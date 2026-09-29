fechar
Política | Notícia

Flávio Bolsonaro diz que Pablo Marçal irá colaborar na campanha na área de empreendedorismo

Marçal tentou disputar a Presidência pelo PRTB neste ano, mas teve o registro de candidatura rejeitado por unanimidade pelo TSE em 11 de setembro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/09/2026 às 19:49
Flávio Bolsonaro afirmou que Pablo Marçal vai colaborar com sua campanha na área de empreendedorismo e mobilidade social
Flávio Bolsonaro afirmou que Pablo Marçal vai colaborar com sua campanha na área de empreendedorismo e mobilidade social - Vittor Sales

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 29, que o influenciador Pablo Marçal vai colaborar com sua campanha na área de empreendedorismo e mobilidade social. Ao lado de Marçal, o presidenciável fez uma declaração à imprensa após participar de um encontro com faixas pretas em uma academia na capital paulista.

"Quero agradecer o apoio que ele declarou para mim hoje [terça-feira], uma conversa boa que tivemos. O Pablo Marçal está vindo para nos ajudar nessa parte de empreendedorismo, de mobilidade social", afirmou Flávio. O candidato classificou o aliado como "um grande empreendedor" e "uma referência em todo o Brasil".

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Segundo Flávio, os dois conversaram sobre incentivar o empreendedorismo e ampliar a autonomia financeira das mulheres, recorte eleitoral em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui vantagem sobre o senador nas pesquisas de intenção de voto.

Marçal tentou disputar a Presidência pelo PRTB neste ano, mas teve o registro de candidatura rejeitado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro. Nos bastidores, a intenção da postulação do influenciador era auxiliar Flávio ao longo do processo eleitoral.

O julgamento do TSE levou em conta a falta de comprovação de filiação partidária dentro do prazo legal e sua inelegibilidade, decorrente de condenação por uso indevido dos meios de comunicação na eleição municipal de 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo.

Nesta terça-feira, Marçal confirmou o apoio e afirmou que passa a integrar a equipe do candidato. "Chegou a hora de aposentar o Lula. Tem uma alternância de poder. E hoje eu estou integrando a equipe com muita honra. Eu confio no Flávio", disse.

Ao tratar das articulações para atrair o apoio de outros presidenciáveis ainda no primeiro turno, Flávio afirmou que conversa com todos que tenham afinidade com seu projeto. "A gente está conversando com todo mundo que quer vestir a camisa do Brasil e todo mundo que tem essa concordância", declarou.

Após as declarações, Flávio e Marçal deixaram o local sem responder a perguntas da imprensa.

SUPER MANHÃ NA RÁDIO JORNAL ESPECIAL DEBATE DO SJCC COM IGOR MACIEL | 01.10.26

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Raquel grava vídeo para todos os municípios, pedindo votos e presença nas ruas até domingo
POLITICA

Raquel grava vídeo para todos os municípios, pedindo votos e presença nas ruas até domingo
Voto mais cristalizado e disputa por evangélicos e católicos marcam reta final de campanha, analisa cientista política
Eleições 2026

Voto mais cristalizado e disputa por evangélicos e católicos marcam reta final de campanha, analisa cientista política

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.