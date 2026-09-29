Zema condiciona retirada de candidatura ao Planalto a um movimento em 'bloco' de desistência

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O ex-governador de Minas Gerais diz que desistência de um candidato não muda cenário, diante da tendência de eleição ser decidida em dois turnos

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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, indicou nesta terça-feira, 29, que permanece na corrida ao Planalto. Em jantar do grupo Esfera Brasil, o ex-governador de Minas defendeu que se apenas um postulante desiste da campanha, o quadro não muda, uma vez que a eleição caminha para ser resolvida em dois turnos.

Ele ponderou que, se um bloco de candidatos à direita desistir dos planos eleitorais a favor de Flávio Bolsonaro (PL), "aí muda de figura". "Mas sabemos que muito dificilmente isso vai acontecer", disse.

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Após Ricardo Salles (Novo) abrir mão da candidatura ao Senado de São Paulo para apoiar os bolsonaristas Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), cresceu nos bastidores a pressão para que Zema também desista e apoie Flávio já antes do primeiro turno.

"Não me aliei a Flávio até neste momento e não irei me aliar no primeiro turno", disse Zema. Quanto ao segundo turno, reforçou que estará ao lado do PL. "Já deixei claríssimo que estarei contra o PT", disse.

Zema disse ter "compromisso com o seu partido e com apoiadores" de levar o projeto até o final. "Fica, na minha opinião, muito feio para um time sair de campo antes do jogo acabar", afirmou.

O candidato reconheceu ter dificuldades na campanha, mas diz acreditar nas propostas do Novo para o futuro do Brasil. Citou como exemplos as gestões do partido em Minas, Estado governado por ele entre 2019 e 2026, e a cidade de Joinville.