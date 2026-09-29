Quaest: João Campos e Raquel Lyra empatam em 44% no 2º turno

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Levantamento mostra candidatos numericamente empatados no primeiro e no segundo turno

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) aponta empate entre João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) em uma eventual disputa de segundo turno pelo Governo de Pernambuco. Os dois aparecem com 44% das intenções de voto, a cinco dias do primeiro turno, marcado para domingo (4).



Na comparação com o levantamento anterior, João Campos avançou três pontos percentuais, passando de 41% para 44%. Raquel Lyra oscilou positivamente um ponto, de 43% para 44%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, os candidatos permanecem numericamente empatados.



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O percentual de eleitores que ainda não decidiram o voto caiu de 10% para 7%. Já os que declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos passaram de 6% para 5%.



A pesquisa foi contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.302 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 25 e 28 de setembro

