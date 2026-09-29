Flávio Bolsonaro diz que Pablo Marçal irá colaborar na campanha na área de empreendedorismo

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Marçal tentou disputar a Presidência pelo PRTB neste ano, mas teve o registro de candidatura rejeitado por unanimidade pelo TSE em 11 de setembro

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 29, que o influenciador Pablo Marçal vai colaborar com sua campanha na área de empreendedorismo e mobilidade social. Ao lado de Marçal, o presidenciável fez uma declaração à imprensa após participar de um encontro com faixas pretas em uma academia na capital paulista.

"Quero agradecer o apoio que ele declarou para mim hoje [terça-feira], uma conversa boa que tivemos. O Pablo Marçal está vindo para nos ajudar nessa parte de empreendedorismo, de mobilidade social", afirmou Flávio. O candidato classificou o aliado como "um grande empreendedor" e "uma referência em todo o Brasil".

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Segundo Flávio, os dois conversaram sobre incentivar o empreendedorismo e ampliar a autonomia financeira das mulheres, recorte eleitoral em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui vantagem sobre o senador nas pesquisas de intenção de voto.

Marçal tentou disputar a Presidência pelo PRTB neste ano, mas teve o registro de candidatura rejeitado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro. Nos bastidores, a intenção da postulação do influenciador era auxiliar Flávio ao longo do processo eleitoral.

O julgamento do TSE levou em conta a falta de comprovação de filiação partidária dentro do prazo legal e sua inelegibilidade, decorrente de condenação por uso indevido dos meios de comunicação na eleição municipal de 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo.

Nesta terça-feira, Marçal confirmou o apoio e afirmou que passa a integrar a equipe do candidato. "Chegou a hora de aposentar o Lula. Tem uma alternância de poder. E hoje eu estou integrando a equipe com muita honra. Eu confio no Flávio", disse.

Ao tratar das articulações para atrair o apoio de outros presidenciáveis ainda no primeiro turno, Flávio afirmou que conversa com todos que tenham afinidade com seu projeto. "A gente está conversando com todo mundo que quer vestir a camisa do Brasil e todo mundo que tem essa concordância", declarou.

Após as declarações, Flávio e Marçal deixaram o local sem responder a perguntas da imprensa.

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