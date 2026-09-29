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Política | Notícia

Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas

O presidente explicou a declaração sobre o exame de próstata, enquanto Janja saiu em defesa do presidente e criticou o deputado Nikolas Ferreira

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/09/2026 às 21:21
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu à repercussão negativa sobre a fala dele sobre relutância masculina em fazer o exame de toque e a comparação com a realidade de mulheres. Em um comício em Salvador (BA), Lula escalou a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, para explicar a declaração, e ela xingou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com um palavrão.

"Não tem videozinho de camiseta preta que vai tirar a confiança das mulheres deste homem", disse Janja em referência a Nikolas. Em seguida, ela distribuiu palavrões ao falar do político mineiro no palanque.

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Janja disse também que ela fez exame de mama em equipamento robótico e que o governo está atuando para zerar casos de câncer de colo do útero.

A declaração de Lula foi feita durante um comício em Belém (PA) na noite de ontem. O presidente estava comentando sobre uma agenda realizada por ele no Hospital João de Deus, na capital paraense, e uma cirurgia robótica contra câncer de próstata. A fala repercutiu negativamente e passou a ser explorada por aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Nós hoje fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. Por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito", disse o presidente.

Lula disse que estava falando sobre os males do câncer quando quis fazer uma comparação sobre a realidade dos homens e das mulheres.

"Eu quis fazer uma comparação de como que as mulheres são corajosas, porque elas fazem exame e não têm medo de fazer exame", disse Lula.

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