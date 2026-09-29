Quaest: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado em Pernambuco; Humberto Costa avança

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Levantamento mostra Marília com 19% e Humberto com 17% na soma dos dois votos; Mendonça Filho tem 10% e Eduardo da Fonte, 7%

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostra Marília Arraes (PDT) na primeira posição na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, com 19% das intenções de voto na combinação dos dois votos que cada eleitor poderá dar.

O senador Humberto Costa (PT) aparece em seguida, com 17%, enquanto Mendonça Filho (PL) registra 10% e Eduardo da Fonte (PP), 7%. O levantamento foi encomendado pela Globo e retrata o cenário a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026.

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Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Marília oscilou de 18% para 19%. Humberto Costa passou de 14% para 17%, enquanto Mendonça Filho manteve os 10%. Eduardo da Fonte recuou de 8% para 7%. Túlio Gadêlha (PSD) também oscilou negativamente, de 4% para 3%. Carlos Sant'anna (Novo) e Pastor Gilvan Costa (Democrata) registraram 1% cada. Samuel Timoteo (UP), Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO), Mariano Macedo (PSTU) e Paulo Rubem Santiago (Rede) aparecem com 0%.

A pesquisa para o Senado considera a dinâmica específica da eleição de 2026, quando cada eleitor pernambucano terá de escolher dois candidatos diferentes. Na chamada combinação de votos, são somadas as menções dadas pelos entrevistados para a primeira e a segunda vagas, mantendo-se a proporção entre candidatos, votos brancos e nulos e eleitores indecisos.

Primeira vaga

Considerando exclusivamente o primeiro voto, Marília Arraes aparece com 22% das intenções, ante 23% no levantamento anterior. Humberto Costa avançou de 15% para 20%. Mendonça Filho permaneceu em 14%, enquanto Eduardo da Fonte oscilou de 8% para 7%.

Túlio Gadêlha passou de 4% para 3%. Carlos Sant'anna, Samuel Timoteo, Gorett Bitu, Mailson Neto e Mariano Macedo registraram 0%. Pastor Gilvan Costa também aparece com 0%, contra 1% anteriormente. Paulo Rubem Santiago passou de 1% para 0%.



Os indecisos representam 19% dos entrevistados, ante 17% na pesquisa anterior. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar somam 15%, contra 17% no levantamento de 23 de setembro.

Segunda vaga

No segundo voto, Marília Arraes aparece com 16%, três pontos acima dos 13% registrados anteriormente. Humberto Costa também avançou, passando de 12% para 15%.

Mendonça Filho oscilou de 7% para 6%, enquanto Eduardo da Fonte passou de 9% para 8%. Túlio Gadêlha ficou em 3%, ante 4% na pesquisa anterior. Carlos Sant'anna e Pastor Gilvan Costa registraram 1% cada.

Samuel Timoteo e Gorett Bitu aparecem com 0%, enquanto Mailson Neto e Mariano Macedo também não pontuaram. Paulo Rubem Santiago ficou em 0%, depois de registrar 1% no levantamento anterior.

O percentual de indecisos para a segunda vaga é de 27%, três pontos acima dos 24% registrados anteriormente. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 23%, ante 26% na rodada anterior.

A Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.