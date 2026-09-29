João cobra Raquel por delegacias e governadora critica situação da Guarda na gestão do ex-prefeito
Candidatos ao governo discutiram segurança pública, Guarda Municipal do Recife e ações para combater facções e crimes contra as mulheres
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
"Segurança" foi o tema da pergunta feita pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) ao candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) durante o debate da TV Globo, realizado nesta terça-feira (29).
Na pergunta, Raquel citou o programa Juntos pela Segurança e afirmou que Pernambuco vive, segundo ela, um período de redução de homicídios e crimes contra o patrimônio. Em seguida, direcionou a crítica à administração do socialista no Recife.
"Mas você como prefeito do Recife colocou a guarda municipal sem concurso público no pior momento da sua história, no abandono sem concurso e sem investimento. Como o senhor consegue explicar o que houve com a Guarda Municipal do Recife?", questionou.
O candidato do PSB, ao tratar da segurança, citou a situação do Córrego do Sargento, no Recife, e afirmou que a área estaria sob "toque de recolher". Também afirmou que facções criminosas "invadiram Pernambuco" e defendeu o enfrentamento ao crime organizado.
Sobre a gestão no Recife, João citou a construção de dois Compaz, o lançamento de concurso para a Guarda Municipal e o processo de armamento gradual da corporação. Também mencionou ações voltadas à proteção de mulheres em situação de violência, devolvendo a pergunta questionando a governadora quantas delegacias e delegacias da mulher foram construídas durante o atual governo.
Na réplica, Raquel afirmou que João não teria respondido ao questionamento sobre a Guarda Municipal. A governadora também resgatou a experiência como prefeita de Caruaru e afirmou que, durante a gestão municipal, houve redução dos homicídios e dos crimes contra o patrimônio.
Raquel voltou a criticar a atuação de João na Guarda Municipal do Recife: "São 5 anos de governo, 12 anos do seu partido e vocês não conseguiram fazer um concurso para Guarda Municipal".
A candidata também citou a trajetória como delegada da Polícia Federal e afirmou ter atuado no combate ao crime organizado. Em seguida, direcionou críticas à atuação de João quando ele foi chefe de gabinete do então governador Paulo Câmara.
"O senhor entregou a mim a pior segurança pública que Pernambuco já viu", afirmou Raquel, ainda mencionando que encontrou ao assumir o governo, como falta de coletes à prova de balas, veículos em más condições, falta de equipamentos e delegacias fechadas por falta de efetivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na tréplica, João voltou a questionar a trajetória partidária de Raquel e afirmou que ela passou parte da carreira política no PSB. Citou ainda que a governadora já havia apoiado Paulo Câmara e foi deputada estadual pelo partido.
Em seguida, João retomou a questão das delegacias e afirmou que Raquel não respondeu quantas unidades teria inaugurado durante o mandato.
"Ela não disse quantas delegacias fez. Porque passou quatro anos e não inaugurou nenhuma delegacia. Como é que cuida da segurança desse jeito?", afirmou.
O candidato também apresentou propostas para a segurança pública, entre elas o chamado "pacto antifacções", com participação da Secretaria da Fazenda no combate à lavagem de dinheiro. João prometeu ainda ampliar o efetivo policial, com a nomeação de mais de 8 mil policiais, e aumentar o quadro da Polícia Civil.
Ele também defendeu a criação de um departamento específico para combater crimes cibernéticos e afirmou que pretende assumir pessoalmente a condução da política de segurança pública caso seja eleito.
Debate do SJCC
No próximo dia 1º de outubro, o Sistema Jornal do Commercio promoverá o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Participarão do encontro Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). A transmissão ao vivo terá início às 10h45 e poderá ser acompanhada pelo Portal JCPE, pela TV Jornal, pela TV Jornal Interior, além de todas as plataformas digitais do SJCC.