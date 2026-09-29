Na reta final da campanha, debate do SJCC reúne candidatos ao Governo de Pernambuco nesta quinta-feira (1º)

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Encontro será o último debate antes da votação de domingo (4), e será transmitido pela TV Jornal e nos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio

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Na reta final da campanha para o Governo de Pernambuco, os candidatos João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) se encontram, na quinta-feira (1º), para o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições 2026.

Promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o encontro começa às 10h45, no Estúdio 1 da TV Jornal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

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A votação acontece três dias depois, no domingo (4). De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1º de outubro é o último dia para a realização de debates no rádio e na televisão.

O debate será apresentado pela jornalista Anne Barretto e terá quatro blocos. A dinâmica foi organizada para alternar momentos de apresentação, perguntas entre os candidatos sobre temas livres e uma rodada dedicada a assuntos específicos. O programa termina com as considerações finais dos três candidatos.

"A gente está convocando aqui para o último confronto de ideias dos três candidatos antes da eleição. A expectativa é muito grande, porque depois desse debate não haverá nenhum outro. É o último momento em que os candidatos vão poder se confrontar, confrontar as ideias e, evidentemente, um momento muito importante para o eleitor fazer a sua escolha", disse Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do SJCC.

Onde assistir

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Jornal/SBT Recife e Interior, além do JC PE e do Portal NE10. Também será possível acompanhar o encontro pelas páginas do Sistema Jornal do Commercio no Instagram, Facebook e páginas do YouTube.

"É um debate que não ficará restrito à TV Jornal este ano, tem uma novidade grande. Todas as emissoras do e todas as mídias do Sistema Jornal do Commercio vão transmitir ao vivo. Então, o telespectador, o internauta ou o ouvinte vai fazer a sua escolha. Se ele quer assistir na televisão, se ele quer assistir na rádio, se ele quer ir para o YouTube, se ele quer acompanhar nas redes sociais", completou Laurindo Ferreira.

Eleições 2026, debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Como será o primeiro bloco

O debate começa com a apresentação das candidaturas. Cada candidato terá dois minutos para responder à pergunta: “Por que o senhor (a senhora) quer ser governador (a) de Pernambuco?”. A ordem das respostas seguirá a posição dos candidatos no estúdio, da esquerda para a direita.

Depois, começa a primeira rodada de perguntas entre os candidatos, com temas livres. Cada pergunta terá duração máxima de 30 segundos, enquanto cada resposta poderá ter até dois minutos. Haverá ainda um minuto para réplica e um minuto para tréplica.

A rodada será iniciada por um candidato definido por sorteio. Ele escolherá o adversário que responderá à pergunta. Depois da resposta, o candidato que foi questionado fará a próxima pergunta a outro participante que ainda não tenha perguntado nem respondido. A dinâmica seguirá dessa forma até o encerramento da rodada.

Segundo bloco terá temas sorteados

No segundo bloco, o debate passa a tratar de temas específicos definidos pela organização. Serão três temas sorteados, na hora, entre seis opções: saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e habitação.

A dinâmica mantém os mesmos tempos do primeiro bloco: perguntas de até 30 segundos, respostas de até dois minutos e um minuto para réplica e tréplica. Tanto a ordem de resposta quanto o candidato que começará a rodada de perguntas serão definidos por sorteio.

Terceiro bloco retoma temas livres

O terceiro bloco volta à dinâmica de perguntas entre os candidatos sobre temas livres. Assim como anteriormente, cada pergunta terá até 30 segundos, cada resposta poderá durar até dois minutos e haverá um minuto para réplica e um para tréplica.

O candidato que iniciará a rodada também será definido por sorteio. A partir daí, segue a dinâmica de perguntas e respostas entre os três participantes até o fim do bloco.

Possibilidade de direito de resposta

As regras também preveem a possibilidade de direito de resposta em casos de injúria, calúnia ou difamação. A comissão que analisará o pedido é formada por representantes da assessoria jurídica do debate e por um representante da OAB-PE. Caso o direito de resposta seja concedido, ele terá duração de um minuto e deverá ficar restrito ao fato que motivou o pedido.

Considerações finais encerram o debate

No quarto e último bloco, os candidatos deixam as perguntas de lado e terão dois minutos cada para as considerações finais. A ordem das falas será definida por sorteio.

O encontro será realizado no Estúdio 1 da TV Jornal, na Rua Capitão Lima, nº 250, em Santo Amaro, no Recife, com início às 10h45.

SUPER MANHÃ NA RÁDIO JORNAL ESPECIAL DEBATE DO SJCC COM IGOR MACIEL | 01.10.26



