A cinco dias da eleição, Raquel Lyra e João Campos trocam críticas sobre gestões e obras não concluídas em debate da Globo
Os candidatos protagonizaram embates sobre segurança, saúde e infraestrutura, além de discussões sobre abastecimento de água e prevenção de enchentes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A cinco dias do primeiro turno, a governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) protagonizaram os ataques durante o debate da Globo, realizado nesta terça-feira (29), na comparação entre obras, equipamentos públicos e promessas que, segundo os candidatos, não foram cumpridas pelos adversários. Ao longo do debate, os dois trocaram cobranças sobre segurança, saúde, infraestrutura, abastecimento de água e proteção contra enchentes.
O confronto começou ainda no primeiro bloco, quando a atual gestora questionou a atuação do ex-prefeito na segurança pública do Recife e citou a situação da Guarda Municipal. Campos respondeu destacando ações realizadas durante sua gestão na capital e questionou a quantidade de delegacias entregues pelo governo estadual.
“Você viu de maneira muito clara que ele não respondeu nada da Guarda Municipal. Eu fui prefeita de Caruaru e assumi também a minha responsabilidade sobre segurança pública. Naquela ocasião, Pernambuco, em 2018, em Caruaru, foi a terceira cidade mais violenta do Brasil. Reduzi pela metade os homicídios e crimes contra o patrimônio. Você, na Guarda Municipal, abandonou. São cinco anos de governo, 12 anos do seu partido, e vocês não conseguiram fazer um concurso para Guarda Municipal”, apontou Raquel.
João rebateu e disse ter realizado ações na Guarda Municipal do Recife, além de citar a criação de equipamentos voltados à segurança e ao atendimento de mulheres. Na sequência, questionou a gestão estadual sobre a entrega de delegacias.
“Eu respondi sobre a Guarda Municipal. Ela que não disse quantas delegacias fez. Sabe por quê? Porque passou quatro anos, não inaugurou nenhuma delegacia. Como é que cuida da segurança desse jeito? Vocês são testemunhas, o Comando Vermelho e o PCC, infelizmente, entraram em Pernambuco. Nós vamos enfrentar essa realidade. Vamos lançar o pacto anti facções, nomear mais de 8 mil policiais e aumentar o efetivo da Polícia Civil”, disse João.
Saúde e equipamentos públicos
A troca de acusações se repetiu quando João questionou Raquel sobre o número de escolas técnicas, UPAs, UPAs Especialidades e Delegacias da Mulher entregues durante o governo. A governadora respondeu citando obras dos hospitais do estado e na segurança, afirmando ter recebido uma estrutura sucateada do antigo governo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
João, por sua vez, comparou os números apresentados com a da educação da gestão Paulo Câmara e também com sua gestão na Prefeitura do Recife com os resultados do governo estadual.
“Candidata, você não fez nenhuma escola técnica. O PSB fez mais de 50. Candidata, você não fez nenhuma UPA. O PSB fez mais de 28 UPAs. Agora, o candidato aqui sou eu. Muito prazer, João Campos. Candidato ao governo pela primeira vez. Fui prefeito do Recife e tive a oportunidade de fazer muito”, afirmou.
Raquel rebateu citando hospitais entregues e obras em andamento. Segundo ela, o governo abriu novos leitos, entregou o Hospital da Mulher do Agreste e iniciou a construção de outros hospitais da mulher.
“Entreguei o Hospital da Mulher do Agreste, que fazia 10 anos que a obra estava parada. Está lá, fazendo 800 partos por mês. Estamos construindo quatro novos hospitais da mulher: Igarassu, Garanhuns, Serra Talhada e Ouricuri. Abrimos mil leitos durante o nosso governo. Fizemos Cuida-PE com mais de 380 mil cirurgias eletivas”, afirmou.
Obras, estradas e Orla de Boa Viagem
Na discussão sobre infraestrutura, Raquel cobrou João Campos sobre a execução de obras de proteção de encostas no Recife e a situação da Orla de Boa Viagem. O candidato afirmou que a Prefeitura do Recife contratou um projeto para a intervenção e que os trabalhos estão em andamento.
Raquel também citou investimentos estaduais em rodovias e afirmou que pretende ampliar a quantidade de quilômetros de estradas duplicadas e requalificadas caso seja reeleita.
