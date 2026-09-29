Quaest: João Campos e Raquel Lyra tem 42% e empatam na reta final para o 1º turno
A cinco dias da votação, candidato do PSB cresce três pontos, enquanto governadora oscila um ponto
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A nova rodada da Quaest mostra uma disputa numericamente empatada na reta final do primeiro turno em Pernambuco. Com a votação marcada para domingo (4), João Campos (PSB) avançou três pontos em relação ao ultimo levantamento e chegou a 42%, enquanto Raquel Lyra (PSD) oscilou de 41% para 42%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
O levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, mostra os demais concorrentes distantes dos dois primeiros colocados. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%. Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) registram 0%.
A pesquisa mantém a concentração da disputa entre João Campos e Raquel Lyra. Somados, os dois candidatos chegam a 84% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto os demais nomes somam 1%.
A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. O levantamento foi contratado pela Globo, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.
A nova rodada da Quaest mostra uma disputa numericamente empatada na reta final do primeiro turno em Pernambuco. Com a votação marcada para domingo (4), João Campos (PSB) avançou três pontos em relação ao ultimo levantamento e chegou a 42%, enquanto Raquel Lyra (PSD) oscilou de 41% para 42%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
O levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, mostra os demais concorrentes distantes dos dois primeiros colocados. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%. Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) registram 0%.
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A pesquisa mantém a concentração da disputa entre João Campos e Raquel Lyra. Somados, os dois candidatos chegam a 84% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto os demais nomes somam 1%.
A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. O levantamento foi contratado pela Globo, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.