar para dizer: ‘Olha, esse andar aqui, a gente vai contratar esse andar todinho na rede complementar’. E a gente vai fazer a reforma enquanto os pacientes vão estar na rede complementar”, afirmou.



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