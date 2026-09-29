Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente explicou a declaração sobre o exame de próstata, enquanto Janja saiu em defesa do presidente e criticou o deputado Nikolas Ferreira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu à repercussão negativa sobre a fala dele sobre relutância masculina em fazer o exame de toque e a comparação com a realidade de mulheres. Em um comício em Salvador (BA), Lula escalou a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, para explicar a declaração, e ela xingou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com um palavrão.

"Não tem videozinho de camiseta preta que vai tirar a confiança das mulheres deste homem", disse Janja em referência a Nikolas. Em seguida, ela distribuiu palavrões ao falar do político mineiro no palanque.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Janja disse também que ela fez exame de mama em equipamento robótico e que o governo está atuando para zerar casos de câncer de colo do útero.

A declaração de Lula foi feita durante um comício em Belém (PA) na noite de ontem. O presidente estava comentando sobre uma agenda realizada por ele no Hospital João de Deus, na capital paraense, e uma cirurgia robótica contra câncer de próstata. A fala repercutiu negativamente e passou a ser explorada por aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Nós hoje fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. Por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito", disse o presidente.

Lula disse que estava falando sobre os males do câncer quando quis fazer uma comparação sobre a realidade dos homens e das mulheres.

"Eu quis fazer uma comparação de como que as mulheres são corajosas, porque elas fazem exame e não têm medo de fazer exame", disse Lula.

