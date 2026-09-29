João cobra Raquel por delegacias e governadora critica situação da Guarda na gestão do ex-prefeito

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Candidatos ao governo discutiram segurança pública, Guarda Municipal do Recife e ações para combater facções e crimes contra as mulheres

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"Segurança" foi o tema da pergunta feita pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) ao candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) durante o debate da TV Globo, realizado nesta terça-feira (29).

Na pergunta, Raquel citou o programa Juntos pela Segurança e afirmou que Pernambuco vive, segundo ela, um período de redução de homicídios e crimes contra o patrimônio. Em seguida, direcionou a crítica à administração do socialista no Recife.

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"Mas você como prefeito do Recife colocou a guarda municipal sem concurso público no pior momento da sua história, no abandono sem concurso e sem investimento. Como o senhor consegue explicar o que houve com a Guarda Municipal do Recife?", questionou.

O candidato do PSB, ao tratar da segurança, citou a situação do Córrego do Sargento, no Recife, e afirmou que a área estaria sob "toque de recolher". Também afirmou que facções criminosas "invadiram Pernambuco" e defendeu o enfrentamento ao crime organizado.

Sobre a gestão no Recife, João citou a construção de dois Compaz, o lançamento de concurso para a Guarda Municipal e o processo de armamento gradual da corporação. Também mencionou ações voltadas à proteção de mulheres em situação de violência, devolvendo a pergunta questionando a governadora quantas delegacias e delegacias da mulher foram construídas durante o atual governo.

Na réplica, Raquel afirmou que João não teria respondido ao questionamento sobre a Guarda Municipal. A governadora também resgatou a experiência como prefeita de Caruaru e afirmou que, durante a gestão municipal, houve redução dos homicídios e dos crimes contra o patrimônio.

Raquel voltou a criticar a atuação de João na Guarda Municipal do Recife: "São 5 anos de governo, 12 anos do seu partido e vocês não conseguiram fazer um concurso para Guarda Municipal".

A candidata também citou a trajetória como delegada da Polícia Federal e afirmou ter atuado no combate ao crime organizado. Em seguida, direcionou críticas à atuação de João quando ele foi chefe de gabinete do então governador Paulo Câmara.

"O senhor entregou a mim a pior segurança pública que Pernambuco já viu", afirmou Raquel, ainda mencionando que encontrou ao assumir o governo, como falta de coletes à prova de balas, veículos em más condições, falta de equipamentos e delegacias fechadas por falta de efetivo.

Na tréplica, João voltou a questionar a trajetória partidária de Raquel e afirmou que ela passou parte da carreira política no PSB. Citou ainda que a governadora já havia apoiado Paulo Câmara e foi deputada estadual pelo partido.

Em seguida, João retomou a questão das delegacias e afirmou que Raquel não respondeu quantas unidades teria inaugurado durante o mandato.

"Ela não disse quantas delegacias fez. Porque passou quatro anos e não inaugurou nenhuma delegacia. Como é que cuida da segurança desse jeito?", afirmou.

O candidato também apresentou propostas para a segurança pública, entre elas o chamado "pacto antifacções", com participação da Secretaria da Fazenda no combate à lavagem de dinheiro. João prometeu ainda ampliar o efetivo policial, com a nomeação de mais de 8 mil policiais, e aumentar o quadro da Polícia Civil.

Ele também defendeu a criação de um departamento específico para combater crimes cibernéticos e afirmou que pretende assumir pessoalmente a condução da política de segurança pública caso seja eleito.

Debate do SJCC

No próximo dia 1º de outubro, o Sistema Jornal do Commercio promoverá o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Participarão do encontro Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). A transmissão ao vivo terá início às 10h45 e poderá ser acompanhada pelo Portal JCPE, pela TV Jornal, pela TV Jornal Interior, além de todas as plataformas digitais do SJCC.

SUPER MANHÃ NA RÁDIO JORNAL ESPECIAL DEBATE DO SJCC COM IGOR MACIEL | 01.10.26