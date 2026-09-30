Dino manda apurar suposta onda de ataques a centros religiosos

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Ministro citou relatos de vandalismo contra imagens religiosas e determinou que a Polícia Federal apure os casos registrados em diferentes regiões

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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ontem que a Polícia Federal (PF) investigue indícios de uma suposta onda de ataques contra imagens religiosas nos últimos meses em diversas regiões do País A decisão foi tomada em meio à guerra de liminares de ministros da Corte em relação a publicações que associam falsamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora de Aparecida o título de padroeira do Brasil.

O movimento de Dino ocorreu ao mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgava se mantinha a remoção do boato das redes sociais. No STF, determinações opostas de Dino, que defendeu a manutenção das postagens, e do ministro Luiz Fux, que se posicionou pela sua exclusão, também devem ser levadas ao plenário, mas ainda não estão na pauta da Corte.

"Após a minha decisão proferida no último domingo visando preservar a liberdade religiosa - especialmente em favor dos participantes do culto à Nossa Senhora Aparecida - chegaram ao Gabinete, por vários meios, notícias de várias partes do Brasil demonstrando uma aparente onda de ataques nos últimos meses contra IMAGENS RELIGIOSAS", afirmou Dino, citando casos ocorridos entre março e setembro.

O primeiro caso mencionado pelo ministro envolve a Arquidiocese de Cuiabá, que manifestou-se em suas redes sociais em repúdio a um ato de vandalismo contra uma imagem de Nossa Senhora na capital do Mato Grosso. A imagem foi encontrada quebrada na noite de sexta-feira. Segundo Dino, o ministro Gilmar Mendes foi o responsável por encaminhar o caso ao seu gabinete.

VANDALISMO

O magistrado mencionou notícias de ataques contra imagens de santos na Paróquia de Salvador, no último dia 11, e em outra igreja da capital baiana, no dia 22; na Catedral de São Pedro, em Rio Grande (RS), em 29 de agosto; na Paróquia Divino Espírito Santo, em Maceió, em 6 de agosto; em uma imagem às margens da BR-163, a aproximadamente 65 km de Novo Progresso (PA), em 1.º de agosto; e em uma capela em Jauru (MT), a 463 km de Cuiabá, em 7 de março.

O documento reúne ainda denúncias a múltiplos ataques em uma loja de artigos religiosos em Londrina (PR), nos dias 1.º, 8 e 13 de setembro, além de casos em abril na mesma cidade. Dino apontou também denúncias de ataques contra terreiros de umbanda, um deles em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 3 de agosto; e dois casos em um mesmo terreiro em Santo Amaro (BA), no Recôncavo Baiano, em 4 e 30 de agosto.

Uma notícia falsa de que o senador e candidato do PL à Presidência Flávio Bolsonaro apoiaria um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil levou a santa ao centro do debate político do Brasil e tornou-a protagonista de um embate entre ministros do TSE e STF.