“A gente tem trabalhado muito por estrada, fazendo 1.500 quilômetros, e vamos fazer 3 mil quilômetros no próximo governo. A gente pegou o Estado quebrado, está investindo R$ 7 bilhões em estradas, duplicação da PE-60, duplicação da 232. E a gente está trabalhando no litoral, na duplicação de todas as estradas”, disse Raquel.
João respondeu citando intervenções realizadas pela Prefeitura do Recife e afirmou que parte das obras rodoviárias estaduais foi baseada em projetos elaborados por gestões anteriores.
“Mais de 70% das obras inauguradas de requalificação de rodovia nesses últimos anos foram com projetos encontrados, feitos na administração anterior. Isso mostra que, do ponto de vista estratégico, de reposicionar e desenhar e plantar coisas novas, não conseguiu fazer. Então, a gente está pronto para falar do futuro, falar de infraestrutura, falar de obras, falar da geração de emprego”, afirmou.
A prevenção a enchentes e a contenção de encostas também foram usadas pelos candidatos para comparar as gestões. Raquel afirmou que o governo estadual já investiu R$ 500 milhões na área e prometeu elevar o valor para R$ 2 bilhões.
“São R$ 2 bilhões de reais para encostas. R$ 500 milhões a gente já fez nesse governo. É só comparar: o governo anterior fez R$ 1 milhão. A gente se propõe a fazer R$ 2 bilhões, já tendo feito R$ 500 milhões. E o grande exemplo disso é Jardim Monte Verde. Pode ter muito Jardim Monte Verde por aqui”, disse Raquel.
João citou obras realizadas no Recife e defendeu a ampliação dos investimentos estaduais e municipais em prevenção a desastres. Também apresentou propostas como a retirada de palafitas e a realização de novas obras de contenção.
“São R$ 2 bilhões de reais de encostas para a gente trabalhar aqui na Região Metropolitana do Recife. E o programa Palafita Zero, para que a gente não tenha mais palafita como paisagem e o direito à casa para a população. A gente vai fazer de verdade porque a gente fez o hospital, fez parque e vamos levar isso para Pernambuco”, afirmou.
- Raquel acusa João de manter no PSB candidato que agrediu mulher; ex-prefeito rebate e lembra fala da governadora sobre laqueadura
- João cobra Raquel por delegacias e governadora critica situação da Guarda na gestão do ex-prefeito
- "É uma inverdade dizer que sou parceiro de bets", diz João Campos em debate na Globo
Água e concessão da Compesa
Outro momento de confronto ocorreu quando João questionou o contrato de concessão da Compesa e afirmou que a tarifa de água poderia sofrer aumento após a eleição. Raquel negou a interpretação apresentada pelo adversário e disse que o reajuste previsto no contrato seria inferior ao mencionado por ele.
A governadora aproveitou o tema para defender os investimentos em abastecimento e afirmou que a concessão garantiu recursos para obras no setor.
“Eu tenho muita responsabilidade, governar exige maturidade e experiência. Eu sou procuradora do Estado de Pernambuco desde 2005, portanto, há 21 anos. Tive muita cautela no processo de concessão. Teve redução, através do leilão, do valor que vai ser colocado de reajuste tarifário. Então, ele falta com a verdade, como eu estou lhe dizendo”, afirmou Raquel.
João manteve a crítica e afirmou que o contrato prevê aumento da tarifa após a eleição. O candidato também associou o tema à necessidade de ampliar investimentos em abastecimento no Estado.
SJCC promoverá debate nesta quinta (1º)
Na reta final da campanha pelo Governo de Pernambuco, João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes se enfrentam na quinta-feira (1º), no último debate antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).
Promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o encontro começa às 10h45, no Estúdio 1 da TV Jornal, em Santo Amaro, área central do Recife. A data também marca o último dia permitido pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a realização de debates no rádio e na televisão.
Apresentado pela jornalista Anne Barretto, o debate terá quatro blocos, com momentos de apresentação, perguntas entre os candidatos sobre temas livres e uma rodada dedicada a assuntos específicos, além das considerações finais. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Jornal/SBT Recife e Interior, pelo JC PE e pelo Portal NE10, além das páginas do SJCC no Instagram, Facebook e YouTube.