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Política | Notícia

Quaest: aprovação de Raquel Lyra cai de 61% para 59%

Governadora mantém avaliação positiva da gestão, mas desaprovação sobe seis pontos

Por Larissa Aguiar Publicado em 29/09/2026 às 19:38 | Atualizado em 29/09/2026 às 19:41
Raquel Lyra em reunião com o trade turístico de Pernambuco
Raquel Lyra em reunião com o trade turístico de Pernambuco - Janaína Pepeu

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A aprovação do governo Raquel Lyra (PSD) caiu dois pontos percentuais em uma semana, passando de 61% para 59%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29).

Apesar da oscilação, a maioria dos eleitores pernambucanos continua avaliando positivamente a gestão e 60% consideram que a governadora merece um novo mandato. O levantamento também aponta aumento na desaprovação, que passou de 27% para 33% no mesmo período.

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Na avaliação direta da administração, 46% dos entrevistados classificam o governo como positivo, ante 47% no levantamento anterior, divulgado em 23 de setembro. A parcela que considera a gestão regular caiu de 34% para 32%. Já a avaliação negativa avançou de 13% para 18%. O percentual de entrevistados que não souberam ou não responderam passou de 6% para 4%.

A percepção sobre a continuidade de Raquel Lyra no comando do Estado também apresentou oscilação. Para 60% dos entrevistados, a governadora merece ser reeleita, três pontos a menos que os 63% registrados na pesquisa anterior. Outros 35% afirmaram que ela não merece um novo mandato, contra 32% no levantamento de 23 de setembro. O índice dos que não souberam ou não responderam permaneceu em 5%.

O principal movimento do levantamento está na desaprovação da administração estadual. Em uma semana, o percentual de eleitores que disseram desaprovar o governo passou de 27% para 33%, uma alta de seis pontos percentuais. Ao mesmo tempo, caiu de 12% para 8% a parcela que não soube ou não respondeu à pergunta.

Na avaliação geral, a diferença entre os que classificam a gestão como positiva e os que a consideram negativa também diminuiu. A avaliação positiva ficou em 46%, enquanto a negativa chegou a 18%, uma diferença de 28 pontos. Na pesquisa anterior, eram 47% e 13%, respectivamente.

Contratada pela Globo, a pesquisa Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026. 

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